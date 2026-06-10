12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară.

Vara a sosit, iar zilele caniculare și-au făcut și ele apariția. Din acest motiv, oamenii au început să caute destinații de vacanță răcoroase, unde se pot relaxa departe de temperaturile extreme.

Iată destinațiile care aduc o adiere de răcoare vacanțelor de vară, de la insule bătute de vânt până la coastele nordice ale Europei, conform Independent.

1. Ostend, Belgia

Temperatura maximă medie în august: 21°C

Temperatura minimă medie în august: 16°C

Deși este cunoscută mai ales pentru ciocolată, bere și centrul democrației UE de la Bruxelles, ar fi greșit să ignori stațiunile de coastă ale Belgiei. Ostend, cel mai mare oraș de litoral din Flandra, te întâmpină vara aceasta cu plaje aurii, dimineți de kitesurfing și după-amiezi cu stridii proaspete.

2. Oslo, Norvegia

Temperatura maximă medie în august: 21°C

Temperatura minimă medie în august: 16°C

Capitala Norvegiei este un amestec de cartiere la modă, în special animatul Grünerløkka, magazine boutique și restaurante în aer liber, înconjurate de pădurea densă MarKa. Muzee moderne, precum Muzeul Munch, acoperă partea culturală, iar băile în piscine de apă sărată și saunele nordice completează relaxarea verii.

3. La Gomera, Insulele Canare

În timp ce Spania continentală fierbe, briza Atlanticului răcorește Insulele Canare, oferind în La Gomera zile plăcute de aproximativ 20°C. Aici poți face drumeții, înot pe plaje cu nisip negru și te poți bucura de gastronomie locală cu pepene, homar și „iepure cu marmeladă”. Soarele nu lipsește, în august ai aproximativ nouă ore de lumină solară.

4. Tartu, Estonia

Temperatura maximă medie în august: 22°C

Temperatura minimă medie în august: 13°C

Tartu este perfectă pentru explorare fără disconfort termic. Muzeul Național al Estoniei impresionează prin design, iar bărcile pe râul Emajõgi oferă o perspectivă liniștită asupra peisajului.

5. Sopot, Polonia

Temperatura maximă medie în august: 22°C

Temperatura minimă medie în august: 14°C

Sopot, pe litoralul baltic din regiunea Tricity, este o alternativă accesibilă la stațiunile sudice. Aproape de Gdańsk, are 4 km de plaje, cel mai lung dig de lemn din Europa și un ambient elegant de stațiune, cu viață de noapte pe plajă și faimoasele sale vafe.

6. Sylt, Germania

Temperatura maximă medie în august: 20°C

Temperatura minimă medie în august: 15°C

Insula Sylt atrage prin plaje curate, scaune tradiționale din răchită și un microclimat blând. Gastronomia de top, căsuțele cu acoperiș de stuf și peisajele cu faruri o transformă într-o destinație de litoral discretă și elegantă.

7. Lacul Bled, Slovenia

Temperatura maximă medie în august: 25°C

Temperatura minimă medie în august: 13°C

Cel mai faimos lac al Sloveniei strălucește vara, iar apa sa turcoaz glaciară te ajută să te răcorești după drumeții la Castelul Bled sau plimbări cu barca spre insula centrală. Spre deosebire de lacurile italiene supraaglomerate, Bled oferă mai multă liniște alpină.

8. Machico, Madeira

Temperatura maximă medie în august: 26°C

Temperatura minimă medie în august: 21°C

În loc de Algarve-ul fierbinte, Madeira oferă un climat mai blând. Machico, în estul insulei, are o plajă artificială cu nisip auriu, grădini bine îngrijite și un peisaj cu acoperișuri roșiatice între munți.

9. Pori, Finlanda

Temperatura maximă medie în august: 19°C

Temperatura minimă medie în august: 11°C

Pori este un centru al jazzului și al gastronomiei finlandeze, cu plaja Yyteri – 6 km de nisip alb perfect pentru windsurfing, picnicuri și sporturi de plajă. Zona oferă și natură bogată, cu râuri și parcuri naționale.

10. Haarlem, Țările de Jos

Temperatura maximă medie în august: 22°C

Temperatura minimă medie în august: 14°C

Haarlem oferă canale, curți ascunse și o atmosferă relaxată, fără aglomerația din Amsterdam. Orașul are o cultură a berii veche de secole, magazine interesante și acces la parcuri naturale pentru activități în aer liber.

11. Skagen, Danemarca

Temperatura maximă medie în august: 20°C

Temperatura minimă medie în august: 14°C

Skagen, la capătul nordic al Danemarcei, este un oraș portuar artistic, cu peisaje spectaculoase unde marea Baltică și Marea Nordului se întâlnesc. Dunele de nisip și lumina specială atrag artiști și turiști deopotrivă.

12. Insula Arran, Scoția

Temperatura maximă medie în august: 17°C

Temperatura minimă medie în august: 13°C

Supranumită „Scoția în miniatură”, Arran oferă plaje, trasee montane și excursii cu barca pentru observarea delfinilor. Este ușor accesibilă din Glasgow și perfectă pentru o vacanță răcoroasă, aproape de casă.

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