Parlamentul European și Consiliul UE au aprobat Proiectul Cablului Submarin al Mării Negre, acordându-i statutul de Proiect de Interes Comun. Desemnarea facilitează accesul la finanțare UE și la proceduri de reglementare simplificate. Ce înseamnă pentru securitatea energetică națională.

Consiliul UE reprezintă guvernele membre ale blocului comunitar. Pe baza deciziei publicate în jurnalul oficial al UE, statutul de Proiect de Interes Comun (PMI) îi permite proiectului să beneficieze de proceduri accelerate de acordare a autorizațiilor și de mecanisme de sprijin financiar, menite să consolideze conectarea energetică transfrontalieră în Europa, potrivit Rador.

Element crucial pentru securitatea energetică din zona Mării Negre

Inițiativa e considerată un element cheie al demersurilor de consolidare a securității energetice și diversificare a rutelor de aprovizionare între Europa și Caucazul de Sud. Se anticipează că proiectul va facilita exportul de electricitate regenerabilă generată în regiune — în special din Georgia — către piețele europene, prin intermediul Mării Negre.

Statutul de PMI a fost acordat ca parte a unui pachet mai amplu aprobat de Comisia Europeană. Acesta include 235 de proiecte energetice transfrontaliere menite a îmbunătăți interconectarea, a reduce dependența de furnizori unici și a accelera tranziția către surse de energie mai curate.

Proiectul prevede construirea unei legături digitale și de transport electric subacvatic de înaltă tensiune între Anaklia, Georgia și Constanța. Planul include o linie de 1.155 de kilometri (1.115 sub apă și 40 pe uscat) cu o capacitate de 1.300 MW.

Cablul Mării Negre s-a impus în ultimii ani drept un proiect strategic, care apropie Caucazul de Sud de sistemul energetic al UE. Acesta ar sprijini totodată obiectivele pe termen lung ale blocului privind clima și energia.

Transelectrica a semnat un memodrandum cu Georgia

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a semnat la București, pe 4 februarie 2026, cu Georgian State Electrosystem JSC (GSE) – operatorii de transport și de sistem din România, respectiv Georgia – , un Memorandum de Înțelegere. Acesta vizează cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia – România Cablu Submarin în Marea Neagră.

Semnarea Memorandumului marchează o nouă etapă în evoluția proiectului, care a parcurs deja faza de studii de fezabilitate. El este inclus în Planurile de Dezvoltare a Rețelei pe 10 Ani (TYNDP) ale ENTSO-E pentru 2022 și 2024, fiind promovat pentru includerea în ediția TYNDP 2026, arată Transelectrica. În luna decembrie 2025 proiectul a fost inclus pe lista Proiectelor de Interes Mutual (PMI) ale Uniunii Europene.

Sursa: GEORGIA TODAY.GE / Rador Radio România / Traducerea: Andrei Șuba

