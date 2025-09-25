Prima pagină » Diverse » Showbiz » Suma încasată de Raluca Bădulescu la Asia Express 2025. Câți bani a primit pentru trei săptămâni petrecute acolo

25 sept. 2025, 10:22, Showbiz
Raluca Bădulescu s-a dovedit a fi o prezență spectaculoasă în competiția Asia Express 2025. Vedeta a reușit să stea doar trei săptămâni în cursă, pentru care a fost remunerată cu o sumă deloc modică. Cu stilul ei nonconformist, Raluca a reușit să devină o figură emblematică a noului sezon Asia Express „Drumul Eroilor”.

Raluca a intrat în cursă alături de fostul ei soț, Florin Stamin, cu multă energie și dorință de aventură. Din nefericire, drumul lor a luat sfârșit în ediția de miercuri, 24 septembrie 2025, atunci când au fost eliminați după „cursa pentru ultima șansă”.

Ce sumă a încasat Raluca Bădulescu pentru trei săptămâni la Asia Express

Potrivit unor informații, Raluca Bădulescu a avut unul dintre cele mai bine plătite contracte din emisiune. Vedeta a încasat câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână pe care a petrecut-o acolo.

Astfel, pentru cele trei săptămâni pe care le-a petrecut acolo, suma totală pe care Antena 1 i-a oferit-o s-a ridicat la 7.500 de euro. Remunerația sa este mai mare decât cea a altor concurenți, asta pentru că este o figură populară și cu notorietate. În schimb, Florin Stamin a primit o sumă mai mic, potrivit politicii de televiziune, care negociază individual contractele în funcție de imaginea și potențialul fiecăruia.

Pentru Raluca și Florin, ultima zi din competiție a fost una tensionată. Cei doi au părăsit primii competiția, datorită unei amulete câștigate anterior, însă ghinionul și probele dificile i-au încetinit.

Momentul în care Raluca Bădulescu a părăsit competiția

Echipa ei a ajuns ultima la Irina Fodor și din păcate a primit medalia roșie, semn că aventura lor în Asia Express s-a încheiat. La aceeași cursă a participat și Anda cu Joseph, care au ieșit pe primul loc, dar și Alina Pușcău cu Cristina Postu.

„Dacă săptămâna trecută am fi fost fără supărare, adică realmente, eram supărați că plecam acasă, acum ne-am dori să continuăm, însă ce am trăit astăzi a fost atât de mult și tot ce am trăit aici alături de voi, indiferent de rezultat vă mulțumim fiecăruia dintre voi, producției, celor de acasă… pentru că nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul! Pentru toată viața mea prezentă, trecută și viitoare îi mulțumesc lui Florin! Pentru tot!”, a declarat Raluca Bădulescu extrem de emoționată

Deși a părăsit competiția mai devreme decât își dorea, Raluca Bădulescu și-a arătat carisma la Asia Express 2025. Vedeta a plecat cu o sumă consistentă de bani și a arătat că sinceritatea ei, dar și energia pot să cucerească publicul.

sursă foto: Facebook America Express România

