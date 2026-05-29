A fost publicat în SUA contractul de lobby al Administrației lui Nicușor Dan cu firma de avocatură. Un consilier din echipa lui Trump a încasat deja sute de mii de dolari. A apărut și la un post de televiziune din România, lăudându-l pe Nicușor Dan

Contractul de lobby al Administrației lui Nicușor Dan cu firma de avocatură Eversheds Sutherland (US) LLP a fost publicat în SUA. Un consilier din echipa lui Trump a încasat deja 300.000 de dolari pentru serviciile prestate. Ministerul Justiției din SUA a publicat, potrivit legii, contractul de consultanță între firma Eversheds Sutherland (US) LLP din SUA și Administrația Prezidențială a României, scrie Mediafax. Datele contractului arată că din partea României, documentul a fost încheiat pe 21 mai 2026, de către Andrea Miu, consilierul prezidențial al Palatului Cotroceni, care conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale. Din partea firmei de lobby Eversheds Sutherland (US) LPP, contractul a fost semnat de Theodore H. Cominos Jr. Firma de lobby acționează în acest contract prin trei persoane: Mark Herlach, Theodore H. Cominos Jr. și prin intermediul consilierului lui Donald Trump, Jason Miller.

Contract pentru securitate națională, pentru consolidarea parteneriatului strategic

„Firma va oferi servicii și reprezentare, împreună cu unul sau mai mulți consilieri strategici angajați de Eversheds Sutherland în numele principalului străin, inclusiv furnizarea de consiliere strategică, planificare tactică. și asistență în relațiile guvernamentale cu privire la chestiuni aflate pe rolul Guvernului SUA, Congresului SUA, guvernelor statelor, instituțiilor academice, grupurilor de experți și altor părți interesate relevante, așa cum poate fi solicitat de clientul străin periodic, pentru a stabili, întări și consolida pe scară largă securitatea națională a României prin consolidarea pe scară largă a parteneriatului/cooperării strategice dintre Statele Unite și România și, în general, prin consolidarea relațiilor dintre cele două țări. Eversheds Sutherland (US) LLP va consilia și reprezenta Administrația Prezidențială a României în eforturile sale de a stabili, întări și consolida securitatea națională a României și parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România. Activitățile pot include consiliere strategică, planificare tactică, asistență în relațiile guvernamentale, implicarea părților interesate, pregătirea materialelor informative și a altor materiale informative, precum și comunicarea sau contactarea Guvernului SUA, Congresului SUA, guvernelor statelor, instituțiilor academice, grupurilor de experți și altor părți interesate relevante pe teme precum comerțul, investițiile străine directe, securitatea, apărarea, securitatea energetică, cooperarea economică, cooperarea diplomatică și domenii conexe de interes reciproc care consolidează în general parteneriatul/cooperarea strategică dintre Statele Unite și România și, în general, consolidează relațiile dintre cele două țări.”, se arată în contract.

Jason Miller, subcontractor al contractului cu Nicușor Dan, a încasat deja sute de mii de dolari

Potrivit datelor din contract, până la data înregistrării documentului, firma americană de lobby a desfășurat o serie de activități care sunt deja publice, declarate și parte ale contractului:

Pe 18 mai 2026, Jason Miller a fost intervievat la Antena 3 (un canal de știri românesc) pe teme relevante pentre interesele strategice ale SUA și România.

La 25 mai 2026, Administrația Prezidențială a României a publicat un comunicat de presă privind încheierea unui contract de consultanță și asistență strategică cu Eversheds Sutherland (US) LLP.

De asemenea, firma Eversheds Sutherland (US) LLP anunță potrivit documentelor că și Jason Miller, fostul purtător de cuvânt al Campaniei lui Donald Trump din 2016 și un apropiat de-al președintelui SUA, este parte a contactului și activează ca lobbyist în cadrul contractului, ca subcontractor/și consultant din partea SHW Partners, LLC. Potrivit datelor, Jason Miller a încasat până acum 300.000 de dolari pentru serviciile prestate.

Consilierul lui Trump a fost prezent la Antena 3

Jason Miller, principalul strateg al lui Donald Trump pentru campaniile prezidențiale din 2016, 2020 și 2024, a fost prezent pentru a oferi un interviu la postul de televiziune Antena 3 CNN. În cadrul emisiunii lui Mihai Gâdea din 18 mai 2026, Miller a discutat despre importanța României ca partener și l-a lăudat pe președintele Nicușor Dan pentru activitatea sa.

La Antena 3, acesta a menționat că a avut o întâlnire cu Nicușor Dan, fiind puternic impresionat de „mintea sa ascuțită”, abordarea orientată către cifre și modul în care rezolvă problemele administrative.

Miller a subliniat că SUA consideră România unul dintre cei mai valoroși aliați din regiune, solicitând ca acest lucru să fie reflectat prin parteneriate economice și militare și mai strânse.

„Îmi place inteligența sa ascuțită”, a declarat Miller.

Miller s-a alăturat echipei lui TrA ump în 2016 ca director de comunicare pentru echipa de tranziție. Ulterior, a fost consilier principal în campaniile din 2020 și 2024, devenind purtătorul principal de cuvânt al acestuia.

După victoria lui Trump din noiembrie 2024, Miller a acționat ca strateg cheie în conturarea strategiei pentru primele zile ale noului mandat de la Casa Albă. Între campanii, Miller a ocupat funcția de CEO al platformei conservatoare de social media GETTR, poziție din care s-a retras pentru a reveni activ în echipa de campanie a lui Trump.

Administrația Prezidențială a anunțat pe 25 mai că a angajat o firmă de lobby ca să ajute România în relațiile cu Statele Unite

Administrația Prezidențială a anunțat, pe 25 mai, că au fost contractate serviciile unei firme de lobby americane pentru „aprofundarea” relațiilor România – Statele Unite.

„Administrația Prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA. Contractul vizează atingerea unor obiective de importanță strategică pentru România: creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, și altele. Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale.”

Plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună

Contractul are o perioadă de minim jumătate de an și conține obiective clare:

„Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil.

Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate”.

Firma contractată, Eversheds Sutherland (US) LLP este o subsidiară a Eversheds Sutherland, una dintre cele mai mari și mai prestigioase rețele globale de avocatură și consultanță din lume, cu peste 70 de birouri în mai mult de 30 de țări. Și în România operează prin biroul local Eversheds Sutherland Romania, fosta Lina & Guia).

