Prima pagină » Vremea » Risc de inundații în vestul, centrul și sudul țării. Lista județelor afectate

Risc de inundații în vestul, centrul și sudul țării. Lista județelor afectate

Risc de inundații în vestul, centrul și sudul țării. Lista județelor afectate
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

INHGA a transmis o nouă avertizare hidrologică. Potrivit informării, este risc de inundații în vestul, centrul și sudul țării până pe 24 iunie, la ora 09:00.

Institutul Național de Hidrologie a emis un cod galben de inundații valabil până marți dimineață. Sunt prognozate viituri, scurgeri importante și creșteri ale debitelor pe râuri din 24 de județe. Specialiștii avertizează că riscul este mai ridicat pe unele cursuri mici de apă și recomandă populației să evite zonele inundabile și să urmărească avertizările autorităților.

Risc de inundații în vestul, centrul și sudul țării. Lista județelor afectate

Risc de inundații în vestul, centrul și sudul țării 

Sectoarele de râuri care vor fi afectate de codul galben:

  • Județul Alba
  • Județul Arad
  • Județul Argeș
  • Județul Bihor
  • Județul Brașov
  • Județul Bistrița Năsăud
  • Județul Buzău
  • Județul Caraș-Severin
  • Județul Cluj
  • Județul Covasna
  • Județul Dâmbovița
  • Județul Dolj
  • Județul Gorj
  • Județul Harghita
  • Județul Hunedoara
  • Județul Ilfov
  • Județul Ialomița
  • Județul Mehedinți
  • Județul Mureș
  • Județul Olt
  • Județul Prahova
  • Județul Sibiu
  • Județul Timiș
  • Județul Vâlcea

Ce transmite INHGA

„Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Atenționare Hidrologică de Cod galben, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 12:00 – 24 iunie, ora 09:00.

Atenționarea vizează fenomene precum scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Codul galben va afecta anumite sectoare de râuri din județele: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Bistrița Năsăud, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

De asemenea, probabilitatea și intensitatea fenomenelor pot fi mai ridicate pe unele râuri mici din județele: Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Dâmbovița și Buzău.

Populația este sfătuită să urmărească permanent informațiile și avertizările transmise de autorități, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și traversarea zonelor inundabile, să nu staționeze pe poduri sau în albiile minore ale râurilor și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zone cu risc de inundare”, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pe Facebook.

Sursă foto: INHGA, Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

METEO 18 persoane au murit în Franța din cauza valului de căldură. Doi minori, găsiți morți într-o mașină parcată când temperaturile au ajuns la 41°C
01:37
18 persoane au murit în Franța din cauza valului de căldură. Doi minori, găsiți morți într-o mașină parcată când temperaturile au ajuns la 41°C
METEO ANM: Cod roșu și portocaliu de vijelii puternice, grindină și averse torențiale în mai multe județe din țară
18:46
ANM: Cod roșu și portocaliu de vijelii puternice, grindină și averse torențiale în mai multe județe din țară
Gândul de Vreme Duminică stă sub semnul valului de caniculă. Zonele unde românii se vor topi de căldură, la 36 de grade la umbră, potrivit ANM
11:23, 21 Jun 2026
Duminică stă sub semnul valului de caniculă. Zonele unde românii se vor topi de căldură, la 36 de grade la umbră, potrivit ANM
Gândul de Vreme Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde sunt așteptate vijelii. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
11:29, 20 Jun 2026
Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde sunt așteptate vijelii. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
METEO „Cupolă de foc” peste Europa. Al doilea val de căldură în doar o lună aduce temperaturi de 43 de grade
07:08, 20 Jun 2026
„Cupolă de foc” peste Europa. Al doilea val de căldură în doar o lună aduce temperaturi de 43 de grade
METEO Orașele din România în care plouă 13 zile la rând, în luna iulie. Avertismentul meteorologilor Accuweather
00:00, 20 Jun 2026
Orașele din România în care plouă 13 zile la rând, în luna iulie. Avertismentul meteorologilor Accuweather
Mediafax
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Miza de 60 de miliarde de euro: România înfruntă Germania și Franța pentru noul buget UE. Ce șanse avem
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Click
Raluca Zenga, apariție spectaculoasă în costum de baie la 44 de ani. Cum reușește să aibă un abdomen perfect tonifiat: „Există și o doză substanțială de vanitate”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Ce se întâmplă doctore
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Mașina din față blochează banda cu semafor verde intermitent. Ai voie să o depășești prin stânga pentru a face dreapta?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
FLASH NEWS Pagina de Facebook a lui Nicușor Dan este asaltată de glume, ironii și cereri de demisie. Comentarii negative curg necontenit: „Așteptati să-l dea afară pe Predoiu ca să-l desemnați premier tehnocrat?”
14:17
Pagina de Facebook a lui Nicușor Dan este asaltată de glume, ironii și cereri de demisie. Comentarii negative curg necontenit: „Așteptati să-l dea afară pe Predoiu ca să-l desemnați premier tehnocrat?”
FLASH NEWS „Cele mai mari deficite din UE și inflație galopantă”. Criza politică din România, în atenția presei internaționale după votul din Parlament
14:09
„Cele mai mari deficite din UE și inflație galopantă”. Criza politică din România, în atenția presei internaționale după votul din Parlament
COMUNICAT Încep lucrările de înregistrare sistematică în localitatea ta. Ce trebuie făcut? Cum te pregătești?
13:33
Încep lucrările de înregistrare sistematică în localitatea ta. Ce trebuie făcut? Cum te pregătești?
EXCLUSIV Excluderile din PNL mai așteaptă. Ce spun surse liberale pentru Gândul
13:28
Excluderile din PNL mai așteaptă. Ce spun surse liberale pentru Gândul
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, mesaj în pline negocieri cu partidele: Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate
13:11
Nicușor Dan, mesaj în pline negocieri cu partidele: Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate
REACȚIE Ponta face un apel pentru crearea unui guvern rapid, fără USR, dar cu AUR: Trebuie să terminăm cu prostiile propagandistice
13:06
Ponta face un apel pentru crearea unui guvern rapid, fără USR, dar cu AUR: Trebuie să terminăm cu prostiile propagandistice

Cele mai noi

Trimite acest link pe