5 Iunie, calendarul zilei: Mark Wahlberg împlinește 55 de ani, Jaqueline Cristian 28. Ilie Năstase câștigă Roland Garros

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 5 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mark Wahlberg este un actor, producător și fost cântăreț american, născut pe 5 iunie 1971 în Boston. Și-a început cariera în muzică sub numele de scenă “Marky Mark”, devenind cunoscut ca membru al grupului Marky Mark and the Funky Bunch. Ulterior, s-a orientat către actorie și a devenit una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood. Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără Boogie Nights, The Departed, The Fighter și Ted. Pentru rolul său din The Departed, a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. De-a lungul carierei sale, a demonstrat versatilitate, interpretând atât roluri dramatice, cât și comice sau de acțiune. Este şi un producător de succes, contribuind la realizarea unor seriale și filme apreciate de public. Astăzi, Mark Wahlberg este recunoscut ca una dintre personalitățile importante ale cinematografiei americane, având o carieră de succes construită prin muncă, disciplină și adaptare continuă la cerințele industriei de divertisment.

Jaqueline Cristian este o jucătoare profesionistă de tenis din România, născută pe 5 iunie 1998 în Bucureşti. Ea s-a remarcat prin talentul, determinarea și evoluția constantă din circuitul feminin. A început să practice tenisul de la o vârstă fragedă și a obținut rezultate importante atât la nivel de junioare, cât și la nivel profesionist. De-a lungul carierei, a participat la numeroase turnee internaționale, inclusiv la competițiile de Grand Slam, reprezentând cu succes România. Jocul său se bazează pe lovituri puternice de pe fundul terenului, mobilitate și spirit de luptă. Deși s-a confruntat cu accidentări care i-au încetinit temporar progresul, ea a revenit de fiecare dată în competiții și a continuat să își îmbunătățească performanțele. Prin perseverența, profesionalismul și rezultatele sale, Jaqueline Cristian continuă să fie una dintre cele mai importante reprezentante ale tenisului românesc contemporan și un model pentru tinerii sportivi.

La 5 iunie 1973, Ilie Năstase a obținut una dintre cele mai importante victorii ale tenisului românesc, câștigând turneul de la Roland Garros, desfășurat pe zgura de la Paris. La acel moment, el avea 26 de ani și se afla în perioada de vârf a carierei sportive. În finală, Năstase l-a învins pe jucătorul iugoslav Nikola Pilić, într-un meci controlat de sportivul român, care a impresionat prin tehnică, viteză de reacție și joc variat. Victoria a venit după un turneu în care Năstase a demonstrat constanță și capacitatea de a gestiona presiunea meciurilor importante. Prin succesul de la Openul Francez, el a devenit primul jucător român care a câștigat acest turneu de Grand Slam la simplu masculin. De asemenea, a fost primul lider mondial în Era Open a clasamentului ATP, consolidându-și poziția în istoria tenisului mondial. Triumful de la Roland Garros a marcat apogeul ascensiunii sale și a consolidat reputația României în tenisul internațional. Ilie Năstase rămâne unul dintre cei mai talentați și spectaculoși jucători ai generației sale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1723: Adam Smith 🇬🇧📜 Lucrarea sa „Avuția națiunilor”, cercetare asupra naturii și cauzelor ei, a fost una din primele încercări de a studia dezvoltarea istorică a industriei și comerțului în Europa. A ajutat la crearea economiei ca disciplină academică modernă și a furnizat una dintre cele mai bune argumentări intelectuale pentru comerțul liber și capitalism. A introdus în economie conceptul de „mâna invizibilă”

🎂1779: Gheorghe Lazăr 🇷🇴✒️ fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească (în 1818 a înființat în București prima școală cu predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava)

🎂1819: John Couch Adams 🇬🇧🧮 matematician cunoscut mai ales pentru faptul că a prezis, fără observații directe, doar prin calcule matematice, existența planetei Neptun, studiind perturbațiile mișcării de revoluție a planetei Uranus

🎂1830: Carmine Crocco 🇮🇹⚖️ unul dintre cei mai temuți și căutați haiduci, câstigand porecle pregum „Generalul Jefuitorilor”, „Generalissimo”, „Napoleon al Jefuitorilor”

🎂1859: Constantin I. Nottara 🇷🇴🎭 una dintre personalitățile cele mai de seamă ale teatrului românesc, tatăl compozitorului Constantin C. Nottara

🎂1871: Nicolae Iorga 🇷🇴✒️ istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, cel de-al 34-lea prim-ministru, profesor universitar și academician. Asasinat lângă Strejnicu, de legionari

