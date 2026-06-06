Președintele CPAC, Matthew Schlapp, om de încredere al lui Donald Trump și un susținător al lui George Simion, apare în contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan. Iată noi date publicate de administrația SUA: cine mai apare în contract, ce onorarii au în România și legăturile pe zona de energie.

Potrivit datelor publicate de ministerul de Justiție al SUA, scrie Mediafax, pe lângă Jason Miller, fostul purtător de cuvânt al campaniei lui Donald Trump, contractul de 3.390.000 de dolari încheiat de Administrația Nicușor Dan cu firma de avocatură Eversheds Sutherland (US) LLP arată încă doi consultanți americani importanți care și-au angajat serviciile.

Prieten și susținător al lui Simion, în contract cu Nicușor Dan în 2026. Onorariu lunar de 125.000 dolari

Primul dintre ei este Matthew Schlapp, unul dintre cei mai influenți activiști politici și lobbyiști ai Partidului Republican, apropiat de președintele SUA, Donald Trump. Potrivit datelor ministerului de Justiție,Matthew Schlapp apare în contractul Administrației Nicușor Dan cu firma de avocatură Eversheds Sutherland (US) LLP, în poziția de consultant, încasând un onorariu de 125.000 de dolari pe lună.

Informațiile din contract, consultate de Mediafax, arată că Schlapp are același scop ca firma Eversheds Sutherland (US) LLP: ”furnizarea de consiliere strategică, planificare tactică și asistență în relațiile guvernamentale cu privire la aspecte aflate pe rolul Guvernului SUA, Congresului SUA, guvernelor statelor, instituțiilor academice, grupurilor de experți și altor părți interesate relevante, așa cum poate fi solicitat de clientul străin periodic, pentru a stabili, întări și consolida pe scară largă securitatea națională a României prin consolidarea pe scară largă a parteneriatului/cooperării strategice dintre Statele Unite și România și, în general, prin consolidarea relațiilor dintre cele două țări”.

Schlapp a supravegheat alegerile din România din partea Partidului Republican

Matthew Schlapp (58 de ani) este președinte al American Conservative Union (ACU), organizația care coordonează CPAC (Conservative Political Action Conference), cea mai mare conferință anuală a mișcării conservatoare din Statele Unite. A fost cel care în 2025 a supravegheat – din partea Partidului Republican – alegerile din România, Polonia și Coreea de Sud. A încercat să susțină influența MAGA în Europa și în Asia.

Pe 6 mai 2025, după turul 1 al alegerilor prezidențiale din România, în care George Simion s-a clasat pe prima poziție cu 3,8 milioane de voturi, Schlapp a venit la București să îl susțină pe liderul AUR. Cei doi, împreună cu conducerea AUR dar și cu alți lideri CPAC au și participat la conferința „Romanian – American Business Conference 2025”, la Palatul Parlamentului,. Eveniment dedicat consolidării relațiilor bilaterale SUA – România.

„Prietenul meu George Simion s-a ținut de cuvânt și a obținut un rezultat remarcabil la alegerile din primul tur din România. Sunt onorat să fiu la București pentru a face campanie pentru el și a răspândi mesajul de libertate al CPAC”, anunța atunci pe rețelele de socializare Matthew Schlapp.

De remarcat că americanul are o relație destul de apropiată cu președintele AUR. În august 2024, Simion a participat ca speaker la conferința CPAC organizată în Mexic, alături de Matt Schlapp și alte figuri conservatoare americane importante.

Christopher Putala a pendulat de la Joe Biden la Schlapp (Trump) și promovează interesele SUA pe energie în estul Europei

Al doilea consultant american care apare în noile documente publicate de administrația SUA este Christopher Putala. Este un lobbyist stabilit la Washington.DC și fost consilier principal al lui Joe Biden. Interferența profesională a lui Putala cu anturajul politic al lui Trump vizează în general lobby-ul energetic cu miză mare, potrivit datelor din presa americană.

În contractul cu Administrația prezidențială a României, prin umbrela firmei Eversheds Sutherland (US) LLP, Christopher Putala apare în calitate de consultant și consilier pe politici publice și de afaceri. Are un onorariu mai mic decât al lui Matthew Schlapp: 50.000 de dolari pe lună.

Compania sa de lobby, Putala Strategies, reprezintă o coaliție de firme din Europa de Est și Centrală care promovează inițiativa „Coridorului vertical”, un proiect strategic de transport al gazelor naturale lichefiate (GNL) care vizează reducerea dependenței regiunii de gazul rusesc. În această afacere, Putala colaborează mai ales cu Matt Schlapp șeful CPAC, și apropiatul lui Trump, promovând aceste politici energetice susținute de SUA.

Putala a fost anterior consilier principal al președintelui Biden în timpul mandatului său în Comisia Juridică a Senatului. Firma sa de lobby a prosperat în timpul administrației Biden.

Putala și Schlapp au dat peste 1 milion de euro pentru a promova Coridorul Vertical

După revenirea lui Trump la Casa Albă, firma lui Putala a cunoscut o schimbare vizibilă în evoluția K Street, Unii clienți aliniați cu Trump au rupt legăturile în favoarea unor firme conectate la MAGA, precum Miller Strategies sau Ballard Partners, mai arată presa americană.

Pe 9 ianuarie 2026, G4 Media arăta că cele 3 firme de energie din România (Cis Gaz SA Sântana de Mureș, IRIGC Impex București și firma de sondaje MVN Structural Consulting) – prin Putala Strategies LLC, Eversheds Sutherland și Matt Schlapp, au dat peste 1 milion de euro pentru a promova Coridorul Vertical. Acesta este inițiativa prin care mai multe țări din centrul și Estul Europei și-au propus să scape de dependența de gazul rusesc.

Contractul de 3,4 milioane de dolari al Administrației Dan îl include și pe Jason Miller, fost purtător de cuvânt al lui Trump

Datele inițiale ale contractului Administrației Nicușor Dan, publicate de administrația SUA și dezvăluite în exclusivitate de Mediafax, îl arată ca parte a “deal-ului” și pe Jason Miller, fostul purtător al campaniilor lui Donald Trump. Miller a încasat până în prezent 300.000 de dolari, după o prezență la Antena 3, când a vorbit despre întâlnirea sa cu președintele Nicușor Dan. „Îmi place inteligența sa ascuțită”, a declarat Miller pe 18 mai, după întâlnirea cu președintele român.

Administrația prezidențială din România a anunțat, pe 25 mai 2026, încheierea unui contract de consultanță cu firma de avocatură Eversheds Sutherland LLP în relația bilaterală România SUA. Contractul de 3.390.000 de dolari, încheiat pe 6 luni, vizează și problematici de securitatea națională dar și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două țări, așa cum arată documentele SUA consultate de Mediafax. Datele Mediafax au arătat că firma Eversheds Sutherland (US) LLP a avut contract la finalul anului 2025 cu persoane din zona energiei din România (link).

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