Potrivit experților în securitate, alegerea valizei joacă un rol mult mai important decât cred mulți turiști, iar anumite tipuri de bagaje pot deveni adevărate „magneți” pentru hoți. Ce detalii le fac ochii să le lucească infractorilor…

Avertismentul vine în contextul unei creșteri alarmante a furturilor de bagaje. Doar în trenurile din Marea Britanie, numărul furturilor de valize a crescut cu aproape 37% în 2024, potrivit unei analize realizate de Money Supermarket. În același timp, date din industria aviatică arată că aproape unul din 20 de bagaje la nivel mondial este pierdut sau furat în timpul zborurilor.

Ce semnale transmite valiza ta

Joseph Barton, expert în securitate de la AdleyBarton.com, explică faptul că hoții nu sunt interesați neapărat de ce ai în interior, ci de semnalele pe care le transmite bagajul tău la exterior, conform Știrile ProTv.

„Întotdeauna încearcă să te integrezi. În momentul în care tu sau bagajul tău ieșiți în evidență, deveniți o țintă. Chiar dacă ai cumpărat o geantă contrafăcută în vacanță, care nu valorează mult, acest lucru te expune riscului. Hoții cunosc prețul obiectelor, iar dacă te plimbi cu o valiză de 1.000 de lire sterline, există mari șanse ca hainele din interior să fie de designer și să poată fi revândute”, a spus expertul.

Mulți călători presupun că o valiză scumpă oferă o protecție mai bună pentru bunuri. Deși acest lucru este adevărat din punct de vedere al rezistenței la manipularea dură din aeroporturi, în spațiile publice efectul poate fi exact opus.

Culorile și designul

Nu doar brandurile de lux reprezintă un risc. Culorile vii, finisajele lucioase, carcasele tari și seturile de bagaje perfect asortate pot face o valiză mult mai ușor de observat și urmărit.

„Poți alege o valiză colorată ca să o găsești mai ușor după aterizare, dar asta o face mai ușor de identificat și urmărit de hoți”, a avertizat Joseph Barton.

În plus, bagajele noi, impecabile, pot sugera că proprietarul este un turist ocazional, care și-a cumpărat totul special pentru vacanță.

„Jafurile” sunt mai sigure

Potrivit expertului, hoții tind să evite bagajele care par vechi sau folosite frecvent, pentru că acestea nu sugerează prezența unor bunuri valoroase.

Joseph explică: „Le semnalează că nu ești un călător experimentat și, foarte probabil, ai cumpărat totul nou pentru călătorie. Acest lucru le arată că pot face bani din bunurile tale.”

Paradoxal, o valiză zgâriată sau ușor murdară poate reduce riscul de furt, deoarece transmite ideea că nu conține obiecte de mare valoare.

Trucul simplu recomandat de expert

Pentru cei care au deja un bagaj nou, Joseph Barton recomandă un gest simplu înainte de plecare: să îl facă să pară folosit.

„Valizele sunt făcute să reziste manipulării dure de la aeroport, așa că nu te îngrijora dacă se zgârie sau se murdărește puțin. Ceva simplu, cum ar fi să freci puțin pământ de pe asfalt pe roți sau pe baza valizei și apoi să-l ștergi, poate face să arate uzată, nu nou-nouță. Poți face același lucru și cu adidașii sau hainele, ca să pară mai purtate”, a explicat acesta.

