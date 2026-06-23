Risc de inundații în vestul, centrul și sudul țării. Lista județelor afectate

INHGA a transmis o nouă avertizare hidrologică. Potrivit informării, este risc de inundații în vestul, centrul și sudul țării până pe 24 iunie, la ora 09:00.

Institutul Național de Hidrologie a emis un cod galben de inundații valabil până marți dimineață. Sunt prognozate viituri, scurgeri importante și creșteri ale debitelor pe râuri din 24 de județe. Specialiștii avertizează că riscul este mai ridicat pe unele cursuri mici de apă și recomandă populației să evite zonele inundabile și să urmărească avertizările autorităților.

Sectoarele de râuri care vor fi afectate de codul galben:

Județul Alba

Județul Arad

Județul Argeș

Județul Bihor

Județul Brașov

Județul Bistrița Năsăud

Județul Buzău

Județul Caraș-Severin

Județul Cluj

Județul Covasna

Județul Dâmbovița

Județul Dolj

Județul Gorj

Județul Harghita

Județul Hunedoara

Județul Ilfov

Județul Ialomița

Județul Mehedinți

Județul Mureș

Județul Olt

Județul Prahova

Județul Sibiu

Județul Timiș

Județul Vâlcea

Ce transmite INHGA

„Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Atenționare Hidrologică de Cod galben, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 12:00 – 24 iunie, ora 09:00. Atenționarea vizează fenomene precum scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Codul galben va afecta anumite sectoare de râuri din județele: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Bistrița Năsăud, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș și Vâlcea. De asemenea, probabilitatea și intensitatea fenomenelor pot fi mai ridicate pe unele râuri mici din județele: Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Dâmbovița și Buzău. Populația este sfătuită să urmărească permanent informațiile și avertizările transmise de autorități, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și traversarea zonelor inundabile, să nu staționeze pe poduri sau în albiile minore ale râurilor și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zone cu risc de inundare”, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pe Facebook.

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