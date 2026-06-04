4 Iunie, calendarul zilei: Angelina Jolie împlinește 51 de ani, Oona Chaplin 40. Moare Casanova

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 4 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Angelina Jolie este o actriță, regizoare, producătoare și activistă umanitară americană. S-a născut pe 4 iunie 1975 în Los Angeles, fiind fiica actorului Jon Voight. Cariera sa a cunoscut o ascensiune rapidă la sfârșitul anilor 1990. Interpretarea din filmul Girl, Interrupted i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Ulterior, a devenit celebră la nivel mondial datorită rolului principal din Lara Croft: Tomb Raider. Printre alte producții de succes în care a jucat se numără Mr. & Mrs. Smith, Wanted, Salt și Maleficent. Jolie a regizat și produs mai multe filme, demonstrând talent și în spatele camerei. A colaborat timp de mulți ani cu United Nations High Commissioner for Refugees, susținând drepturile refugiaților și participând la numeroase misiuni în zone afectate de conflicte și crize umanitare. Cea mai mediatizată relație a sa a fost cea cu Brad Pitt. Împreună au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood și au șase copii, dintre care trei adoptați. Angelina Jolie a devenit un simbol al implicării sociale, al independenței și al succesului în cinematografie, influențând milioane de oameni din întreaga lume.

Oona Chaplin este o actriță spaniolo-britanică, născută pe 4 iunie 1986 în Madrid. Ea provine dintr-o familie celebră, fiind nepoata legendarului actor și regizor Charlie Chaplin și fiica actriței Geraldine Chaplin. Oona Chaplin și-a construit o carieră de succes în film și televiziune, devenind cunoscută pentru talentul și versatilitatea sa. Unul dintre cele mai apreciate roluri ale sale a fost cel al Talisei Maegyr în serialul Game of Thrones. De asemenea, a apărut în producții precum The Hour și Avatar: The Way of Water. Pe lângă activitatea artistică, ea este apreciată pentru eleganța și discreția sa, preferând să își concentreze atenția asupra proiectelor profesionale mai degrabă decât asupra vieții personale. Prin interpretările sale convingătoare și moștenirea artistică a familiei Chaplin, Oona Chaplin și-a câștigat un loc important în cinematografia contemporană.

Născut pe 2 aprilie 1725 în Veneţia, Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt a fost un scriitor, aventurier, diplomat și călător italian. El a rămas în istorie mai ales datorită memoriilor sale și numeroaselor aventuri care i-au adus reputația de mare seducător. Casanova a avut o viață plină de evenimente, călătorind prin multe țări europene și intrând în contact cu personalități importante ale vremii. A lucrat ca soldat, muzician, secretar și diplomat, demonstrând o cultură vastă și o mare capacitate de adaptare. Cea mai cunoscută operă a sa este Histoire de ma vie (Povestea vieții mele), o autobiografie amplă care oferă informații valoroase despre societatea europeană a vremii. Datorită acestei lucrări, Casanova este considerat nu doar un aventurier celebru, ci și un important martor al epocii iluministe. A murit pe 4 iunie 1798, la vârsta de 73 de ani. Astăzi, numele său a devenit sinonim cu ideea de cuceritor și seducător, însă moștenirea lui include și contribuții semnificative la literatură și la înțelegerea vieții sociale și culturale din Europa secolului al XVIII-lea.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1812: George Barițiu 🇷🇴✒️ publicist, istoric și politician transilvănean, întemeietorul presei românești din Transilvania

🎂1893: Armand Călinescu 🇷🇴🗣️ cel de-al 39-lea prim-ministru al României în perioada 7 martie 1939 până la asasinarea sa din 21 septembrie 1939

🎂1904: Ioan Massoff 🇷🇴✒️ teatrolog și prozator Lucrarea capitală a reputatului cercetător este monumentala monografie în 6 volume „Teatrul românesc – privire istorică“ (1961 – 1976)

