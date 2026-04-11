⁠Cele mai ieftine destinații de vacanță pentru români în 2026

Nu mai e suficient să știi „unde e ieftin”. În 2026, diferența o fac detaliile: cât costă zborul, cât dai pe cazare, cât te ajunge o masă sau o intrare la muzeu. Am analizat patru destinații reale, pe baza ofertelor existente și a datelor din piață, pentru a vedea cât costă, în mod concret, o vacanță accesibilă pentru români.

Lisabona, Portugalia – vacanță de Vest la preț de city break

Lisabona rămâne una dintre surprizele plăcute ale anului 2026. Deși este o capitală din Europa de Vest, prețurile pot fi surprinzător de accesibile dacă alegi perioada potrivită.

Pentru început de an, există oferte reale cu zbor și cazare incluse care pornesc de la 177 euro pentru 4 nopți. În aceste pachete, zborul dus-întors poate ajunge la aproximativ 78 euro, iar cazarea la sub 100 euro de persoană pentru câteva zile.

Pe rute obișnuite, biletele de avion București-Lisabona variază între 750 și 1.900 lei, în funcție de sezon și momentul rezervării.

La fața locului, costurile sunt echilibrate:

masă la restaurant: 10-15 euro

transport public: 6-7 euro / zi

intrări obiective turistice: 5-10 euro

În total, un city break de 4–5 zile ajunge realist la 250–400 euro de persoană, dacă este organizat corect.

Locuri de vizitat

Turnul Belem – construit pe o insulă de pe râul Tagus (Tejo), este unul dintre cele mai simbolice edificii din Lisabona, făcând parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.

Mănăstirea Jeronimos – cea mai strâns legată de istoria Portugaliei

Acvariul din Lisabona – al doilea ca mărime din lume, ”Oceanário” din Lisabona a fost catalogat drept cel mai frumos acvariu din lume în cadrul premiilor Traveller’s Choice 2015.

Podul Vasco da Gama – are o lungime de 12,3 km și este cel mai lung pod din Europa. Construcția traversează râul Tagus și a fost numit în cinstea exploratorului Vasco da Gama.

Tirana, Albania – cea mai ieftină variantă din Europa

Dacă vrei cost minim fără compromis major, Tirana este una dintre cele mai sigure alegeri. Datele din piață arată că un city break complet (zbor + cazare) poate ajunge la aproximativ 200-220 euro pentru câteva zile.

Zborurile sunt ieftine, de regulă între 50 și 90 euro dus-întors, iar cazarea pentru 2-3 nopți se încadrează între 60 și 90 euro de persoană.

Costurile zilnice sunt printre cele mai mici din Europa:

masă completă: 5-10 euro

cafea: 1-2 euro

transport local: 1-2 euro

Chiar și atracțiile turistice sunt ieftine sau gratuite. Practic, poți avea o vacanță completă cu 40-60 euro pe zi, ceea ce este greu de egalat în Europa.

Atena, Grecia – echilibrul perfect între preț și experiență

Atena rămâne una dintre cele mai stabile opțiuni pentru români. Nu este cea mai ieftină, dar oferă un raport corect între cost și experiență.

Zborurile pot fi găsite între 55 și 100 euro dus-întors, iar cazarea pentru câteva nopți ajunge la 80-120 euro de persoană.

Bugetul total pentru un city break de 3-4 zile se situează în jurul a 250-300 euro.

La fața locului:

masă la tavernă: 10-18 euro

intrare Acropole: 20 euro

transport public: 5-8 euro / zi

Este genul de destinație unde nu plătești cel mai puțin, dar știi sigur că merită fiecare euro.

Locuri de vizitat

Acropola din Atena – unul dintre cele mai îndrăgite obiective turistice. Locuită încă din Neoliticul timpuriu, Acropola oferă turistului contemporan o vegetație deosebită, o priveliște aparte asupra întregului oraș, dar și unele dintre cele mai cunoscute ruine ale Greciei Antice, conform tez-tour.ro.

Muzeul Acropole – Găzduiește artefacte istorice, sociale, culturale și religioase din perioada Greciei Antice, alături de numeroase alte obiecte pe care cei din trecut le utilizau zi de zi. Mai mult, aici vei putea chiar descoperi părți ale siturilor arheologice și alte exponate culese din Acropole și restul Atenei.

Templul lui Zeus – Templul lui Zeus este cel de-al doilea cel mai îndrăgit obiectiv turistic vizitat an de an de oaspeții de pretutindeni. Este cea mai mare construcție din Grecia Antică, fiind inițial concepută în stil doric, cu două rânduri a câte 8 coloane pe lățime și câte 21 de coloane pe lungime.

Hurghada, Egipt – exoticul care bate Europa la preț

Poate cea mai interesantă concluzie pentru 2026 este că unele destinații exotice au devenit comparabile ca preț cu Europa. Hurghada este exemplul perfect. Pachetele cu zbor și cazare pornesc de la aproximativ 350-400 euro de persoană pentru 5-7 zile, în regim all inclusive.

Zborurile charter sau low-cost pot coborî chiar spre 200-250 euro dus-întors în anumite perioade.

Avantajul major apare la costurile zilnice:

mesele sunt incluse în majoritatea pachetelor

excursiile opționale: 20-50 euro

transport local: foarte ieftin

Practic, după ce ai plătit pachetul, cheltuielile suplimentare sunt minime. Asta face ca Egiptul să fie, paradoxal, mai accesibil decât multe destinații europene.

Locuri de vizitat

El Dahar – Stațiunea este împartită în trei zone și anume Sheraton Road, principala stradă turistică din oraș, Promenade sau Village Road, care are mai bine de 5 kilometri lungime și este puțin mai liniștită și El Dahar, zona veche, unde sunt numeroase obiective turistice.

Moscheea Al Mina – Unică și extrem de spectaculoasă, moscheea Al Mina este considerată cea mai mare din regiune. Este situată în zona Dahar, pe strada El Shohada, chiar pe coasta Marii Roșii.

