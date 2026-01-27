Prima pagină » Actualitate » Cum explică rectorul Marilen Pirtea existenţa vilei călcată de hoţi şi pe care nu o avea în declaraţia de avere

Cum explică rectorul Marilen Pirtea existenţa vilei călcată de hoţi şi pe care nu o avea în declaraţia de avere

Luiza Dobrescu
27 ian. 2026, 09:18, Actualitate
Cum explică rectorul Marilen Pirtea existenţa vilei călcată de hoţi şi pe care nu o avea în declaraţia de avere
Vila lui Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest și deputat PNL, spartă de hoți / Sursa FOTO: puterea.ro

Pentru că pe imobilul care tocmai i-a fost călcat de hoţi „există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului”, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul PNL Marilen Pirtea, spune că „Până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal”. 

Acesta a explicat, pe facebook, că imobilul în care locuieşte şi care a fost ţinta unui jaf se află sub protecţia unei promisiuni de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului.

Prin urmare, până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal.

”Din păcate, un eveniment neplăcut – spargerea imobilului în care locuiesc – a fost folosit pentru a construi suspiciuni artificiale şi insinuări fără bază. Fac o precizare clară: imobilul în care locuiesc nu îmi aparţine şi, tocmai de aceea, nu figurează în declaraţia mea de avere”, scrie Pirtea.

Pentru acest imobil există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului. Până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal” explică Pirtea.

Recent, mai multe persoane publice din judeţul Timiş au fost atacate de hoţi, iar aceştia din urmă care au reuşit să plece cu aproape jumătate de milion de euro. Printre păgubiţi se află rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea, dar şi manageri de spitale.