🎂1939: Alexandru Arșinel 🇷🇴🎭

🎂1940: Ioan Igna 🇷🇴⚽️ cunoscut pentru cele două meciuri arbitrate la Cupa Mondială 1986 din Mexic, unul din ele fiind cel din sferturile de finală, meciul dintre Brazilia și Franța, în care Igna a luat două decizii controversate

🎂1956: Keith David 🇺🇸🎬 The Thing (1982), Platoon (1986), They Live (1988), Armageddon (1998), Requiem for a Dream (2000)

🎂1971: Noah Wyle 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul Dr. John Truman Carter III din serialul dramă-medicală Spitalul de Urgență

🎂1975: Russell Brand 🇬🇧🎬

🎂1975: Angelina Jolie 🇺🇸🎬 1 Oscar pentru rol secundar, Girl, Interrupted (2000). A fost numită „cea mai frumoasă femeie din lume” de reviste ca Vogue, People și Vanity Fair, iar Esquire, FHM și Empire au numit-o „cea mai sexy femeie în viață”

🎂1976: Aleksei Navalnîi 🇷🇺🗣️

🎂1985: Lukas Podolski 🇵🇱🇩🇪⚽️

🎂1986: Oona Chaplin 🇪🇸🇨🇭🇬🇧🎬 Game of Thrones (2011 – 2019), Black Mirror (White Christmas, 2014)

Decese 🕯

🕯️1798: Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt 🇮🇹✒️ aventurier amoros, originar din Veneția, devenit celebru prin peripețiile sale galante, evocate în „Memoires” („Povestea vieții mele”) scrise între anii 1791 și 1798

🕯️1941: Wilhelm al II-lea 🇩🇪♛ împărat al Germaniei, rege al Prusiei

🕯️1961: Alice Voinescu 🇷🇴✒️ prima româncă doctor în filosofie (Sorbona, Paris, 1913). Teza sa de doctorat, publicată la Paris, trata școala filozofică neo-kantiană de la Marburg

🕯️2002: Nineta Gusti 🇷🇴🎬 A primit titlul de Artist Emerit (anterior anului 1960). A fost distinsă cu Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a (1967) „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”

Evenimente📋

📋🆘👶🏻 „Ziua internaţională a copiilor-victime ale agresiunii”; se marchează din 1983, ca urmare a unei hotărâri a sesiunii speciale a Adunării Generale a ONU în problema Palestinei

Calendar 🗒️

🗒️105: Traian părăsește Roma pentru a purta al doilea război împotriva dacilor (105-106)

🗒️1919: Congresul american aprobă cel de-al 19-lea amendament al Constituției SUA, care garantează dreptul la vot al femeilor

🗒️1920: Se încheie Tratatul de la Trianon între Puterile Aliate și Ungaria. Recunoașterea pe plan internațional a unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România

🗒️1937: Au fost folosite pentru prima oară cărucioarele de supermarket, în Oklahoma City; inventatorul lor a fost Sylvan Goldman

🗒️1940: Se încheie Bătălia de la Dunkerque, cu victoria germanilor

🗒️1941: Trupele naziste execută 24 de profesori polonezi în Lwów

🗒️1942: Începe bătălia aeronavală de la Midway, în care Marina SUA a învins în mod decisiv Marina Imperială Japoneză

🗒️1944: Eliberarea Romei de către trupele aliaților

🗒️1989: În Polonia au loc alegeri câștigate de celebrul sindicat „Solidaritatea”, condus de Lech Walesa, singura mișcare muncitorească independentă întâlnită vreodată într-un stat comunist

🗒️1989: Au avut loc tragicele evenimente din Piața Tienanmen; armata a invadat piața și a reprimat sângeros mișcarea de la Beijing

🗒️1992: Sfințirea crucii de marmură și a monumentului ridicat în memoria Mareșalului Ion Antonescu, în apropiere de Jilava, pe locul unde a fost executat, la 1 iunie 1946

🗒️2004: A fost inaugurat „Water Park”, cel mai mare parc acvatic din România

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