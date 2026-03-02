Îți dorești o vacanță perfectă în Europa? Iată cele mai accesibile 10 destinații

Pentru cei care caută o escapadă fără stres, fără complicațiile transportului public sau cheltuielile cu taxiul, un studiu a identificat cele mai bune destinații europene pe care le puteți descoperi pe jos.

Braw Scottish Tours a examinat distanța de mers pe jos între cele cinci atracții principale din 30 dintre cele mai populare orașe din Europa. În baza acestui lucru, studiul a identificat destinațiile cele mai accesibile pe jos, ideale pentru o vacanță relaxată.

Cracovia, Polonia

Cracovia, capitala istorică a Poloniei, cu o distanță de parcurs pe jos de 6,9 km, duce vizitatorii prin situri istorice, precum Castelul Wawel și Piața Principală. Sunt de parcurs aproximativ 8.970 de pași în 1,38 ore.

Frankfurt, Germania

Frankfurt necesită 6,6 km de mers pe jos pentru a explora principalele sale atracții, precum Römerberg și Muzeul Städel. Sunt necesari aproximativ 8.580 de pași, parcurși în 1,32 ore, pentru a descoperi arhitectura medievală și contemporană a orașului.

Birmingham, Marea Britanie

Birmingham se întinde pe cu 6,3 km, iar principalele obiective turistice sunt: Bullring, Grand Central și Jewellery Quarter. Pentru a descoperi cele mai frumoase locuri ale acestui oraș sunt necesari aproximativ 8.190 de pași și 1,26 ore.

Copenhaga, Danemarca

Atracțiile orașului Copenhaga sunt răspândite pe o distanță de 6,1 km. Acestea includ superba Grădină Tivoli și Nyhavn, totalizând 7.930 de pași și 1,22 ore.

Amsterdam, Olanda

Amsterdamul poate fi explorat pe o distanță de 5,9 km, ducând vizitatorii pe lângă Rijksmuseum și Casa Annei Frank. O plimbare de aproximativi 7.670 de pași și 1,18 ore va pune în evidență bogata arhitectură a orașului.

Praga, Republica Cehă

Traseul din Praga se întinde pe 5,8 km, conducând turiștii prin centrul istoric al orașului către repere turistice precum Castelul Praga și Podul Carol. Pentru a admira peisajele, sunt necesari aproximativ 7.540 de pași și 1,16 ore.

Dublin, Republica Irlanda

Traseul din Dublin se întinde pe 4,9 km și trece pe lângă atracții precum Guinness Storehouse și Trinity College, ceea ce echivalează cu aproximativ 6.370 de pași și 0,98 ore.

Hamburg, Germania

Încântătorul oraș Hamburg necesită o distanță de parcurs pe jos de 4,4 km pentru a ajunge la atracții precum Miniatur Wunderland și Elbphilharmonie. În total, turiștii pot anticipa că vor parcurge 5.720 de pași în 0,88 ore.

Milano, Italia

Milano se află pe locul al doilea, cu 3,8 km, oferind vizitatorilor o serie de repere turistice concentrate, precum Duomo și Galleria Vittorio Emanuele II. Pentru a explora renumitul oraș al modei, este nevoie de aproximativ 4.940 de pași și 0,76 ore pe jos.

Istanbul, Turcia

Pe primul loc se află Istanbul, cu o distanță totală de parcurs pe jos de doar 2,5 km. Aceasta îi conduce pe turiști pe lângă atracții importante, precum Hagia Sophia și Marele Bazar, într-o zonă compactă. Pentru a explora, sunt necesari doar aproximativ 3.250 de pași și o jumătate de oră de mers pe jos.

FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office) din Marea Britanie recomandă evitarea călătoriilor în anumite părți ale Turciei din cauza riscului crescut de terorism în acest moment.

