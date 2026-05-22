Prima pagină » Actualitate » Bătaie în Centrul Vechi din București între o gașcă de ucraineni și români

Bătaie în Centrul Vechi din București între o gașcă de ucraineni și români

Bătaie în Centrul Vechi între ucraineni și români / foto ilustrativ
Scandal uriaș izbucnit în Centrul Vechi din București. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a separa două grupuri care s-au luat la bătaie, români și ucraineni.

Conflictul s-a produs pe strada Covaci, în fața Clubului Bastards.

Ucrainenii, veniți la concertul lui M.K.

Surse din anchetă au precizat pentru GÂNDUL că altercația ar fi avut loc între mai mulți cetățeni ucraineni (cu vârste cuprinse între 17 și 51 de ani), veniți în România pentru concertul artistului belarus M.K., și membri ai grupului de motocicliști Gremium, cetățeni români (cu vârste cuprinse între 33 și 52 de ani).

Spiritele s-au încins rapid, cele două tabere îmbrâncindu-se și lovindu-se reciproc.

Bătaia a provocat panică printre persoanele aflate în zonă. Jandarmii au intervenit pentru a aplana conflictul și au condus mai multe persoane la Secția 27 Poliție, zona Universitate. Oamenii legii au audiat scandalagii pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs bătaia.

În contextul unei altercației care a avut loc în Centrul Vechi al Capitalei, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București face următoarele precizări:

„În această dimineață, în jurul orei 02:45, jandarmii au intervenit în zona unui club din Centrul Vechi, unde a izbucnit un conflict spontan între mai multe persoane. La sosirea echipajelor, au fost identificate persoanele implicate și s-a procedat la restabilirea ordinii publice.

Întrucât persoanele implicate nu s-au conformat somațiilor legale adresate de jandarmi, a fost necesară folosirea mijloacelor din dotare pentru imobilizarea și încătușarea uneia dintre acestea. Totodată, la fața locului a fost solicitat un echipaj medical, care a acordat îngrijiri medicale unui bărbat, care, ulterior a fost transportat la spital. Ulterior, s-a relaționat cu polițiștii Secției 27, care au preluat cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București reafirmă faptul că misiunea forțelor de ordine este aceea de a preveni și gestiona orice situație care poate afecta ordinea și siguranța publică, intervențiile fiind realizate cu respectarea cadrului legal”.

Un ucrainean, dus la spital

Din cauza loviturilor încasate, un bărbat ucrainean în vârstă de 51 de ani a ajuns la Spitalul Universitar pentru îngrijiri medicale.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunile de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Ancheta privind bătaia din Centrul Vechi este în desfășurare. Polițiștii vor stabili responsabilitatea fiecărei persoane implicate și eventualele măsuri legale care se impun.

