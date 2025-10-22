Prima pagină » Economie » Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București într-o singură lună, muncind 12 ore pe zi. A făcut calculul complet

Mihai Tănase
22 oct. 2025, 08:37, Economie
Foto: Facebook

Într-o perioadă în care tot mai mulți români își pierd locurile de muncă din cauza crizei financiare și a inteligenței artificiale, totuși un domeniu de activitate rămâne încă o sursă de venit bunicică pentru mulți dintre români, activitatea de ride ridesharing. Un șofer Bolt din București a dezvăluit câți bani a reușit să câștige într-o singură lună de muncă.

Deja este cunoscut faptul că mulți taximetriști, dar și alți foști angajați din cu totul alte domenii s-au orientat spre șoferie, preferând să câștige bani din ridesharing, fără șefi stresanți și fără bătăi de cap, în speranța unui venit decent.

Un șofer Bolt din București a publicat pe un grup de Facebook un calcul complet al veniturilor și cheltuielilor sale, explicând cât se poate câștiga lunar în acest domeniu și cât efort presupune.

„Înainte să fac ridesharing, toată lumea îmi spunea că nu se merită, că lucrezi pe gratis, că nu se mai merită și așa mai departe. Le e frică că le luați pâinea fraților. Da, e drept, suntem foarte mulți și nu e bine, dar asta e problema statului? Să se scoată legi de limitare de licențe cum e oriunde în afara României. Nu vă mai mâncați între voi precum câinii. Numai în țara asta ne mâncâm unii pe alții că aici toată lumea e deșteaptă și descurcăreață. Fiți mai uniți! Nu noi suntem problema, ci conducerea”, a scris românul pe Facebook.

Bani se fac, doar trebuie să îți placă să muncești. Într-adevăr sunt 11-12 ore pe zi, fără pauze. Acum fiecare după nevoi. Și am plătit carte de muncă, 1.900 de lei, chirie 3.400 de lei și flota 2.030 lei. Pe lângă asta nu pot spune că a fost de lucru constant. Am și stat degeaba câte 10 minute între curse. Plus că nu știam orașul și am condus doar cu Waze, care te mai învârte un 20% extra. În ultima zi a intrat colantarea 1.750 de aia se duce-n +2000 de lei. Am făcut undeva la +900 de curse”, a scris românul pe Facebook.

Astfel, după o lună de muncă în ridesharing, șoferul de Bolt a câștigat suma brută de 26.077,45 de lei, din care s-au scăzut cheltuielile în cuantum de 5.03,8 lei și a rămas „în mână” cu suma de 20.373.65 de lei.

Foto: Facebook/ Ridesharing - Pareri, propuneri si inchiriere auto Uber si Bolt

