Situație critică la un centru de îngrijiri din Vrancea, infestat cu ploșnițe. Imagini halucinante cu insectele care se „plimbă” în voie pe saltele

Un angajat reclamă condiții grave într-un centru de îngrijire din Odobești, invocând infestare cu ploșnițe, supraaglomerare și lipsă de personal. DGASPC Vrancea respinge acuzațiile și susține că nu există sesizări interne.
Angajatul centrului de îngrijiri reclamă:
Instituția respinge însă acuzațiile, pe motiv că „nu există sesizări oficiale”.
Autorul sesizării, care afirmă că este angajat al centrului, susține că instituția s-ar confrunta cu o infestare masivă cu ploșnițe, persistentă în ciuda unor intervenții de dezinsecție.
Insectele ar fi prezente în saloane, pe paturi, în mobilier și în spații comune.
Sesizarea mai semnalează: riscuri majore pentru sănătatea beneficiarilor, în special persoane vulnerabile sau imobilizate;
riscuri pentru angajați, inclusiv posibilitatea de a duce infestarea la domiciliu;
imposibilitatea asigurării unui act medical și social corespunzător.
De asemenea, sunt invocate posibile încălcări ale normelor sanitare, de securitate în muncă și ale drepturilor persoanelor instituțional.