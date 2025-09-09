FOTO / Ce A PĂȚIT Raluca Bădulescu înainte să participe la ”Asia Express”. ”Mi-a perforat plămânul, coasta ceva de vis”

Raluca Bădulescu, în vârstă de 50 de ani, a avut un accident înainte de participarea la reality show-ul ”Asia Express”, de la Antena 1.
Raluca Bădulescu este o cunoscută vedetă din showbiz-ul românesc. În plan personal, Raluca Bădulescu a format un cuplu cu Florin Stamin timp de 13 ani. Jurata de la emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D, a decis să se separe de cel care i-a fost partener de viață. Raluca Bădulescu are un fiu, Alex, rezultat din relația pe care a avut-o cu Vali Pungă. Vedeta își adoră băiatul, despre care afirmă că este cel mai bun prieten al său.
Raluca Bădulescu participă în noul sezon al emisiunii ”Asia Express” alături de fostul său soț, Florin Stamin. Înainte de a participa la show-ul difuzat de Antena 1, Raluca Bădulescu a avut un accident, după cum a povestit pentru click.ro.
”Înainte să plec în Asia Express, să știți că eu mi-am rupt o coastă cu o lună înainte. Am căzut în casă, m-am împiedicat, eu purtând tocuri mereu, m-am împiedicat de jucăria unei pisici, am călcat pe ea și m-am lovit cu spatele de masa aia mare de marmură din mijlocul bucătăriei. Bucătărie în care de altfel nu fac nimic”, a declarat Raluca Bădulescu.
”Da, este complet utilată și are insulă pe mijloc din marmură înaltă și am căzut cu spatele. Și am făcut, în concluzie, această pneumotorax cred că se cheamă. În fine, mi-a perforat plămânul, coasta ceva de vis, cu o lună înainte de a pleca. Nu aveam voie să ridic niciun fel de greutate. Dar și dacă aș fi avut voie, cred că tot nu căram rucsacul ăla, mă durea spatele”, a mai spus aceasta.