🎂1878: Pancho Villa 🇲🇽🆘 unul dintre liderii Revoluției Mexicane, a cărui acțiune militară a fost decisivă în răsturnarea regimului președintelui de atunci, Victoriano Huerta

🎂1883: John Maynard Keynes 🇬🇧💷 Este cunoscut în mod special pentru pledoaria sa în favoarea politicilor guvernamentale intervenționiste, prin care guvernul ar folosi măsuri fiscale și monetare în scopul temperării efectelor adverse ale recesiunilor economice, crizelor economice și boom-urilor economice. Este considerat de mulți economiști unul dintre principalii fondatori ai macroeconomiei teoretice moderne

🎂1898: Federico Garcia Lorca 🇪🇸✒️ cel mai popular și influent scriitor spaniol din secolul XX. Ca dramaturg este considerat una dintre figurile de referință ale teatrului spaniol din secolul XX. A murit executat în timpul Războiului Civil din Spania (1936-1939), datorită simpatiei sale pentru Frontul Popular și condiției sale de homosexual declarat

🎂1900: Dennis Gabor 🇭🇺🇬🇧🧪 celebru pentru inventarea holografiei, pentru care a primit Premiul Nobel pentru Fizică în 1971

🎂1933: Dan Mihăescu 🇷🇴🎥 apropiat al lui Toma Caragiu, pentru care a scris și a regizat cele mai multe momente satirice, printre care „Așa e în tenis” și „Fabula”

🎂1952: Nicko McBrain 🇬🇧🥁 Iron Maiden

🎂1971: Mark Wahlberg 🇺🇸🎤🎬 cunoscut ca Marky Mark în primii săi ani de activitate, și a devenit faimos în 1991 când a debutat cu trupa Marky Mark and the Funky Bunch. A fost clasat pe poziția #1 în lista VH1: 40 Hottest Hotties of the 90’s

🎂1979: David Bisbal 🇪🇸🎤 a cântat împreună cu K’naan melodia Wavin’ Flag pentru campania publicitară a Coca-Cola de la Cupa Mondială de Fotbal care s-a desfășurat în Africa de Sud în 2010

🎂1982: Valentina Ardean-Elisei 🇷🇴🤾🏻‍♀️ căpitanul echipei naționale de handbal a României. La Campionatul Mondial din 2005, a fost declarată cea mai bună extremă stânga a turneului

🎂1998: Jaqueline Cristian 🇷🇴🥎

Decese 🕯

🕯️2004: Ronald Reagan 🇺🇸🗣️ Prin politica sa intransigentă în confruntarea cu URSS, în perioada războiului rece, a avut o contribuție hotărâtoare la prăbușirea comunismului din răsăritul Europei și la afirmarea SUA ca singura super-putere pentru următoarele decenii

Evenimente📋

📋👩🏻‍🏫🇷🇴 Ziua Învățătorului

📋♻️🌍 Ziua Mondială a Mediului

Calendar 🗒️

🗒️8498 î.Hr.: După calcul începe Calendarul mayaș

🗒️1446: Dieta Ungariei îl alege pe Iancu de Hunedoara în funcția de guvernator general

🗒️1806: Napoleon Bonaparte îl numește pe fratele său Louis Bonaparte Rege al Olandei

🗒️1915: Danemarca adoptă constituția prin care se permite și femeilor să voteze

🗒️1935: Corneliu Zelea Codreanu înființează Partidul Totul pentru Țară, expresia politică a Mișcării Legionare

🗒️1937: Lucian Blaga a rostit discursul de recepție la Academia Română intitulat „Elogiul satului românesc”

🗒️1944: Peste 1000 de bombardiere britanice aruncă 5000 de tone de bombe pe coasta Normandiei în pregătirea zilei Z

🗒️1947: A fost făcut public planul Marshall, de către George Marshall, senator de stat al SUA, de ajutorare a țărilor din Europa Occidentală devastate de cel de-al doilea război mondial

🗒️1967: Începe războiul de șase zile: Forțele aeriene israeliene lansează atacuri simultane asupra Egiptului, Iordaniei și Siriei

🗒️1968: Robert F. Kennedy, candidat la președinția SUA, este împușcat la „Ambassador Hotel” în Los Angeles, California, de către Sirhan Sirhan

🗒️1970: Prima expoziție retrospectivă a lui Constantin Brâncuși, în Europa, la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România

🗒️1973: Ilie Năstase a câștigat Roland Garros

🗒️1975: Canalul Suez se redeschide traficului internațional (închis în urma războiului de șase zile), iar Egiptul preia controlul celor două maluri

🗒️1983: Anișoara Cușmir realizează un nou record mondial la săritura în lungime – 7,43 m

🗒️2017: Muntenegru aderă oficial la NATO, devenind al 29-lea stat membru

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