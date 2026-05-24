Calcul complet. Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber din București într-o lună, în funcție de câte ore lucrează pe zi: 2, 4, 8 sau 12.

Din ce în ce mai mulți români sunt interesați de surse în plus de venit, pe lângă locul de muncă pe care îl au deja. În acest context, opțiunile precum ride-sharing sunt la mare căutare. Astfel, mulți se întreabă cât câștigă lunar un șofer de Uber sau Bolt și dacă merită cu adevărat.

Multe persoane sunt atrase de ideea unor câștiguri rapide și a unui program flexibil, însă puțini cunosc cât rămâne efectiv „în mână” după toate taxele și cheltuielile obligatorii. În București, un șofer de ridesharing poate genera, în medie, între 55 și 75 de lei brut pe oră, în funcție de intervalul orar, bonusurile oferite de platforme și tarifele dinamice.

Una dintre cele mai mari cheltuieli este comisionul perceput de platformă. Poate ajunge la aproximativ 25% din încasările brute. Pe lângă acesta, se adaugă și TVA-ul intracomunitar aferent comisionului, de aproximativ 5% din brut, taxă achitată către stat prin intermediul firmei sau flotei partenere.

În plus, majoritatea șoferilor din București lucrează prin intermediul unei flote. Flota percepe la rândul ei un comision, în general în jur de 10% din suma rămasă sau o taxă fixă săptămânală.

Pe lângă taxele către platforme și flotă, șoferii trebuie să suporte și costurile obligatorii legate de contractul de muncă, contribuțiile salariale, contabilitatea și diverse aplicații necesare activității.

Un alt capitol important este combustibilul. Cei mai mulți șoferi aleg mașini pe GPL, considerate cea mai economică variantă pentru traficul aglomerat din Capitală. La toate acestea se adaugă și costurile mai puțin vizibile: spălătorie, schimburi de consumabile și uzura accelerată a mașinii.

Astfel, un șofer care lucrează 2 ore pe zi, poate ajunge, după toate aceste cheltuieli, la suma de aproximativ 1016 lei net. La 4 ore pe zi, se poate ajunge la 2832 de lei net, iar la 8 ore pe zi suma poate fi de aproximativ 5514 lei net. Pentru un șofer care lucrează 12 ore pe zi, suma crește consdierabil. Astfel, poate ajunge chiar și la 9096 lei net.

