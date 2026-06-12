Makaveli a fost pus sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală. Influencerul a fost adus în cătușe la Tribunal

Influencerul Makaveli, pe numele real Alexandru Virgil Zidaru, a fost adus de polițiști la sediul Tribunalului București pentru audieri în dosarul de evaziune fiscală. La intrarea în sediu, acesta a făcut acuzații în ceea ce privește dosarul în care a fost vizat, alături de afaceristul Bogdan Peșchir, referitor la campania de influențare a alegătorilor în timpul prezidențialelor din noiembrie 2024.

UPDATE: Makaveli a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Acesta trebuie să poarte brățară de monitorizare și nu are voie să părăsească țara.

La ieșirea din Tribunal, influencerul a precizat că și-a recunoscut fapta în fața magistraților.

„Nu am plătit taxe pe cadourile pe care le-am primit pe TikTok. În momentul în care nu plătești cadourile de pe TikTok. Îmi asum. Prejudiciul este undeva la 38.000 de euro. Sunt singurul inculpat. „, a declarat Makaveli.

„O să achit ce am de achitat”, a mai adăugat Makaveli.

Știre inițială:

„Dosarul cu Peșchir, trompetele lui Păcuraru. Sa nu mai minta populatia!”, a declarat Makaveli.

“Prejudiciul e de 38.000 de euro, nu de milioane”, a mai adăugat influencerul referitor la acuzațiile de evaziune.

Întrebat de ce nu a declarat sumele câștigate din activitatea online, Makaveli a răspuns: „N-am avut timp”.

Makaveli, săltat de polițiști și dus la audieri

Makaveli, pe numele real Virgil Alexandru Zidaru, a fost săltat joi 11 ianuarie de politiști și dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în cadrul operațiunii naționale JUPITER.

Lui Makaveli i s-a făcut rău în timpul interogatoriului

În timpul interogatoriului lui Makaveli i s-ar fi făcut rău și a fost transportat la Spitalul de Urgență Floreasca.

Acesta este acuzat, alături de alte trei persoane, că nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

FOTO: Gândul