Amendă de 1.500 de euro pentru turiștii români care merg în vacanță peste hotare și fac o greșeală banală. Regulile sunt din ce în ce mai stricte.

Greșeala banală care îi poate costa scump pe turiștii români

Amenzile ajung și la 1.500 de euro, avertizează The Mirror. Turiștii care merg la plajă sau la piscină în destinații de vis precum Spania, Portugalia și Croația în această vară ar trebui să țină cont de regulile stricte, altfel riscă să își golească portofelele.

Ultimii ani au adus regulamente tot mai dure privind ținuta, atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Când vine vorba de bikini, haine de plajă și pantaloni scurți, lucrurile sunt clare!

Aceste ținute pot fi acceptat la plajă, dar nu și în orașele prin care circulă turiștii.

Din 2022, destinația italiană Sorrento a interzis purtarea costumelor de baie în afara plajelor și piscinelor, iar sancțiunile sunt de până la 500 de euro.

Desigur, nu veți fi amendați dacă stați în costum de baie la piscină sau la plajă sau vă plimbați prin hotel. Totuși, dacă mergeți în oraș, la magazin sau restaurant, nu veți putea face asta în costum de baie.

Iată câteva destinații de vacanță în care se aplică reguli stricte privind vestimentația estivală:

Spania

În Barcelona, riscați amenzi de până la 300 de euro dacă vă plimbați în costum de baie prin oraș, iar în Mallorca amenzile ajung la 580 de euro, pentru cei care poartă ținută de plajă în afara plajelor principale și a piscinelor.

Regula este valabilă și pentru cei care se plimbă la bustul gol: multe restaurante anunță încă de la intrare că este interzis accesul clienților în ținută de plajă!

De asemenea, în Malaga, cei care „defilează” prin centrul orașului în haine de plajă riscă o amendă de 300 de euro.

Italia

În Sorrento, turiștii nu au voie la restaurant în pantaloni scurți de baie sau bikini. Alte destinații unde amenzile ajung la 500 de euro pentru cei care se îmbracă „de plajă” prin oraș sunt Portofino, Positano și Capri.

Și în Veneția poți fi amendat cu 250 de euro, dacă te plimbi prin centrul istoric îmbrăcat sumar.

Portugalia

În Albufeira, amenda pentru cei care poartă costume de baie în afara zonelor de plajă sau piscină este între 300 și 1.500 de euro.

Croația

În Dubrovnik, turiștilor le este interzis să intre în centrul vechi, inclusiv în Patrimoniul Mondial UNESCO, în costum de baie sau la bustul gol. Cei care încalcă regula riscă amenzi de până la 700 de euro.

De asemenea, în orașul croat Split amenzile pentru cei care nu respectă codul vestimentar pornesc de la 150 de euro.

Chiar și pe insula Hvar, cunoscută pentru viața de noapte, se aplică noile reguli privind amendarea celor care merg prin oraș în costum de baie sau la bustul gol.

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