Cum să te ferești de ploșnițele de pat în vacanță. Obiceiurile care fac diferența când călătorești.

Poți evita să aduci acasă ploșnițe, după o călătorie, mai ales dacă locuiești la hotel.

Ploșnițele de pat reprezintă un mare stres, chiar și în vacanță. Le poți lua cu tine fără să vrei.

Insectele adulte sunt mici, plate, fără aripi și au o culoare brun-roșcată.

Deși nu transmit boli, mușcăturile lor dau mâncărimi groaznice, în cele mai rele cazuri.

Insecta înțeapă de mai multe ori în timpul hrănirii. Ploșnițele ies noaptea să se hrănească și ziua se ascund în cusăturile saltelei, tăblia patului sau mobilierul învecinat.

Semnele ploșnițelor sunt petele întunecate pe saltea sau lenjerie. Ploșnițele pot supraviețui „apocaliptic”, săptămâni în șir, fără mâncare, în funcție de temperatură.

O cameră nefolosită o perioadă nu este neapărat și sigură!

Cum te ferești de ploșnițe în concediu

Cel mai repede poți lua ploșnițe când călătorești. Insectele nu se prind de corpul omului, ci se ascund în bagaje.

Verificați cu atenție camera de hotel, înainte să deschideți bagajul.

Nu lăsa gențile pe podea, când intri la cazare. Pune bagajele în cada de baie sau duș, până când inspectezi camera.

Verifică cusăturile și marginile saltelei, dar și tăblia patului, de pete suspecte. Dacă găsești urme de ploșnițe, nu ezita să ceri altă camera sau să schimbi hotelul!

Ce faci dacă, totuși, ai adus ploșnițe acasă

Singura care te poate scăpa de ploșnițe este o firmă specializată de dezinsecție. Nu încerca să „tratezi” singur infestarea. Foarte rar vei avea succes.

Multe ploșnițe de pat sunt rezistente la insecticidele obișnuite. Controlul insectelor este foarte dificil și este nevoie de specialiști.

Totuși, prevenția rămâne cea mai bună „armă” împotriva teribilelor ploșnițe. Orice semn al infestării cu ploșnițe trebuie tratat cu maximă seriozitate, fie că ne aflăm acasă sau în vacanță.