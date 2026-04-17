Prima pagină » Social » Se naște un nou trend în România. Două orașe au decis deja să interzică centralele individuale de apartament. Șef Garda de Mediu: Decizia este la nivelul primăriilor

Se naște un nou trend în România. Două orașe au decis deja să interzică centralele individuale de apartament. Șef Garda de Mediu: Decizia este la nivelul primăriilor

Nicolae Oprea

Andrei Corlan, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu, a explicat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, cum se pot interzice centralele de apartament. Acesta spune că deciziile stau în sarcina primăriilor, iar două orașe din țara noastră le-au interzis deja.

„Este o discuție care a început încă de acum trei ani. În momentul de față, posibilitatea și oportunitatea interzicerii centralelor de apartament la blocurile noi este în ograda primăriilor”, a precizat Andrei Corlan în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Șeful Gărzii Naționale de Mediu mai spune că două orașe din România au decis să interzică centralele proprii de apartament. Cum au făcut asta?

Unde s-au interzis centralele de apartament în țara noastră

„Avem două exemple unde s-au interzis centralele de apartament. Mă refer la orașele Sfântul Gheorghe și Cluj. În autorizația de construire a blocurilor noi este prevăzută această condiționare (să se construiască doar cu o singură centrală pentru tot blocul – n.r.). Dacă un bloc are 60 de apartamente, asta ar însemna 60 de coșuri de evacuare”, a mai explicat Andrei Corlan.

Și Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica, a vorbit, recent, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, despre interzicerea centralelor de apartament și a arătat că această măsură este inevitabilă la nivel european.

„În primul rând discutăm de centrale care urmează a fi puse în funcțiune”

Statele trebuie însă să ofere alternative clare și sustenabile, altfel, interzicerea centralelor este o măsură abuzivă.

„În primul rând, discutăm de centrale care urmează a fi puse în funcțiune. Normativul european vizează interzicerea montării de centrale individuale.

Este doar o chestiune de calendar și de modalitate prin care vom transpune obligațiile europene în legislația română. Este inevitabil. Discutăm de exploatarea unei resurse naturale finite pentru satisfacerea unor nevoi individuale cu poluare.

Și atunci, principiile europene interzic aceste lucruri”, a precizat Adrian Teodorescu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Întreaga emisiune cu Andrei Corlan se poate urmări AICI:

AUTORUL RECOMANDĂ: 

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe