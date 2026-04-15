„Trucul american” | Unde trebuie puse ouăle în frigider, pentru a rezista mai mult

De ani buni, bucătarii cu experiență, dar și cei amatori se confruntă cu o dispută culinară banală, care are legătură cu siguranța alimentară. Ouăle se țin în frigider sau la temperatura camerei. În timp ce americanii le pun la frigider, iar britanicii în dulapuri, această enigmă pare a fi rezolvată, relatează CSID.

Unde ține, de fapt, ouăle

Bucătăreasa celebră Mary Berry, recunoscută pentru eleganța și precizia cu care abordează rețetele a pus capăt acestei enigme, chiar în cartea ei, intitulată „Complete Cookbook”. Șocant pentru conaționalii săi, aceasta dă dreptate americanilor și spune că ouăle se țin în frigider.

„Ouăle trebuie păstrate în frigider, în ambalajul original, departe de alimentele cu miros puternic. Coaja este poroasă și poate absorbi mirosuri, afectând gustul și calitatea preparatelor”, scrie Mary Berry.

Un alt truc este acela de a poziționa ouăle cu vârful în jos pentru a menține gălbenușul în centru.

Trucul american legat de ouă

Motivul principal al acestei alegeri este siguranța alimentară. Temperatura constantă de aproximativ 4°C din frigider încetinește procesul de alterare a ouălor și diminuează riscul apariției toxiinfecțiilor alimentare. Jenna Kelly, specialistă în igiena alimentară la Essential Food Hygiene UK, subliniază că:

„Ușa frigiderului nu este un loc sigur pentru ouă. Deschiderile frecvente duc la variații de temperatură, care pot genera condens pe coajă – un mediu propice pentru bacterii.”

Pentru cei care cumpără ouă în cantități mai mari sau doresc să reducă risipa, Mary Berry oferă o recomandare practică: congelarea ouălor. În această formă, ele pot fi păstrate până la patru luni, ideal fără a depăși șase luni. De asemenea, ouăle întregi ar trebui amestecate ușor înainte de congelare. Dacă vor fi utilizate ulterior în preparate dulci sau sărate, adăugarea unei cantități mici de sare în gălbenuș contribuie la menținerea texturii și a gustului.

