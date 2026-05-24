Singurul oraș din România în care toate străzile sunt paralele, ca în SUA

Există un oraș în România cu o caracteristică unică, nemaiîntâlnită în țara noastră. Mai exact, este vorba despre străzi: toate sunt paralele și perpendiculare. Inginerul austriac Otto von Moritz este cel care a gândit această așezare din orașul Alexandria, relatează We Travel.

Alexandria se remarcă printre orașele din România printr-un plan urbanistic aparte. Orașul este construit după un model riguros, cu străzi trasate drept, paralele și intersectate perpendicular. Acest proiect a fost realizat de inginerul austriac Otto von Moritz, care a analizat cu foarte mare precizie terenul înainte.

Străzile Alexandriei nu erau asfaltate la început, ci acoperite cu piatră de granit. Artera principală, cunoscută atunci sub numele de strada Carol, reprezenta centrul comercial al localității, fiind plină de magazine și prăvălii. În prezent, aceasta poartă denumirea de strada Libertății.

Orașul Alexandria a luat naștere la mijlocul secolului al XIX-lea, când un grup de comercianți și țărani bulgari, alături de locuitori din Zimnicea și Mavrodin, au decis să înființeze un centru comercial pe terenul cumpărat de ei. În numai câteva luni, noua așezare a început să se dezvolte rapid.

Pentru că au vrut să dezvolte și mai mult orașul, localnicii au construit și prima școală din oraș, „Școala lui Tudorache”, dar și o biserică. Astăzi, Alexandria este apreciată nu doar pentru istoria sa, ci și pentru modul unic în care a fost proiectată. Viziunea lui Otto von Moritz a transformat orașul într-un exemplu rar de organizare urbană în România, fiecare stradă fiind gândită cu precizie.

