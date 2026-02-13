TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul

Specialiștii în transferuri de la aeroport de la Hoppa au alcătuit un top 20 al celor mai prietenoase orașe europene pentru plimbări – iar Sevilia (Spania) ocupă primul loc, urmat de Atena (Grecia), Istanbul (Turcia), Cracovia (Polonia) și Amsterdam (Țările de Jos, informal Olanda).

Potrivit experților în turism, toate obiectivele principale ale Sevillei pot fi explorate pe jos în doar 30 de minute, toate atracțiile principale pot fi vizitate pe jos, iar traseele turistice fiind scurte și ideale pentru plimbări relaxante, notează Express.co.uk.

De exemplu, traseul pietonal prin Sevilia, ce include arhitectura impresionantă a Catedralei și se întinde prin Parque de María Luisa, are doar 2 km și este aproape complet plat, perfect pentru o explorare relaxată.

Printre principalele obiective ale orașului se numără Catedrala Sfânta Maria a Văii, cunoscută ca Catedrala din Sevilia, iar la câțiva pași se află Palatul Regal Alcázar.

Ambele obiective turistice au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, în anul 1987, alături de Arhiva Generală a Indiilor, care datează din secolul al XVI-lea. De asemenea, Turnul Torre del Oro, parte a zidurilor istorice ale orașului, rămâne un alt punct de atracție important.

Top 20 cele mai prietenoase orașe pentru pietoni din Europa:

Sevilia Atena Istanbul Cracovia Amsterdam Milano Berlin Copenhaga Tallinn Köln Stockholm Praga Viena București Hamburg Valencia Florența Nisa Dublin Paris

