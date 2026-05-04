Situație critică la un centru de îngrijiri din Vrancea, infestat cu ploșnițe. Imagini halucinante cu insectele care se „plimbă” în voie pe saltele

Un angajat reclamă condiții grave într-un centru de îngrijire din Odobești, invocând infestare cu ploșnițe, supraaglomerare și lipsă de personal. DGASPC Vrancea respinge acuzațiile și susține că nu există sesizări interne.

Angajatul centrului de îngrijiri reclamă:

infestare cu ploșnițe

supraaglomerare

risc pentru beneficiari și personal

Instituția respinge însă acuzațiile, pe motiv că „nu există sesizări oficiale”.

Ploșnițele sunt prezente peste tot

Autorul sesizării, care afirmă că este angajat al centrului, susține că instituția s-ar confrunta cu o infestare masivă cu ploșnițe, persistentă în ciuda unor intervenții de dezinsecție.

Insectele ar fi prezente în saloane, pe paturi, în mobilier și în spații comune.

Sesizarea mai semnalează: riscuri majore pentru sănătatea beneficiarilor, în special persoane vulnerabile sau imobilizate;

riscuri pentru angajați, inclusiv posibilitatea de a duce infestarea la domiciliu;

imposibilitatea asigurării unui act medical și social corespunzător.

De asemenea, sunt invocate posibile încălcări ale normelor sanitare, de securitate în muncă și ale drepturilor persoanelor instituțional.