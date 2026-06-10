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Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului

Gilda Popa
Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
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RAAPPS a publicat miercuri și lista cu imobilele închiriate unor persoane fizice care ocupă locuințe din fondul de protocol. Este vorba despre 192 de locuințe, majoritatea în zone de lux  București, și alte 21 de locuințe în Sinaia și două în Cluj. Majoritatea date prin atribuire directă. Numele locatarilor sunt secrete. Însă „prețul contractului”, exprimat în lei, euro sau lei și euro este vizibil neunitar, metodologia de calcul e netransparentă, iar – în unele cazuri – datele de încetare a contractului sunt neclare.

Tabelul – din punct de vedere al transparenței datelor, este „chiar problematic” din perspectiva unei analize documentate cu ajutorul inteligenței artificiale. Conține doar o înșiruire de adrese de imobile, suprafețe, prețuri care par aleatorii și datele de început și sfârșit ale contractelor de închiriere.

Nu este clar dacă prețul trecut în dreptul imobilului este chiria lunară sau suma plătită pe toată durata contractului. De altfel, pe pagina RA-APPS cu TABELUL se menționează că „lista tuturor imobilelor, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea regiei, conform HG 420/08.06.2026, prin care se introduce în HG 60/2005 Art. 6^1 alineat (1), pct. 2, cuprinzând imobilele utilizate de persoane fizice, cu următoarele informații:
a) adresa imobilului;
b) suprafața imobilului – construcție și teren;
c) modalitatea de atribuire: licitație publică sau atribuire directă;
e) prețul contractului.
d) data începerii și data”.

Anomaliile din lista publicată de RA-APPS

Guvernul României, prin Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” a publicat, miercuri, lista cu chiriașii regiei. Potrivit deciziei, RA-APPS trebuie să publice semestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an și menține publicată timp de 6 luni lista tuturor imobilelor proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea regiei. Teoretic, e un exercițiu de transparență. Practic, listele publicate conțin un amalgam de cifre și date neclare.

Trebuie menționat că, în practică, nu există o singură procedură de atribuire a locuințelor RA-APPS. Regia folosește mai multe mecanisme, iar tipul de atribuire depinde de categoria imobilului și de beneficiarul vizat. Potrivit legii, aceștia pot fi pot fi demnitari în funcție, membri ai Guvernului, funcționari publici, persoane aflate în situații speciale sau beneficiari chiriași din regimul comunist.

Dar adeseori criteriile concrete după care un anumit demnitar primește un apartament și altul nu sunt adesea puțin transparente. La fel de netransparentă e metoda de calcul a chiriei. Tabelul amestecă două monede fără să explice logica. Există două coloane – RON și EURO – însă nu se precizează dacă toate contractele sunt exprimate în una dintre cele două monede, dacă unele sunt indexate la euro și plătibile în lei sau care este motivul pentru care unele au valoare doar în RON, altele doar în EURO, iar unele au 0 într-una dintre coloane. De asemenea, datele de încetare a contractului nu sunt standardizate.

În loc de o dată unică, apar formule incerte cum ar fi – „nedeterminat”, „nedeterminat conform HG 39/1996”, „până la soluționarea situației locative”, „pe perioada mandatului”, „în procedură de eliberare”, „în procedură de evacuare”. Toate acestea sunt amestecate în aceeași coloană destinată datei de încetare.

Blocul din strada Eminescu cu peste 50 de chiriași „de lux”

Lista cuprinde mai multe imobile în zone de lux din București (Romană, Aviatorilor, Kiseleff, Victoriei), între care și un bloc aflat pe strada Eminescu – unde majoritatea locuințelor sunt de protocol.  Și în cazul acestui bloc, modul de calcul al chiriilor e neclar și neunitar. De exemplu, dacă am compara două apartamente de circa 190 mp în același bloc, pentru unul chiria ar fi 518,50 lei + 543,20 euro, iar pentru celălalt 1471,46 lei+644,57 euro.

În unele cazuri, și statutul contractual al locatarilor e neclar.  De exemplu, Eminescu 124, sc. A, et. 7, ap. 16 apare de două ori, cu aceeași suprafață (130,50 mp), dar cu date de început diferite (2017 și 2021) și aceeași dată de încetare. Fără explicații suplimentare, nu este clar dacă este o eroare, o prelungire de contract sau o altă situație administrativă.

Lista cu imobilele RA-APPS atribuite persoanelor fizice poate fi consultată AICI

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