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Scandal diplomatic între Rusia și Japonia după vizita lui Putin în insulele Kurile. Moscova acuză Tokio de revizionism: „Revendicări absurde”

Scandal diplomatic între Rusia și Japonia după vizita lui Putin în insulele Kurile. Moscova acuză Tokio de revizionism: „Revendicări absurde”
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Maria Zaharova | Foto - Mediafax
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Rusia a respins vehement criticile Japoniei după prima vizită a lui Vladimir Putin în insulele Kurile și a acuzat Tokio de „revizionism”. Arhipelagul se află în centrul unui conflict teritorial nerezolvat de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Tensiunile dintre Rusia și Japonia au crescut din nou după vizita președintelui Vladimir Putin în insulele Kurile, teritoriu disputat de Moscova și Tokio de peste opt decenii. Kremlinul a respins criticile formulate de autoritățile japoneze și a lansat, prin Ministerul rus de Externe, acuzații dure la adresa Japoniei, relatează The Straits Times.

Reacția Moscovei vine după ce Putin a mers joi, pentru prima dată, în insulele Kurile din Extremul Orient rus. Vizita a provocat imediat nemulțumirea Japoniei, care a calificat deplasarea liderului de la Kremlin drept „absolut inacceptabilă”.

„Respingem categoric aceste declarații, pe care le considerăm politic inoportune, jignitoare și, bineînțeles, nefondate din punct de vedere juridic”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Maria Zakharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe | Foto – Profimedia Images

Moscova susține că teritoriile respective îi aparțin în mod legitim și acuză Japonia că încearcă să conteste consecințele teritoriale ale celui de-Al Doilea Război Mondial.

Moscova acuză Japonia de o politică „anti-rusă”

Maria Zaharova a denunțat ceea ce a numit o „politică anti-rusă care frizează ostilitatea” și a insistat că statutul insulelor nu poate fi pus sub semnul întrebării.

Potrivit reprezentantei diplomației ruse, insulele Kurile „au fost transferate (Rusiei) la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial conform acordurilor cu puterile aliate și Cartei Națiunilor Unite”.

„Suveranitatea și jurisdicția Rusiei asupra acestor insule sunt în afara oricărui dubiu”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Oficialul rus le-a reproșat apoi liderilor japonezi că „își permit să dicteze cu aroganță Moscovei ce regiuni ale propriei țări poate vizita sau nu conducătorul său suprem”.

Schimbul dur de declarații readuce în prim-plan unul dintre cele mai vechi diferende teritoriale încă nerezolvate din Asia.

Japonia revendică patru insule din partea sudică a arhipelagului Kurile, ocupate de armata sovietică în 1945, în ultimele zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial. Disputa teritorială a împiedicat timp de decenii Rusia și Japonia să încheie un tratat formal de pace care să reglementeze definitiv relațiile dintre ele după război.

Rusia critică și sprijinul acordat Ucrainei de Japonia

Moscova a mers însă mai departe de disputa privind insulele Kurile și a legat actualele tensiuni de poziția adoptată de Japonia față de războiul din Ucraina.

„La aproape 81 de ani după semnarea de către Japonia, în septembrie 1945, a actului de capitulare necondiționată, Tokio este din nou obsedat de discursuri revizioniste menite să îi spele agresiunea din Asia și să formuleze revendicări absurde împotriva Rusiei”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Diplomația rusă a criticat, de asemenea, Japonia pentru sprijinul oferit Ucrainei și pentru sancțiunile impuse Moscovei după declanșarea invaziei ruse la scară largă în februarie 2022.

Tokio s-a alăturat statelor occidentale în adoptarea sancțiunilor împotriva Rusiei, ceea ce a contribuit la deteriorarea suplimentară a relațiilor dintre cele două țări.

Vizita lui Vladimir Putin în Kurile capătă astfel o semnificație politică importantă. Pentru Moscova, deplasarea transmite mesajul că Rusia consideră suveranitatea asupra arhipelagului o chestiune închisă. Pentru Japonia, prezența președintelui rus pe insulele revendicate reprezintă însă o nouă demonstrație a controlului exercitat de Moscova asupra unui teritoriu pe care Tokio continuă să îl considere parte a Japoniei.

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