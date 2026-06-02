Prima pagină » Știri politice » Florin Manole respinge acuzațiile privind legea salarizării: „Pîslaru să nu facă un concurs de populism, să nu încerce promisiuni electorale”

Florin Manole respinge acuzațiile privind legea salarizării: „Pîslaru să nu facă un concurs de populism, să nu încerce promisiuni electorale”

Florin Manole respinge acuzațiile privind legea salarizării:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole îl acuză pe ministrul interimar Dragoş Pîslaru de populism și acuzații nedovedite.Acesta i-a transmis lui Dragoș Pîslaru să nu mai facă un concurs de populism şi să nu încerce să facă promisiuni electorale.

Astfel, a spus marți Florin Manole, informația că sporul de dirigenţie lipsea din proiectul legii salarizării, pe care l-a primit la plecarea PSD din Guvern, este una falsă.

Manole respinge acuzațiile aduse de actualul ministru interminar

Dragoș Pîslaru dă vina pe PSD, după anunțul că România a mai pierdut aproape o jumătate de miliard de euro

Dragoș Pîslaru dă vina pe PSD, după anunțul că România a mai pierdut aproape o jumătate de miliard de euro

”Am văzut în zilele trecute o declaraţie făcută de domnul Pîslaru, referitoare la aşa-zisul spor de dirigenţie, un subiect extrem de important pentru sistemul de educaţie preuniversitar, pentru că este vorba despre zeci de mii de diriginţi din această ţară care, în completarea veniturilor lor salariale, beneficiază de acest drept. Domnul Pîslaru se referea la sporul de dirigenţie ca la ceva ce trebuie reparat şi adăugat, pentru că lipsea din proiectul pe care l-a primit la plecarea Partidului Social Democrat din guvern. Lucrul ăsta este fals şi motivul acestei declaraţii este de a restabili adevărul, şi anume, sporul de dirigenţie s-a aflat între propunerile noastre pentru a se acorda şi în următoarea lege a salarizării”, a spus Florin Manole la Parlament, potrivit stiripesurse.

El mai precizează că, la masă cu toţi liderii trimişi de partide pentru a discuta părţile tehnice ale consensului pe care l-au semnat cu toţii, a insistat pentru ca sporul de dirigenţie să rămână, deși are un impact bugetar mare, tocmai pentru că are un impact social semnificativ.

Acuzații de populism în disputa dintre responsabilii de la ministerul

Social-democratul spune că succesorul nu a fost de acord cu sporul de dirigenție, dar nici cu sporul de doctorat. Ulterior, Dragoș Pîslaru s-a răzgândit la negocierile cu sindicaliștii din educație. Manole îl îndeamnă pe succesorul său să nu mai recurgă la populism și promisiuni electorale.

”La acea discuţie, domnul Păslaru nu a fost de acord, aşa cum n-a fost de acord nici cu sporul de doctorat, chestiune pe care chiar a exprimat-o public în urmă cu câteva zile. N-a fost de acord, pentru a se răzgândi, după câteva zile, în cursul negocierilor cu sindicatele din educaţie. E foarte bine că a revenit la idei mai bune, e foarte bine că a ajuns la concluzia la care eram şi noi cu 2-3 săptămâni în urmă. Dar ar trebui să admită şi să o facă onest şi clar că sporul de dirigenţie era în proiectul pe care l-am lăsat, pentru că era un spor important pentru cadrele didactice şi să nu facă un concurs de populism, să nu încerce să facă promisiuni electorale”, a subliniat fostul ministru al Muncii.

Manole a mai arătat că nu ar fi făcut această declaraţie dacă ministrul Dragoş Pîslaru nu ar fi dezinformat spunând că face o îmbunătăţire a proiectului cu acest spor.

AUTORUL RECOMANDĂ

Judecătorii îl avertizează pe Dragoș Pîslaru: „Noua lege a salarizării ar putea provoca un exod din sistemul judiciar”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Ponta, după punerea sub învinuire a generalului Gheorghiță: „Nu mai este nevoie să ne atace Rusia, că ne atacăm noi singuri”
15:08
Ponta, după punerea sub învinuire a generalului Gheorghiță: „Nu mai este nevoie să ne atace Rusia, că ne atacăm noi singuri”
CONTROVERSĂ Traian Băsescu nu-l vrea premier pe Eugen Tomac. Fostul președinte propune o soluție surprinzătoare pentru rezolvarea crizei politice
13:57
Traian Băsescu nu-l vrea premier pe Eugen Tomac. Fostul președinte propune o soluție surprinzătoare pentru rezolvarea crizei politice
EXCLUSIV Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, apărătorul lui Bolojan, încasează o pensie specială de fost parlamentar de aproape cinci mii de lei pe lună
13:42
Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, apărătorul lui Bolojan, încasează o pensie specială de fost parlamentar de aproape cinci mii de lei pe lună
FLASH NEWS Dan Barna: USR nu va susține un Guvern în care PSD rămâne creierul României
13:20
Dan Barna: USR nu va susține un Guvern în care PSD rămâne creierul României
DECIZIE Primarul Buzăului, Constantin Toma, anunță că demisionează din conducerea PSD: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
12:32
Primarul Buzăului, Constantin Toma, anunță că demisionează din conducerea PSD: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
CONTROVERSĂ 10 milioane de români trăiesc în afara României, potrivit datelor oficiale. Încă o jumătate de țară trăiește practic în afara ei. Unde sunt înregistrate cele mai numeroase comunități
05:00
10 milioane de români trăiesc în afara României, potrivit datelor oficiale. Încă o jumătate de țară trăiește practic în afara ei. Unde sunt înregistrate cele mai numeroase comunități
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Iarbă antică găsită într-o peșteră a dezvăluit ceva surprinzător despre oamenii de acum 200.000 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe