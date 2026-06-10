Prima pagină » Actualitate » 12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară

12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară

12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară.

Vara a sosit, iar zilele caniculare și-au făcut și ele apariția. Din acest motiv, oamenii au început să caute destinații de vacanță răcoroase, unde se pot relaxa departe de temperaturile extreme.

Iată destinațiile care aduc o adiere de răcoare vacanțelor de vară, de la insule bătute de vânt până la coastele nordice ale Europei, conform Independent.

1. Ostend, Belgia

Temperatura maximă medie în august: 21°C
Temperatura minimă medie în august: 16°C

Deși este cunoscută mai ales pentru ciocolată, bere și centrul democrației UE de la Bruxelles, ar fi greșit să ignori stațiunile de coastă ale Belgiei. Ostend, cel mai mare oraș de litoral din Flandra, te întâmpină vara aceasta cu plaje aurii, dimineți de kitesurfing și după-amiezi cu stridii proaspete.

2. Oslo, Norvegia

Temperatura maximă medie în august: 21°C
Temperatura minimă medie în august: 16°C

Capitala Norvegiei este un amestec de cartiere la modă, în special animatul Grünerløkka, magazine boutique și restaurante în aer liber, înconjurate de pădurea densă MarKa. Muzee moderne, precum Muzeul Munch, acoperă partea culturală, iar băile în piscine de apă sărată și saunele nordice completează relaxarea verii.

Sursă foto: Shutterstock

3. La Gomera, Insulele Canare

În timp ce Spania continentală fierbe, briza Atlanticului răcorește Insulele Canare, oferind în La Gomera zile plăcute de aproximativ 20°C. Aici poți face drumeții, înot pe plaje cu nisip negru și te poți bucura de gastronomie locală cu pepene, homar și „iepure cu marmeladă”. Soarele nu lipsește, în august ai aproximativ nouă ore de lumină solară.

4. Tartu, Estonia

Temperatura maximă medie în august: 22°C
Temperatura minimă medie în august: 13°C

Tartu este perfectă pentru explorare fără disconfort termic. Muzeul Național al Estoniei impresionează prin design, iar bărcile pe râul Emajõgi oferă o perspectivă liniștită asupra peisajului.

5. Sopot, Polonia

Temperatura maximă medie în august: 22°C
Temperatura minimă medie în august: 14°C

Sopot, pe litoralul baltic din regiunea Tricity, este o alternativă accesibilă la stațiunile sudice. Aproape de Gdańsk, are 4 km de plaje, cel mai lung dig de lemn din Europa și un ambient elegant de stațiune, cu viață de noapte pe plajă și faimoasele sale vafe.

Sursă foto: Shutterstock

6. Sylt, Germania

Temperatura maximă medie în august: 20°C
Temperatura minimă medie în august: 15°C

Insula Sylt atrage prin plaje curate, scaune tradiționale din răchită și un microclimat blând. Gastronomia de top, căsuțele cu acoperiș de stuf și peisajele cu faruri o transformă într-o destinație de litoral discretă și elegantă.

7. Lacul Bled, Slovenia

Temperatura maximă medie în august: 25°C
Temperatura minimă medie în august: 13°C

Cel mai faimos lac al Sloveniei strălucește vara, iar apa sa turcoaz glaciară te ajută să te răcorești după drumeții la Castelul Bled sau plimbări cu barca spre insula centrală. Spre deosebire de lacurile italiene supraaglomerate, Bled oferă mai multă liniște alpină.

8. Machico, Madeira

Temperatura maximă medie în august: 26°C
Temperatura minimă medie în august: 21°C

În loc de Algarve-ul fierbinte, Madeira oferă un climat mai blând. Machico, în estul insulei, are o plajă artificială cu nisip auriu, grădini bine îngrijite și un peisaj cu acoperișuri roșiatice între munți.

Sursă foto: Shutterstock

9. Pori, Finlanda

Temperatura maximă medie în august: 19°C
Temperatura minimă medie în august: 11°C

Pori este un centru al jazzului și al gastronomiei finlandeze, cu plaja Yyteri – 6 km de nisip alb perfect pentru windsurfing, picnicuri și sporturi de plajă. Zona oferă și natură bogată, cu râuri și parcuri naționale.

10. Haarlem, Țările de Jos

Temperatura maximă medie în august: 22°C
Temperatura minimă medie în august: 14°C

Haarlem oferă canale, curți ascunse și o atmosferă relaxată, fără aglomerația din Amsterdam. Orașul are o cultură a berii veche de secole, magazine interesante și acces la parcuri naturale pentru activități în aer liber.

11. Skagen, Danemarca

Temperatura maximă medie în august: 20°C
Temperatura minimă medie în august: 14°C

Skagen, la capătul nordic al Danemarcei, este un oraș portuar artistic, cu peisaje spectaculoase unde marea Baltică și Marea Nordului se întâlnesc. Dunele de nisip și lumina specială atrag artiști și turiști deopotrivă.

Sursă foto: Shutterstock

12. Insula Arran, Scoția

Temperatura maximă medie în august: 17°C
Temperatura minimă medie în august: 13°C

Supranumită „Scoția în miniatură”, Arran oferă plaje, trasee montane și excursii cu barca pentru observarea delfinilor. Este ușor accesibilă din Glasgow și perfectă pentru o vacanță răcoroasă, aproape de casă.

Recomandarea autorului:

8 sate europene unde te poți pensiona confortabil cu un buget redus. România se află pe listă

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
ANALIZĂ Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
22:22
Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
ACTUALITATE De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
22:00
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
ACTUALITATE Cum simte un artist vremurile de azi? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Neo-marxismul e un păianjen enorm care ne cuprinde și pe noi fără să ne dăm seama”
21:02
Cum simte un artist vremurile de azi? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Neo-marxismul e un păianjen enorm care ne cuprinde și pe noi fără să ne dăm seama”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
POLITICĂ USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
22:33
USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:05
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe