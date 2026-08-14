14 August, calendarul zilei: Halle Berry împlinește 60 de ani, Magic Johnson 67. Moare Enzo Ferrari

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 14 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Halle Berry, născută pe 14 august 1966, în Cleveland, Ohio, Statele Unite, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe americane. În tinerețe, a participat la concursuri de frumusețe, fiind desemnată Miss Ohio și ajungând pe locul al doilea la concursul Miss USA în 1986. Ulterior, a început o carieră în modeling și televiziune, înainte de a se afirma în cinematografie. Primul său succes important a venit cu filmul Jungle Fever (1991), iar apoi a atras atenția publicului prin roluri în producții precum The Flintstones (1994), Bulworth (1998), X-Men (2000), Die Another Day (2002) din seria James Bond și Catwoman (2004). În anul 2002, a devenit prima şi, până în prezent, singura femeie de origine afro-americană care a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, pentru interpretarea sa din Monster’s Ball. Halle Berry este apreciată nu doar pentru activitatea sa artistică, ci și pentru implicarea în proiecte care promovează diversitatea și reprezentarea în industria cinematografică. Prin cariera sa de peste trei decenii, ea rămâne una dintre figurile importante ale filmului american.

Magic Johnson este unul dintre cei mai mari jucători de baschet din istorie, cunoscut pentru talentul său extraordinar, viziunea de joc și contribuția sa la dezvoltarea acestui sport. Născut pe 14 august 1959, în Lansing, Michigan, Statele Unite, a devenit celebru în perioada în care a jucat pentru echipa Los Angeles Lakers din NBA, unde a contribuit la câștigarea a cinci titluri de campion. Considerat unul dintre cei mai buni coordonatori de joc din toate timpurile, el a fost apreciat pentru pasele sale spectaculoase și pentru capacitatea de a controla meciurile. De-a lungul carierei, a câștigat numeroase trofee, inclusiv trei premii de MVP al sezonului NBA și trei premii de MVP al finalei NBA. Rivalitatea sa cu Larry Bird a contribuit la creșterea popularității baschetului profesionist în anii ‘80. În 1991, Magic Johnson a anunțat că se retrage din NBA după ce a fost diagnosticat cu HIV. Ulterior, a devenit un important promotor al educației despre HIV și un om de afaceri de succes. În 1992, a făcut parte din celebra echipă olimpică a Statelor Unite, supranumită “Dream Team”, și a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Barcelona.

Enzo Ferrari a fost unul dintre cei mai importanți oameni din istoria automobilismului, fondatorul celebrei companii de mașini sport Ferrari. S-a născut pe 18 februarie 1898, în Modena, Italia, și a devenit pasionat de automobile și curse încă din tinerețe. În 1929, el a înființat Scuderia Ferrari, o echipă dedicată inițial competițiilor auto. După al Doilea Război Mondial, a creat primele automobile care au purtat numele Ferrari, iar compania a devenit un simbol al performanței, eleganței și inovației în lumea mașinilor sport. Sub conducerea sa, Ferrari a obținut numeroase victorii în competiții internaționale, inclusiv în Formula 1, unde echipa a devenit una dintre cele mai de succes din istorie. Enzo Ferrari era cunoscut pentru pasiunea sa pentru curse și pentru dorința de a construi mașini tot mai rapide și mai competitive. Acesta a murit pe 14 august 1988, la Modena, la vârsta de 90 de ani, dar moștenirea sa continuă să trăiască prin marca reprezentativă, una dintre cele mai prestigioase din industria auto mondială. Enzo Ferrari rămâne o figură emblematică a sportului cu motor și un simbol al ambiției și perfecționării continue.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1935: Candace Hilligoss 🇺🇸🎬 Carnival of Souls (1962)

🎂1945: Steve Martin 🇺🇸🎬 ocupă locul 6 în topul 100 al celor mai buni comedieni

🎂1947: Danielle Steel 🇺🇸✒️ printre cei mai bine vânduți autori, cu peste 800 milioane de exemplare

🎂1948: Lucian Avramescu 🇷🇴✒️ La 8 martie 1991, a fondat la București agenția de știri A.M. PRESS, prima agenție de presă cu capital privat din România postcomunistă

🎂1949: Morten Olsen 🇩🇰⚽️ antrenor

🎂1959: Magic Johnson 🇺🇸🏀 Împreună cu Larry Bird, a fost în anii 1980 printre cei mai buni jucători de baschet din NBA. Medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 1992, Barcelona

🎂1959: Marcia Gay Harden 🇺🇸🎬 A debutat în 1990 în Miller’s Crossing, regizat de frații Coen

🎂1960: Sarah Brightman 🇬🇧🎼 Duetul ei cu tenorul italian Andrea Bocelli, „Time To Say Goodbye”, a depășit topurile din întreaga Europa și a devenit cel mai mare și cel mai rapid single vândut din toate timpurile în Germania

🎂1960: Radu Paraschivescu 🇷🇴✒️

🎂1963: Valentina Cozma 🇷🇴🤾🏻‍♀️ unul din cei mai buni pivoți din istoria handbalului feminin românesc

🎂1964: Andrew Kevin Walker 🇺🇸🎬 cunoscut pentru scenariul filmului Se7en

🎂1966: Halle Berry 🇺🇸🎬 prima și unica femeie de origine afro-americană care a câștigat premiul Oscar pentru rolul principal, Monster’s Ball (2002)

🎂1973: Jay-Jay Okocha 🇳🇬⚽️ cunoscut pentru driblingurile, tehnica și abilitățile sale pe teren

🎂1979: Rudi Stănescu 🇷🇴🤾🏻‍♂️ În 2010, pentru serviciile aduse echipei și orașului, precum și pentru comportamentul sportiv exemplar, a fost declarat Cetățean de onoare al municipiului Constanța

🎂1983: Mila Kunis 🇺🇸🎬 Născută la Cernăuți, RSS Ucraineană, URSS, s-a mutat în Los Angeles împreună cu familia ei, în 1991, pe când avea 7 ani

Decese 🕯

🕯️1958: Frédéric Joliot-Curie 🇫🇷🧪 laureat al Premiului Nobel pentru chimie (1935), împreună cu soția sa, Irène Joliot-Curie. În 1934 a obținut un izotop radioactiv artificial, o formă activată a fosforului

🕯️1988: Enzo Ferrari 🇮🇹🏎‍🟀 pilot de curse și antreprenor, fondatorul echipei de curse auto de Mare Premiu Scuderia Ferrari, și al mărcii de automobile Ferrari. A trăit 90 de ani

🕯️1996: Sergiu Celibidache 🇷🇴🇩🇪🎼 dirijor și compozitor român stabilit în Franța. A murit la 14 august 1996, la reședința sa, o moară veche din comuna La Neuville-sur-Essonne, la 100 de kilometri de Paris. A fost îngropat în micuțul cimitir din localitate

🕯️2002: Dave Williams 🇺🇸🎤 vocalist Drowning Pool, trupă renumită pentru hitul „Bodies” – 2001 (cunoscută și ca Let The Bodies Hit The Floor). A fost găsit mort în autobuzul pentru turneu. Suferea de o boală de inimă. Avea 30 de ani

🕯️2022: Alessia Maria Raiciu 🇷🇴⛹🏻‍♀️ jucătoare de baschet, a murit chiar în ziua în care împlinea 18 ani. Sportiva a fost găsită moartă în propria casă, fără urme de violență pe corp. Potrivit medicilor, cauza decesului este edem pulmonar acut. Cunoscut drept sindromul morții subite, acest fenomen provoacă moartea a peste 200.000 de tineri în fiecare an, în SUA

Calendar 🗒️

🗒️410: Alaric I, rege vizigot, a ocupat Roma care va fi jefuită timp de trei zile

🗒️1880: Se finalizează construcția Catedralei din Köln, cel mai cunoscut reper al orașului

🗒️1893: Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto, urmată de Germania trei ani mai târziu

🗒️1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial, de partea Antantei

🗒️1917: China declară război Germaniei

🗒️1945: Philippe Pétain, șeful regimului de la Vichy, este condamnat de un tribunal francez la moarte prin împușcare. Charles de Gaulle îi va comuta sentința la închisoare pe viață, datorită vârstei înaintate și a meritelor din timpul Primului Război Mondial

🗒️1947: S-a realizat împărțirea Indiei, prin constituirea Pakistanului independent, stat cu majoritate musulmană

🗒️1980: Lech Wałęsa conduce greva de la șantierul naval din Gdańsk

🗒️1994: Teroristul internațional Ilich Ramírez Sánchez, cunoscut sub numele de Carlos Șacalul, este arestat în Sudan și extrădat în Franța

🗒️2015: Ambasada SUA la Havana, Cuba, se redeschide după 54 de ani de pauză în relațiile diplomatice bilaterale