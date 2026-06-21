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Bolojan, baie de mulțime la Congres. Cine e cunoscutul admirator care a așteptat 20 de minute pentru o poză cu liderul liberalilor

Luiza Dobrescu
Bolojan, baie de mulțime la Congres. Cine e cunoscutul admirator care a așteptat 20 de minute pentru o poză cu liderul liberalilor
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Ilie Bolojan asaltat de admiratori la congresul PNL, 21 iunie. Foto: Gândul
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Ilie Bolojan este în centrul atenției la Congresul Extraordinar al PNL de duminică. Deși conducerea partidului se află într-un conflict cu aripa anti-Bolojan, președintele liberalilor și-a făcut timp pentru sesiunile foto. Aparent relaxat și chiar radios pe alocuri, premierul interimar a fost asaltat de numeroși admiratori, printre care și un nume cunoscut. 

Deși PNL este în pragul unei posibile rupturi, iar la congresul de azi s-a cerut demisia mai multor membri, Bolojan nu a lăsat să se vadă că ar fi marcat de criza din partid.

Sobrul președinte liberal a ieșit din tipare și s-a pozat zâmbind cu toată lumea

Deși s-a remarcat mereu prin sobrietatea ținutei și atitudinea rezervată, președintele liberalilor a acceptat relaxat și chiar încântat să se fotografieze cu numeroșii admiratori, figuri marcante ale partidului sau simpli delegați. Ilie Bolojan a candidat singur la șefia partidului, pe care a câștigat-o.

Ilie Bolojan asaltat de admiratori la congresul PNL, 21 iunie. Foto: Gândul

Premierul interimar chiar a zâmbit pentru a asigura poze cât mai fotogenice celor care l-au solicitat. Zâmbetul fiind un lucru care i se întâmplă extrem de rar în spațiul public.

Ilie Bolojan asaltat de admiratori la congresul PNL, 21 iunie. Foto: Gândul

Ilie Bolojan asaltat de admiratori la congresul PNL, 21 iunie. Foto: Gândul

Ilie Bolojan asaltat de admiratori la congresul PNL, 21 iunie. Foto: Gândul

Ilie Bolojan asaltat de admiratori la congresul PNL, 21 iunie. Foto: Gândul

Rectorul UVT a așteptat aproape 20 de minute pentru o poză

Potrivit reporterului Gândul prezent la eveniment, cel mai dornic de o poză cu premierul demis a părut a fi deputatul liberal Marilen Pîrtea, figură cunoscută în mediul academic, actualul rector al Universității de Vest Timișoara (UVT).

Vila lui Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest și deputat PNL, spartă de hoți

Vila lui Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest și deputat PNL, spartă de hoți

De amintit că rectorul UVT a fost în centrul unui scandal. Posesorul unei uriașe averi, acesta a reclamat că i-a fost jefuită vila care nu apare în declarația sa de avere. 

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