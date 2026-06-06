6 Iunie, calendarul zilei: Björn Borg împlinește 70 de ani. Este dat în folosință Pasajul Unirii din Capitală

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 6 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Björn Borg este considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie. Născut pe 6 iunie 1956 în Stockholm, Suedia, el a devenit celebru pentru stilul său de joc calm, precizia loviturilor și capacitatea extraordinară de a rămâne concentrat în cele mai tensionate momente ale meciurilor. A debutat în echipa națională a Suediei la doar 15 ani, impresionând prin maturitatea și disciplina sa. A câștigat 11 titluri de Grand Slam, inclusiv șase trofee la French Open și cinci titluri consecutive la Wimbledon, între 1976 și 1980, o performanță excepțională pentru acea perioadă. Rivalitatea sa cu John McEnroe a devenit legendară, iar finala de la Wimbledon din 1980 este considerată una dintre cele mai spectaculoase din istoria tenisului. S-a retras din circuitul competiţional la doar 26 de ani, deși se afla încă printre cei mai buni jucători din lume. După retragere, a rămas o figură influentă în sport și în afaceri, dezvoltând un brand de îmbrăcăminte sportivă care îi poartă numele. Astăzi, Björn Borg este considerat un simbol al excelenței sportive și unul dintre pionierii tenisului modern.

La 6 iunie 1987 a fost inaugurat Pasajul Unirii, una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură rutieră realizate în București în perioada comunistă. Construit pentru a fluidiza traficul în zona centrală a orașului, pasajul traversează subteran Piața Unirii și face legătura între principalele artere care converg în această zonă intens circulată. La momentul deschiderii, Pasajul Unirii era cel mai lung pasaj rutier subteran din Capitală, având aproximativ 900 de metri lungime, dintre care 600 de metri sunt acoperiți. Proiectul a făcut parte din amplul program de sistematizare urbană desfășurat în anii 1980, când centrul Bucureștiului a fost remodelat odată cu construirea noului centru civic. În ciuda provocărilor legate de întreținere și modernizare, pasajul rămâne una dintre cele mai importante căi de circulație și un reper al dezvoltării infrastructurii urbane a Bucureștiului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1436: Regiomontanus 🇩🇪🔭 astronom și matematician a construit primul observator din Germania și primul din Europa, la Nürnberg, în 1471

🎂1553: Bernardino Baldi 🇮🇹✒️ matematician, savant și scriitor A fost un talent universal, lăsând 48 de lucrări din diferite domenii, care formează 20 de volume mari, printre care: un dicționar geografic, un dicționar arab, o gramatică persană, un vocabular turc, un dicționar unguresc

🎂1599: Diego Velázquez 🇪🇸🎨 unul dintre cei mai cunoscuți pictori spanioli din sec. XVII-lea. Reprezentant al stilului baroc, s-a remarcat în special ca portretist la curtea regelui Filip al IV-lea

🎂1606: Pierre Corneille 🇫🇷✒️ dramaturg unul dintre cei trei mari dramaturgi francezi ai secolului al XVII-lea, alături de Molière și Racine. Supranumit „fondatorul tragediei franceze”

🎂1799: Alexandr Pușkin 🇷🇺✒️ cel mai mare poet rus și fondatorul literaturii ruse moderne

🎂1850: Karl Ferdinand Braun 🇩🇪🛜 laureat Nobel pentru Fizică 1909 împreună cu Guglielmo Marconi, pentru contribuțiile lor în dezvoltarea telegrafiei fără fir

🎂1875: Thomas Mann 🇩🇪✒️ unul dintre marii scriitori ai secolului al XX-lea, laureat Nobel pentru Literatură, 1929

🎂1917: Ion Rațiu 🇷🇴✒️🗣️ politician, avocat, diplomat, afacerist, jurnalist și scriitor, descendent al vechii familii Rațiu de Noșlac (Nagylak), din Turda, atestată în Transilvania la începutul sec. al XIV-lea și reînnobilată în anul 1625 de către principele Transilvaniei, Gabriel (Gabor) Bethlen

🎂1933: Heinrich Rohrer 🇨🇭🔬 laureat Nobel pentru Fizică, în 1986, împreună cu Gerd Binnig, pentru proiectarea microscopului electronic cu scanare și tunelare

🎂1946: Jeana Gheorghiu 🇷🇴📺 a fost jurnalistă, realizatoare de emisiuni de televiziune și radio, și director al TVR2 între 2002 și 2004. A rămas celebră pentru reportajele sale despre trenul morții de la Timișoara

🎂1956: Eugen Nicolicea 🇷🇴🗣️

🎂1956: Björn Borg 🇸🇪🥎 fost jucător de tenis și fost număr 1 mondial, considerat de mulți ca o mare legendă a tenisului. Între 1980 – 1984 a fost căsătorit cu tenismena Mariana Simionescu

🎂1963: Jason Isaacs 🇬🇧🎬 cel mai cunoscut pentru interpretarea rolului lui Lucius Malfoy în seria de filme Harry Potter

