Prima pagină » Actualitate » TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul

TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul

13 feb. 2026, 20:36, Actualitate
TOP 20 - orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul
Foto: colaj Shutterstock

Specialiștii în transferuri de la aeroport de la Hoppa au alcătuit un top 20 al celor mai prietenoase orașe europene pentru plimbări – iar Sevilia (Spania) ocupă primul loc, urmat de Atena (Grecia), Istanbul (Turcia), Cracovia (Polonia) și Amsterdam (Țările de Jos, informal Olanda).

Potrivit experților în turism, toate obiectivele principale ale Sevillei pot fi explorate pe jos în doar 30 de minute, toate atracțiile principale pot fi vizitate pe jos, iar traseele turistice fiind scurte și ideale pentru plimbări relaxante, notează Express.co.uk.

De exemplu, traseul pietonal prin Sevilia, ce include arhitectura impresionantă a Catedralei și se întinde prin Parque de María Luisa, are doar 2 km și este aproape complet plat, perfect pentru o explorare relaxată.

Printre principalele obiective ale orașului se numără Catedrala Sfânta Maria a Văii, cunoscută ca Catedrala din Sevilia, iar la câțiva pași se află Palatul Regal Alcázar.

Ambele obiective turistice au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, în anul 1987, alături de Arhiva Generală a Indiilor, care datează din secolul al XVI-lea. De asemenea, Turnul Torre del Oro, parte a zidurilor istorice ale orașului, rămâne un alt punct de atracție important.

Top 20 cele mai prietenoase orașe pentru pietoni din Europa:

  1. Sevilia
  2. Atena
  3. Istanbul
  4. Cracovia
  5. Amsterdam
  6. Milano
  7. Berlin
  8. Copenhaga
  9. Tallinn
  10. Köln
  11. Stockholm
  12. Praga
  13. Viena
  14. București
  15. Hamburg
  16. Valencia
  17. Florența
  18. Nisa
  19. Dublin
  20. Paris

Arcul de Triumf din București

Autorul mai recomandă:

Surf ca în Hawai în Mediterana. Cum puteți ajunge pe această „plajă secretă”

Orașul din Europa unde mersul pe jos este cel mai DIFICIL. Are multe zone cu dealuri abrupte, iar unii turiști îl compară cu San Francisco

Cele mai bune destinații pentru persoanele care vor să călătorească „SOLO” / Avantajele unei astfel de aventuri

Locul din Europa unde se găsește cea mai ieftină destinație, în 2026. Turiștii plătesc 40 de euro pentru o noapte de cazare

Idei de vacanță: Destinații turistice feerice pentru cei pasionați de arta fotografică și de pictură

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Vineri 13, pisica neagră. Ce spun psihologii și numerologii despre superstițiile populare. Câți români iau în serios cifra fatidică
20:32
Vineri 13, pisica neagră. Ce spun psihologii și numerologii despre superstițiile populare. Câți români iau în serios cifra fatidică
INEDIT Un italian și-a aruncat toată agoniseala la gunoi; lingouri de aur în valoare de 130 de mii de euro. Cum a fost recuperată comoara
19:31
Un italian și-a aruncat toată agoniseala la gunoi; lingouri de aur în valoare de 130 de mii de euro. Cum a fost recuperată comoara
INEDIT Primăria Constanța promovează stațiile de autobuz inteligente cu ajutorul AI. Reacția  cetățenilor
18:48
Primăria Constanța promovează stațiile de autobuz inteligente cu ajutorul AI. Reacția  cetățenilor
NEWS ALERT Rareș Bogdan îl torpilează pe Bolojan după intrarea în recesiune. „Iei 10 piei tot de pe calul care trage?/”Sper să aibă un plan B”
18:44
Rareș Bogdan îl torpilează pe Bolojan după intrarea în recesiune. „Iei 10 piei tot de pe calul care trage?/”Sper să aibă un plan B”
JUSTIȚIE Administrator de firme ride-sharing, sub control judiciar în dosarul DNA cu prejudiciu de 28 mil. lei
18:13
Administrator de firme ride-sharing, sub control judiciar în dosarul DNA cu prejudiciu de 28 mil. lei
INEDIT „Unicornul mărilor”, un pește rar, descoperit eșuat pe o plajă din Italia. Va ajunge la muzeu
18:13
„Unicornul mărilor”, un pește rar, descoperit eșuat pe o plajă din Italia. Va ajunge la muzeu
Mediafax
Cristian Socol: Economia României s-a prăbușit. Suntem în recesiune profundă? Ce stă în spatele cifrelor statistice?
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”
Mediafax
Nicușor Dan, mesaj după intrarea României în recesiune tehnică: „Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense”
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Peștii ar putea ascunde secretul pentru o alternativă sustenabilă la ambalarea alimentelor
CONTROVERSĂ Daniel Băluță îi închide gura lui Bolojan: „Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor nu ai dumneavoastră”
20:26
Daniel Băluță îi închide gura lui Bolojan: „Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor nu ai dumneavoastră”
VIDEO Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”
19:53
Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”
FLASH NEWS Nicușor Dan, mesaj pentru români, după ce țara a intrat în recesiune tehnică: „Avem motive de optimism”
19:31
Nicușor Dan, mesaj pentru români, după ce țara a intrat în recesiune tehnică: „Avem motive de optimism”
FLASH NEWS Donald Trump anunță susținerea totală pentru Viktor Orban printr-o postare pe Truth Social, cu două luni înainte de alegerile din Ungaria
19:18
Donald Trump anunță susținerea totală pentru Viktor Orban printr-o postare pe Truth Social, cu două luni înainte de alegerile din Ungaria
Ștefan Popescu: România și arta de a pierde momentul
19:15
Ștefan Popescu: România și arta de a pierde momentul
FLASH NEWS Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”
19:06
Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe