Ilie Bolojan este în centrul atenției la Congresul Extraordinar al PNL de duminică. Deși conducerea partidului se află într-un conflict cu aripa anti-Bolojan, președintele liberalilor și-a făcut timp pentru sesiunile foto. Aparent relaxat și chiar radios pe alocuri, premierul interimar a fost asaltat de numeroși admiratori, printre care și un nume cunoscut.

Deși PNL este în pragul unei posibile rupturi, iar la congresul de azi s-a cerut demisia mai multor membri, Bolojan nu a lăsat să se vadă că ar fi marcat de criza din partid.

Sobrul președinte liberal a ieșit din tipare și s-a pozat zâmbind cu toată lumea

Deși s-a remarcat mereu prin sobrietatea ținutei și atitudinea rezervată, președintele liberalilor a acceptat relaxat și chiar încântat să se fotografieze cu numeroșii admiratori, figuri marcante ale partidului sau simpli delegați. Ilie Bolojan a candidat singur la șefia partidului, pe care a câștigat-o.

Premierul interimar chiar a zâmbit pentru a asigura poze cât mai fotogenice celor care l-au solicitat. Zâmbetul fiind un lucru care i se întâmplă extrem de rar în spațiul public.

Rectorul UVT a așteptat aproape 20 de minute pentru o poză

Potrivit reporterului Gândul prezent la eveniment, cel mai dornic de o poză cu premierul demis a părut a fi deputatul liberal Marilen Pîrtea, figură cunoscută în mediul academic, actualul rector al Universității de Vest Timișoara (UVT).

De amintit că rectorul UVT a fost în centrul unui scandal. Posesorul unei uriașe averi, acesta a reclamat că i-a fost jefuită vila care nu apare în declarația sa de avere.