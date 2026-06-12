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Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Răspunsul se reduce la un singur lucru

Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Răspunsul se reduce la un singur lucru
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Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Răspunsul se reduce la un singur lucru.

Majoritatea ouălor din supermarketuri sunt maro, așa că poate părea neobișnuit să găsești o cutie cu ouă albe. Este firesc să te întrebi dacă au un gust diferit, dacă trebuie gătite altfel sau dacă există diferențe în ceea ce privește beneficiile pentru sănătate ori proprietățile nutriționale, scrie Express.

Sursă foto: Shutterstock

Ce face ca ouăle să fie maro sau albe?

Richard Mew, de la Bird Brothers, producător de ouă din Bedfordshire, a explicat:

Diferența dintre ouăle albe și cele maro este simplă: ouăle albe provin de la găini albe, iar cele maro de la găini maro. Dar în ceea ce privește gustul și modul de preparare, nu există nicio diferență.”

Henry O’Connor, creatorul brandului Better Eggs, a declarat:

„Ouăle albe sunt depuse în principal de găini cu pene și lobi ai urechilor de culoare deschisă, în timp ce ouăle maro provin de obicei de la găini cu pene mai închise și lobi ai urechilor roșii. Asta este tot. Diferența este pur cosmetică și nu influențează deloc conținutul oului.”

Singura diferență dintre ouăle albe și cele maro este găina care le produce. În general, găinile albe produc ouă albe, iar cele maro produc ouă maro.

Sursă foto: Shutterstock

Sunt ouăle albe de calitate mai bună decât cele maro?

Culoarea cojii nu are nicio legătură cu calitatea. Astfel, calitatea și gustul ouălor nu variază în funcție de culoare. În schimb, acestea depind de modul în care sunt crescute și hrănite găinile. De asemenea, nu există diferențe nutriționale între ouăle maro și cele albe. Ouăle albe și cele maro sunt identice din aceste puncte de vedere.

Au ouăle albe și cele maro gust diferit?

Nici gustul nu diferă. Orice diferență de gust dintre ouăle albe și cele maro provine din alimentația găinii și prospețimea oului și nu are legătură cu culoarea.

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