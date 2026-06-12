Omleta va fi mult mai gustoasă dacă înlocuiești laptele cu un ingredient folosit de Gordon Ramsay, scrie Daily Express.

Omleta va fi mult mai gustoasă dacă înlocuiești laptele cu un ingredient folosit de Gordon Ramsay

Puțin lapte în omletă pare un ingredient „inofensiv”, pus din obișnuință, dar se pare că gustul ar fi mai bun dacă adăugăm altceva.

Cei care s-au săturat să mănânce o omletă uscată, prea gătită, au la îndemână un ingredient „secret”, care NU este laptele.

Deși laptele este, deseori, folosit de cei mai mulți oameni la prepararea delicioasei omlete, mulți bucătari de renume se opun „curentului”.

Laptele este în mare parte… apă și transformă omletă, care ar trebui să fie aurie, într-un preparat alb și fad.

Ce ne sfătuiește celebrul bucătar Gordon Ramsay

Gordon Ramsay spune că rețeta lui va „transforma omleta”. Rețeta completă poate fi văzută pe site-ul lui chef Gordon, dar a demonstrat-o și live, în câteva emisiuni.

Ingredientul lui Ramsay este crème fraîche (smântâna lichidă, în România). Potrivit „tartorului” din bucătărie, dacă adaugi acest ingredient în omletă, preparatul va fi „la alt nivel”.

El spune că încorporarea smântânii răcește tigaia, reducând riscul de supraîncălzire și făcându-le semnificativ mai cremoase, mai bogate și mai delicate.

Dar bucătarul de Michelin nu se oprește chiar aici. Pentru a duce omleta „supremă” mai departe, Ramsay va presăra deasupra și arpagic proaspăt tocat. Deși ar putea părea o garnitură simplă, el spune că arpagicul taie grăsimea bogată și untoasă a ouălor și a smântânii, adăugând o aromă picantă de ceapă care condimentează ouăle.

Succesul rețetei sale se bazează în principal pe faimoasa tehnică a lui Ramsay, „pe ochiul de aragaz și în afara acestuia”. El ne sfătuiește, de asemenea, să nu batem prea tare ouăle înainte de a le pune într-o tigaie.