Ouăle, benefice pentru sănătate. Câte trebuie să consumi pe zi, potrivit specialiștilor

Ouăle sunt considerate o sursă de proteină de înaltă calitate, conțin toți aminoacizii esențiali, vitamine și minerale. Beneficiile includ și susținerea masei musculare, îmbunătățirea funcției cerebrale, protejarea ochilor, dar și sănătatea inimii în cadrul unei diete echilibrate.

Cât de benefice sunt ouăle pentru sănătate

Experții au dezvăluit câte ouă ar trebui să consume o persoană pe zi pentru a preveni bolile de inimă. Medicii cardiologi și dieteticienii au stabilit praguri clare pentru persoanele sănătoase și pentru cele care prezintă probleme de sănătate, precizează DailyMail, potrivit Mediafax.

American Heart Association recomandă ca o persoană sănătoasă să nu consume mai mult de un ou întreg sau două albușuri pe zi. Persoanele care au probleme de sănătate, cum ar fi boli de inimă, diabet și colesterol ridicat, nu ar trebui să consume mai mult de patru gălbenușuri pe săptămână.

Chiar dacă colesterolul din ouă are un efect mic asupra celui din sânge, experții avertizează că pericolul real rezidă în conținutul lor de grăsimi saturate.

Julia Zumpano, dieteticiană în cardiologie preventivă la Cleveland Clinic, a declarat: „Cercetările arată că grăsimile saturate totale pe care le consumăm contribuie mai mult la LDL decât colesterolul alimentar”.

Un ou mare conține 1,6 grame de grăsimi saturate. Ghidurile actuale privind alimentația recomandă ca mai puțin de 10% din aportul caloric zilnic să provină din grăsimi saturate. Pentru o dietă de 2.000 de calorii, aceasta înseamnă maxim 20 de grame de grăsimi saturate.

Limita săptămânală de patru gălbenușuri se aplică doar dacă persoana nu consumă cantități semnificative de grăsimi saturate din alte surse, cum ar fi carnea roșie, brânza și untul.

Recomandările autorului: