Cât costă o saramură de macrou în Eforie Nord, acum, în iunie 2026.

Cât costă o saramură de macrou în Eforie Nord, acum, în iunie 2026

Există pe litoral o stațiune unde turiștii își pot umple tava fără să se gândească la buzunar și aceea este Eforie Nord.

În cunoscuta oază turistică poți mânca pe bani puțini, de fiecare dată.

Diferența dintre o masă ieftină și una scumpă pe litoral este – deseori – destul de mare.

Unele preparate costă doar câțiva lei. Eforie Nord rămâne stațiunea cu cele mai mici prețuri de la malul mării.

Turiștii care mănâncă la autoservire de tip „împinge tava” plătesc mai puțin pentru mici sau saramura de pește, scrie b1tv.ro.

Mesele sunt arhipline în Eforie Nord, iar cozile se formează încă de la prânz.

Turiștii „pariază” pe autoservire, de fiecare dată.

Cât costă o saramură de macrou

O porție de mici sau o garnitură costă 8 lei în Eforie Nord. Pentru carne la grătar, precum pulpa de pui, ceafa de porc ori cârnații, vei plăti 12-13 lei.

Tot aici găsiți și mâncare gătită. O porție de iahnie de fasole costă 15 lei, fasolea cu ciolan ajunge la 31 de lei, iar saramura de macrou se vinde cu 12 lei.

Turiștii sunt mari amatori de ciorbe, al căror preț este situat între 22 și 25 lei porția.

Alți turiști preferă însă restaurantele, unde au parte de o servire mai aleasă.

Prețurile sunt însă mai mari. O porție de hamsie pornește de la 40 de lei, iar sardinele costă în jur de 46 de lei.

Pentru o saramură, nota de plată se situează între 60-260 de lei, în funcție de peștele ales.