Dan Dungaciu cere desființarea Ambasadei României de la Washington, după anunțul că România a angajat o firmă de lobby

Olga Borșcevschi
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a intervenit în emisiunea Ai Aflat!” cu un comentariu legat de contractul de lobby angajat de Nicușor Dan cu o companie din Statele Unite. Numărul doi în AUR susține că gestul arată „disperarea” autorităților române în contextul relației cu Washingtonul și cere desființarea Ambasadei României în SUA.

În cadrul emisiunii „Ai Aflat!”, Dan Dungaciu a spus că demersul asumat de președintele Nicușor Dan arată un eșec al Cotroceniului dar și un eșec al diplomaților români de la Washington, fapt care a dus la semnarea contractului cu firma de lobby.

„Această strategie a Cotroceniului arată un eșec de un an de zile. Un eșec de etapă. Ar trebui să fie completată, evident, cu desființarea ambasadei României de la Washington, cu aducerea diplomaților acasă, cu aducerea consulilor acasă, ca să nu mai vorbim de Ministerul de Externe. Este inadmisibil să dai jumătate de milion de dolari pe lună în condițiile în care tu ai ambasadă, nu ți-ai schimbat ambasadorul, nu ți-ai schimbat funcționarii și ai, teoretic, un Minister de Externe”, a declarat el.

Dungaciu a mai spus că problema României ține de lipsa unor garanții reale de securitate. Întrebat dacă apelarea la un contract de lobby arată o stare de reorientare din partea Cotroceniului, Dungaciu a precizat că „este o chestiune de disperare”.

„Gândiți-vă un pic: de ce Donald Trump nu trimite 5.000 de soldați în România, în pofida schimbărilor pe picior pe care le-am făcut deja?”, a continuat liderul AUR.

De asemenea, el a oferit trei explicații pentru lipsa unei suplimentări a prezenței militare americane în România.

  • Unu, (nr: Donald Trump) nu trimite soldați în România pentru că nu crede că e o problemă de securitate în sudul flancului estic. Și atunci va trebui să lămurim de ce America crede asta. Doi, nu trimite soldați pentru că n-are încredere în actuala conducere de la București. Și va trebui să fie lămurit asta. Nu trimite soldați pentru că, nu-i așa, cum zic unii, americanii s-au înțeles cu rușii și ne-au vândut pentru  a nu știu câta oară. Nu știu care e răspunsul. Dar nu pot să fie alte tipuri de răspunsuri. Toată chestiunea trebuie să fie lămurită. De ce, după ce s-a spus că 4.000 de soldați americani pleacă din Polonia, Donald Trump vine și spune: „Nu! Vor veni 5.000”. Adică 4.000, plus încă 1.000. Și despre noi nu se vorbește nimic. Lucrul ăsta trebuie clarificat”, a declarat Dungaciu.

„Este gestul unei disperări”

Prim-vicepreședintele AUR a mai spus că România nu are, în prezent, o strategie coerentă de securitate.

„De fapt, tot gestul ăsta de la Cotroceni este gestul unei disperări, pentru că noi simțim că ne fuge pământul de sub picioare. Suntem în două situații post-război sau vom fi: post-război – Orientul Mijlociu, post-război – Ucraina. N-avem niciun punct ferm de sprijin și, în loc să ne fi dus de la început – noi am mai spus-o asta -, domnule, pe chestiunea cu Ucraina, du-te și întreabă Washingtonul și fă ce spune Washingtonul. Noi semnalizăm, pe de o parte, Washingtonul, dar, în termeni de proiect de securitate, cea mai importantă pentru România – jucăm cu spațiul european, deci n-avem, practic, nicio strategie, nicio coerență, niciun punct fix. Este disperarea căutării unui punct ferm în politica externă și de securitate. România, în acest moment, nu are așa ceva”, a explicat el.

Dungaciu: „Conducătorii României au eșuat”

Dan Dungaciu a continuat cu criticile la adresa Administrației Prezidențiale care a apela la contractul de lobby. El a amintit că AUR, deși a fost acuzată că ar avea un contract de lobby, nu a încheiat un astfel de document niciodată.

„1. Luni de zile ne-au acuzat pe noi, cei de la Alianța pentru Unirea Românilor – AUR că suntem prea aproape de Administrația Donald J. Trump, că mergem în SUA, facem conferințe, scriem cărți despre America și noua administrație. În timp ce la ei era un concurs de „cine îl atacă mai abitir pe noul președinte american”. Atitudinea anti-Trump a devenit criteriu de promovare în cariera de demnitar sau funcționar în statul român.

2. Am fost acuzați noi că am fi plătit în #America contracte de lobby. Nu am făcut asta niciodată. Noi am mers acolo pentru că așa am crezut și credem în continuare. Nu ne-am schimbat nici părerile nici atitudinile.

2. Astăzi, cei care conduc vremelnic România au realizat că au eșuat. Eșecul administrației de la București pe relația cu #America nu mai poate fi ascuns în spatele comunicatelor oficiale și al fotografiilor protocolare. Când o țară ajunge să contracteze firme de lobby pentru a-și reconstrui imaginea la Washington, înseamnă că relația politică reală s-a deteriorat profund. Diplomația autentică a fost înlocuită cu marketing politic plătit.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR

„Vom cădea între scaune”

3. Dacă plătim o jumătate de milion de dolari pe lună, de ce mai ținem Ambasada României de la Washington, consulatele, zecile de diplomați? Plus Ministerul de Externe? Să închidem tot și să chemăm lobby-știi să de facă politica externă și de securitate! Asta este #diplomația pe #factură a Administrației #Dan.

4. Polonia nu a plătit pentru întâlnirile de la Casa Albă ale Președintelui Karol Nawrocki. Pentru că acolo este vorba despre valori, atitudini comune, viziuni similare asupra lumii și asupra societăților. Nu e cazul cu cei care conduc #România de azi. Ei nici nu pot, nici nu înțeleg.

5. Bucureștiul oficial își schimbă opțiunile precum ciorapii. Bucureștiul plătește sperând că greșelile trecutului recent vor fi uitate. Este însă un eșec anunțat. Vom ajunge în situația în care oricum #America nu va avea încredere în noi – pentru că un stat serios își câștigă respectul, nu îl cumpără! -, iar europenii se vor simți din nou, precum în WW2, trădați. Vom cădea între scaune”, a scris Dungaciu pe Facebook.

