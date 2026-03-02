Prima pagină » Turism » Îți dorești o vacanță perfectă în Europa? Iată cele mai accesibile 10 destinații

Îți dorești o vacanță perfectă în Europa? Iată cele mai accesibile 10 destinații

02 mart. 2026, 16:56, Turism
Îți dorești o vacanță perfectă în Europa? Iată cele mai accesibile 10 destinații
Galerie Foto 10

Pentru cei care caută o escapadă fără stres, fără complicațiile transportului public sau cheltuielile cu taxiul, un studiu a identificat cele mai bune destinații europene pe care le puteți descoperi pe jos.

Braw Scottish Tours a examinat distanța de mers pe jos între cele cinci atracții principale din 30 dintre cele mai populare orașe din Europa. În baza acestui lucru, studiul a identificat destinațiile cele mai accesibile pe jos, ideale pentru o vacanță relaxată.

Cracovia, Polonia

Cracovia, capitala istorică a Poloniei, cu o distanță de parcurs pe jos de 6,9 km, duce vizitatorii prin situri istorice, precum Castelul Wawel și Piața Principală. Sunt de parcurs aproximativ 8.970 de pași în 1,38 ore.

Frankfurt, Germania

Frankfurt necesită 6,6 km de mers pe jos pentru a explora principalele sale atracții, precum Römerberg și Muzeul Städel. Sunt necesari aproximativ 8.580 de pași, parcurși în 1,32 ore, pentru a descoperi arhitectura medievală și contemporană a orașului.

Birmingham, Marea Britanie

Birmingham se întinde pe cu 6,3 km, iar principalele obiective turistice sunt: Bullring, Grand Central și Jewellery Quarter. Pentru a descoperi cele mai frumoase locuri ale acestui oraș sunt necesari aproximativ 8.190 de pași și 1,26 ore.

Copenhaga, Danemarca

Atracțiile orașului Copenhaga sunt răspândite pe o distanță de 6,1 km. Acestea includ superba Grădină Tivoli și Nyhavn, totalizând 7.930 de pași și 1,22 ore.

Amsterdam, Olanda

Amsterdamul poate fi explorat pe o distanță de 5,9 km, ducând vizitatorii pe lângă Rijksmuseum și Casa Annei Frank. O plimbare de  aproximativi 7.670 de pași și 1,18 ore va pune în evidență bogata arhitectură a orașului.

Praga, Republica Cehă

Traseul din Praga se întinde pe 5,8 km, conducând turiștii prin centrul istoric al orașului către repere turistice precum Castelul Praga și Podul Carol. Pentru a admira peisajele, sunt necesari aproximativ 7.540 de pași și 1,16 ore.

Dublin, Republica Irlanda

Traseul din Dublin se întinde pe 4,9 km și trece pe lângă atracții precum Guinness Storehouse și Trinity College, ceea ce echivalează cu aproximativ 6.370 de pași și 0,98 ore.

Hamburg, Germania

Încântătorul oraș Hamburg necesită o distanță de parcurs pe jos de 4,4 km pentru a ajunge la atracții precum Miniatur Wunderland și Elbphilharmonie. În total, turiștii pot anticipa că vor parcurge 5.720 de pași în 0,88 ore.

Hamburg

Milano, Italia

Milano se află pe locul al doilea, cu 3,8 km, oferind vizitatorilor o serie de repere turistice concentrate, precum Duomo și Galleria Vittorio Emanuele II. Pentru a explora renumitul oraș al modei, este nevoie de aproximativ 4.940 de pași și 0,76 ore pe jos.

Istanbul, Turcia

Pe primul loc se află Istanbul, cu o distanță totală de parcurs pe jos de doar 2,5 km. Aceasta îi conduce pe turiști pe lângă atracții importante, precum Hagia Sophia și Marele Bazar, într-o zonă compactă. Pentru a explora, sunt necesari doar aproximativ 3.250 de pași și o jumătate de oră de mers pe jos.

FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office) din Marea Britanie recomandă evitarea călătoriilor în anumite părți ale Turciei din cauza riscului crescut de terorism în acest moment.

Autorul recomandă: 

Sursa foto main (ilustrativ): Envato

Recomandarea video

Citește și

TURISM Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
11:56, 26 Feb 2026
Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
Scandalul avionului care a aterizat de urgență după ce a decolat de pe Otopeni se extinde. Asociația Companiilor aeriene îl acuză pe ministrul Sănătății: „​Induce panică nejustificată”. Ministrul răspunde
23:43, 22 Feb 2026
Scandalul avionului care a aterizat de urgență după ce a decolat de pe Otopeni se extinde. Asociația Companiilor aeriene îl acuză pe ministrul Sănătății: „​Induce panică nejustificată”. Ministrul răspunde
TURISM Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
14:35, 20 Feb 2026
Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
TURISM Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație
13:39, 19 Feb 2026
Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație
GALERIE FOTO Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
11:40, 14 Feb 2026
Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
DESTINAȚII TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul
20:36, 13 Feb 2026
TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Cum se formează deșerturile lângă oceane?
LIFESTYLE Cum să gătești mazărea congelată pentru a avea un gust perfect. Durează 10 minute
16:59
Cum să gătești mazărea congelată pentru a avea un gust perfect. Durează 10 minute
VIDEO Tenorul Andrea Bocelli, intrare spectaculoasă la Festivalul de la Sanremo. Celebrul artist a surprins audiența cu apariția sa
16:55
Tenorul Andrea Bocelli, intrare spectaculoasă la Festivalul de la Sanremo. Celebrul artist a surprins audiența cu apariția sa
FLASH NEWS Darryl Nirenberg devine, oficial, noul ambasador al SUA în România. Acesta va fi primit la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan
16:54
Darryl Nirenberg devine, oficial, noul ambasador al SUA în România. Acesta va fi primit la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan
ALERTĂ Alarmele vor suna în toată România. Anunțul făcut de autorități. Sirenele vor fi puse în funcțiune miercuri, timp de o oră
16:53
Alarmele vor suna în toată România. Anunțul făcut de autorități. Sirenele vor fi puse în funcțiune miercuri, timp de o oră
ULTIMA ORĂ Se reiau zborurile din Dubai. Compania Emirates anunță că va începe să opereze un număr limitat de curse începând din această seară. Ce pasageri se vor putea îmbarca
16:40
Se reiau zborurile din Dubai. Compania Emirates anunță că va începe să opereze un număr limitat de curse începând din această seară. Ce pasageri se vor putea îmbarca
EDUCAȚIE Ministerul Educației oferă peste 39.000 de burse sociale pentru tinerii din mediile dezavantajate. Scopul este prevenirea abandonului școlar
16:35
Ministerul Educației oferă peste 39.000 de burse sociale pentru tinerii din mediile dezavantajate. Scopul este prevenirea abandonului școlar

Cele mai noi

Trimite acest link pe