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Jurnalista Denise Rifai, reacție în dosarul de corupție, în care este acuzat Primarul General al Capitalei. Ce spune vedeta de televiziune

Jurnalista Denise Rifai, reacție în dosarul de corupție, în care este acuzat Primarul General al Capitalei. Ce spune vedeta de televiziune
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Denise Rifai a respins categoric asocierea sa cu un denunț sau cu vreo calitate procesuală în dosarul instrumentat de DNA, în care Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită, privind presupuse fapte legate de jocurile de noroc și finanțarea unei campanii electorale. Informațiile apărute în presă o vizau și pe vedeta de televiziune, care l-ar fi denunțat primarul Capitalei.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a spus Denise Rifai, într-o declarație transmisă România TV.

În același dosar, Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), o apropiată a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, de când acesta a devenit edil al Sectorului 6, a fost pusă sub acuzare pentru „complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată, dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”.

Denise Rifai: „Odeta e prietena mea”

Contactată de Gândul, Denise Rifai a confirmat că are o relație apropiată cu Odeta Nestor.

„Odeta e prietena mea”, a declarat Rifai.

Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul instrumentat de DNA privind suspiciuni de luare de mită în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6.

Potrivit comunicatului DNA, în noiembrie 2025, două persoane implicate într-un proiect imobiliar din București i-ar fi oferit lui Ciucu foloase necuvenite constând în „servicii de publicitate și consultanță electorală” prestate în perioada noiembrie–decembrie 2025. Aceste servicii ar fi avut ca scop susținerea activității sale politice și electorale, în legătură cu atribuțiile pe care le avea ca primar al Sectorului 6.

Procurorii susțin că Ciucu ar fi primit aceste foloase „în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu” privind procedurile administrative ale proiectului imobiliar.

Într-o postare pe Facebook, Ciucu susține că este nevinovat.

„A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat”, a scris primarul general.

Despre acuzația de luare de mită, edilul spune că anumite persoane i-ar fi flosit numele.

„S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”.

Primarul general a precizat că va colabora cu anchetatorii.

„Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. Pentru că nu am de ce! Nu intru în alte teze, nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar. Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sitemului de justiție”, a mai declarat primarul Capitalei.

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