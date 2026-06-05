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Care este viitorul centralelor de apartament, în contextul în care țevile crapă, iar CET-urile iau foc. Radu Opaina, reprezentant Asociații de Proprietari: „Merg în continuare, este o propagandă mincinoasă”

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Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR) și fost director al RADET (Termoenergetica, în prezent), a explicat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, ce se va întâmpla în viitorul apropiat cu centralele de apartament. Potrivit lui Opaina, bucureștenii au puține alternative acum, în contextul în care sistemul de termoficare încă este unul foarte vechi, iar marile CET-uri iau foc.

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„Este o propagandă mincinoasă (interzicerea centralelor- n.r.). Aruncă cineva din politică o vorbă, un politician cu funcție înaltă (…) nu există așa ceva. Ce poluează mai mult? Un CET, sau 100 de centrale de apartament? Ce grad de poluare au CET-urile? Dacă vine cineva de la Mediu să facă o analiză, ne speriem”, a declarat Radu Opaina în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Președintele Federației Asociațiilor de Proprietari mai spune că românii nu pot fi obligați să depindă de un sistem centralizat, precum Termoenergetica.

„Asta cu centralele este o propagandă mincinoasă. Oamenii sunt ținuți legați, captivi. «Îți dau eu ce vreau eu, când vreau eu, nu faci tu ce vrei tu». Sunt peste 250 de localități în România care au ajuns în situația în care nu au apă caldă și căldură, unde oamenii au fost obligați să-și pună centrale.

Nu poți să îi obligi pe locuitori, sau să muți RADET-ul la ușa blocului. Centralele merg în continuare, oamenii să meargă la magazine să le cumpere, apoi la furnizorul de gaze pentru aprobare”, mai spune Radu Opaina.

Se interzic centralele de apartament? Ce spune șeful Gărzii de Mediu

Interzicerea centralelor de apartament este o întreagă controversă în țara noastră.

Sunt persoane publice care spun că aceste instalații vor fi interzise.

De exemplu, Andrei Corlan, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu, a explicat, recent, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, cum se pot interzice centralele de apartament. Acesta spune că deciziile stau în sarcina primăriilor, iar două orașe din țara noastră le-au interzis deja.

„Este o discuție care a început încă de acum trei ani. În momentul de față, posibilitatea și oportunitatea interzicerii centralelor de apartament la blocurile noi este în ograda primăriilor”, a precizat Andrei Corlan în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Întreaga emisiune cu Radu Opaina poate fi urmărită AICI:

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