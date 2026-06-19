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Orașele din România în care plouă 13 zile la rând, în luna iulie. Avertismentul meteorologilor Accuweather

Orașele din România în care plouă 13 zile la rând, în luna iulie. Avertismentul meteorologilor Accuweather
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O localitate este vizată în mod special, datorită volumului mare de precipitații ce va fi înregistrat, într-un interval lung de timp. Predeal se află în centrul atenționării meteorologilor Accuweather.

Orașele din România în care plouă 13 zile la rând, în luna iulie

În localitățile montane, luna iulie vine cu ploi, anunță meteorologii Accuweather.

Orașul în care va ploua 13 zile la rând este Predeal. Intervalul cu precipitații va fi între 6 – 18 iulie 2026. Temperaturile nu vor depăși 20 de grade.

Luna iulie în România este, de regulă, cea mai caldă și una din cele mai secetoase luni din an. Ploile se manifestă predominant sub formă de averse torențiale și furtuni de scurtă durată, însoțite deseori de descărcări electrice și grindină.

Extreme istorice de precipitații

Cea mai mare cantitate în 24 de ore, de 224,0 mm, a fost înregistrată la Drobeta-Turnu Severin pe 12 iulie 1999.

Aceasta este, de altfel, și maxima absolută de precipitații căzute în 24 de ore din istoria măsurătorilor din România.

Cea mai mare cantitate lunară a fost de 519,1 l/mp, înregistrată la stația Stâna de Vale din județul Bihor, în anul 1980.

Regiunile montane (de exemplu Carpații Occidentali) înregistrează cele mai bogate ploi, valorile lunare depășind de multe ori 100 mm.

Regiunile sudice și estice (Câmpia Română, Dobrogea) sunt caracterizate de un deficit accentuat de precipitații și frecvente perioade de secetă, iulie fiind denumită pe bună dreptate „Luna lui Cuptor”.

Impactul precipitațiilor asupra turismului

Precipitațiile din luna iulie au un impact puternic asupra turismului, putând salva sau compromite sezonul estival prin blocarea transporturilor, deteriorarea infrastructurii și schimbarea comportamentului turiștilor.

Efectele principale se resimt în funcție de specificul destinației, iar prognozele meteo actualizate trebuie urmărite constant pentru o planificare eficientă.

În cazul turismului montan și drumețiilor, ploile torențiale generează viituri, torenți și risc de alunecări de teren pe traseele montane.

De asemenea, traseele devin impracticabile sau închise temporar, iar vizibilitatea redusă crește numărul operațiunilor de salvare. Turiștii sunt forțați să își reprogrameze excursiile.

În privința city-break-urilor și turismului cultural, luna iulie poate genera un disconfort, deoarece inundațiile urbane sau ploile prelungite reduc semnificativ activitățile în aer liber și tururile pietonale.

Accuweather, o companie înființată de un student din America

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

AccuWeather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, AccuWeather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Accuweather

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