🎂1963: Adrian Titieni 🇷🇴🎬 În 2012, i s-a acordat Premiul Gopo pentru cel mai bun actor, pentru interpretarea personajului Doctorului Crișan din filmul Din dragoste cu cele mai bune intenții

🎂1978: Judith Barsi 🇺🇸🎬 o stea în ascensiune la Hollywood, Judith (10 ani) și mama ei, Maria Barsi, au fost ucise de tatăl lui Judith, József Barsi, în casa lor din West Hills, California. József, care se lupta cu dependeța de alcool și era cunoscut pentru ieșirile violente, le-a împușcat pe cele două înainte de a da foc casei și de a întoarce arma împotriva sa în garaj

🎂1981: João Paulo Andrade 🇵🇹⚽️ În sezonul 2008-2009 a jucat în Liga I, la Rapid

Decese 🕯

🕯️1883: Ciprian Porumbescu 🇷🇴🎼 a compus muzica pentru celebrul cântec patriotic „Pe-al nostru steag e scris Unire”, muzică ce este folosită astăzi și de către Albania pentru imnul național „Hymni i Flamurit”. A scris și melodia fostului imn al României din epoca Ceaușescu Trei culori. A murit la numai 29 de ani la Stupca, acum acest sat fiind numit în onoarea sa

🕯️1931: Alexandru Voevidca 🇷🇴🎼 folclorist și muzicolog român, dirijor de cor și orchestră din zona Bucovinei

🕯️1944: Paul Cornu 🇫🇷🚁 inginer francez a cărui familie a fost de origine română, inventator și aviator, unul din pionierii mondiali ai aviației. Este primul om din lume care a zburat în aer cu elicopterul, propria sa invenție, la 13 noiembrie 1907

🕯️1948: Louis Lumière 🇫🇷🎞️ Frații Lumière pun la punct, în anul 1933, proiecția filmului în relief. Totuși, frații au declarat la început că „cinematograful este o invenție fără viitor” și au refuzat să-i vândă invenția lui Georges Méliès, însă viitorul a fost altul

🕯️1961: Carl Gustav Jung 🇨🇭🧠📕 fondatorul psihologiei analitice. Între 1907 și 1912 colaborează intens cu Freud, acesta având o influență decisivă asupra sa. Este atras în special de cercetările acestuia legate de isterie și de vise. Ruptura de Freud este marcată de apariția lucrării Wandlungen und Symbole der Libido (1912), în care Jung încearcă o lărgire a orizontului de interpretare freudian și o implicită critică a acestuia

🕯️1962: Yves Klein 🇫🇷🎨 pictor francez minimalist, o importantă figură artistică în arta europeană de după 1945, asociat cu neo-dadaismul, pop art, respectiv cu postmodernismul timpuriu, figură importantă a mișcării artistice franceze cunoscută ca Nouveau réalisme, fondată în 1960 de criticul de artă Pierre Restany

🕯️1968: Robert F. Kennedy 🇺🇸🗣️ asasinat, senator de New York, fratele președintelui John F. Kennedy

🕯️2005: Anne Bancroft 🇺🇸🎬 Oscar rol principal pentru rolul din The Miracle Worker (1962); The Graduate (1967), The Elephant Man (1980),84 Charing Cross Road (1987), Home for the Holidays (1995), G.I. Jane (1997), Great Expectations (1998)

🕯️2015: Pierre Brice 🇫🇷🎬 cunoscut pentru rolul lui Winnetou, din filmele germane inspirate de operele lui Karl May, precum și pentru rolul lui Septimius Severus, din filmul Dacii regizat de Sergiu Nicolaescu

Evenimente📋

📋🇸🇪 Ziua națională a Suediei

Calendar 🗒️

🗒️1523: Regentul Suediei, Gustav Vasa, este ales rege al Suediei, marcând simbolic sfârșitul Uniunii de la Kalmar. Această zi este Ziua Națională a Suediei

🗒️1925: A fost fondată compania americană producătoare de automobile „Chrysler”

🗒️1930: Carol al II-lea s-a reîntors în țară, intrând ilegal, cu pașaport fals

🗒️1942: SUA declară război României și Bulgariei, declanșându-se, în zilele următoare, expedițiile aeriene americane, în special asupra Prahovei

🗒️1944: Începe Bătălia Normandiei. Ziua Z, sub numele de cod Operation Overlord; debarcarea a 155.000 de trupe aliate pe plajele din Normandia

🗒️1960: București: atleta Iolanda Balaș a stabilit un nou record mondial la săritura în înălțime: 1,85 m

🗒️1961: Primul titlu de campion mondial cucerit de un luptător român, Valeriu Bularca, la Campionatul mondial de lupte greco-romane de la Yokohama

🗒️1987: A fost dat în folosință Pasajul Unirii din Capitală, cel mai lung pasaj subteran auto bucureștean (900 metri, din care 600 acoperiți)

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