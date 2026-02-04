Raluca Bădulescu și-a părăsit un fost iubit înainte de nuntă. ”M-am îndrăgostit acolo de cineva și nu m-am mai măritat”

Raluca Bădulescu, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit că și-a părăsit un fost iubit înainte de nuntă. Vedeta a explicat care a fost motivul.



Raluca Bădulescu este o cunoscută vedetă din showbiz-ul românesc. Aceasta atrage mereu atenția cu look-ul său.

În plan personal, Raluca Bădulescu a format un cuplu cu Florin Stamin timp de 13 ani. Aceasta a decis să se separe de cel care i-a fost partener de viață. Raluca Bădulescu are un fiu, Alex, rezultat din relația pe care a avut-o cu Vali Pungă. Vedeta își adoră băiatul, despre care afirmă că este cel mai bun prieten al său.

La o emisiune de televiziune, Raluca Bădulescu a făcut dezvăluiri din viața sa sentimentală. Aceasta a povestit că, la un moment dat, și-a părăsit un fost iubit înainte de nuntă.

Raluca Bădulescu și-a părăsit un fost iubit înainte de nuntă. ”Am rămas cu ăla acolo 6 luni”

”Trebuia să mă mărit demult, nu mai spun cu cine, dar demult. Am plecat la petrecerea burlăcițelor în Mexic, uite că ăsta e un lucru mai puțin cunoscut, și eu m-am îndrăgostit acolo de cineva și nu m-am mai măritat, nu am mai făcut nicio nuntă, și am rămas cu ăla acolo 6 luni”, a mărturisit Raluca Bădulescu, potrivit click.ro.

”Omul avea motor, era tatuat tot, era ceva bombă, era instructor de surf, era Dumnezeu, avea o casă pe plajă.(…) Cum era unul pe valuri, pe surf, și ăsta de aici cu care trebuia să mă mărit avea o benzinărie”, a mai spus aceasta.