Florin Manole respinge acuzațiile privind legea salarizării:

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole îl acuză pe ministrul interimar Dragoş Pîslaru de populism și acuzații nedovedite.Acesta i-a transmis lui Dragoș Pîslaru să nu mai facă un concurs de populism şi să nu încerce să facă promisiuni electorale.

Astfel, a spus marți Florin Manole, informația că sporul de dirigenţie lipsea din proiectul legii salarizării, pe care l-a primit la plecarea PSD din Guvern, este una falsă.

Manole respinge acuzațiile aduse de actualul ministru interminar

”Am văzut în zilele trecute o declaraţie făcută de domnul Pîslaru, referitoare la aşa-zisul spor de dirigenţie, un subiect extrem de important pentru sistemul de educaţie preuniversitar, pentru că este vorba despre zeci de mii de diriginţi din această ţară care, în completarea veniturilor lor salariale, beneficiază de acest drept. Domnul Pîslaru se referea la sporul de dirigenţie ca la ceva ce trebuie reparat şi adăugat, pentru că lipsea din proiectul pe care l-a primit la plecarea Partidului Social Democrat din guvern. Lucrul ăsta este fals şi motivul acestei declaraţii este de a restabili adevărul, şi anume, sporul de dirigenţie s-a aflat între propunerile noastre pentru a se acorda şi în următoarea lege a salarizării”, a spus Florin Manole la Parlament, potrivit stiripesurse.

El mai precizează că, la masă cu toţi liderii trimişi de partide pentru a discuta părţile tehnice ale consensului pe care l-au semnat cu toţii, a insistat pentru ca sporul de dirigenţie să rămână, deși are un impact bugetar mare, tocmai pentru că are un impact social semnificativ.

Acuzații de populism în disputa dintre responsabilii de la ministerul

Social-democratul spune că succesorul nu a fost de acord cu sporul de dirigenție, dar nici cu sporul de doctorat. Ulterior, Dragoș Pîslaru s-a răzgândit la negocierile cu sindicaliștii din educație. Manole îl îndeamnă pe succesorul său să nu mai recurgă la populism și promisiuni electorale.

”La acea discuţie, domnul Păslaru nu a fost de acord, aşa cum n-a fost de acord nici cu sporul de doctorat, chestiune pe care chiar a exprimat-o public în urmă cu câteva zile. N-a fost de acord, pentru a se răzgândi, după câteva zile, în cursul negocierilor cu sindicatele din educaţie. E foarte bine că a revenit la idei mai bune, e foarte bine că a ajuns la concluzia la care eram şi noi cu 2-3 săptămâni în urmă. Dar ar trebui să admită şi să o facă onest şi clar că sporul de dirigenţie era în proiectul pe care l-am lăsat, pentru că era un spor important pentru cadrele didactice şi să nu facă un concurs de populism, să nu încerce să facă promisiuni electorale”, a subliniat fostul ministru al Muncii.

Manole a mai arătat că nu ar fi făcut această declaraţie dacă ministrul Dragoş Pîslaru nu ar fi dezinformat spunând că face o îmbunătăţire a proiectului cu acest spor.

AUTORUL RECOMANDĂ

Judecătorii îl avertizează pe Dragoș Pîslaru: „Noua lege a salarizării ar putea provoca un exod din sistemul judiciar”