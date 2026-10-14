Temperaturi scăzute și cod galben de vânt, emis de ANM. În ce zone vor fi rafale de până la 70 km pe oră

Până miercuri – la ora 18:00 – este valabilă o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m.

În Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului. Vor fi viteze la rafală, în general, de 45-55 km/h.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În zona înaltă a Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură vor fi rafale de 60-80 km/h, anunță ANM.

Cod galben emis de ANM. Intensificări ale vântului

ANM a emis – începând cu ora 10:00 – un cod galben pentru intensificări ale vântului. Este valabil până în această seară, la ora 18:00.

Potrivit meteorologilor ANM, în intervalul menționat, în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineții

În această dimineață, la ora 08:00, cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat la Iezer. Au fost minus 4 grade Celsius. La aceeași oră, la Miercurea Ciuc s-au înregistrat 0 grade.

La Baia Mare și la Cluj Napoca a fost doar 1 grade Celsius, potrivit ANM.

La ora 08:00, în București se înregistrat 6 grade Celsius.

Pe litoral au fost 12 grade la Sulina și Constanța.

A fost ceață la Pitești și la Craiova, dar nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a țării.