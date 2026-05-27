Un medic anestezist din Suceava intra drogat în operații. Salvatorul de vieți dădea iama în farmacia cu stupefiante

Un anestezist din Suceava intra drogat în operații. Medicul a fost prins în flagrant de procurorii DIICOT în timp ce se droga cu stupefiante din farmacia unităţii sanitare.

Procurorii susțin că acesta s-ar fi drogat în timp ce intra în operații

Datele din ancheta procurorulor arată că în perioada iunie 2025-aprilie 2026 medicul și-a însușit din farmacia spitalului substanțe cu regim special, precum Fentanyl, Morfină și Petidină, pe care şi le-a injectat. Cercetările au arătat că bărbatul a părăsit sala de operație, deși pacientul era încă sub efectul anesteziei, pentru a se droga.

Un anestezist dependent de stupefiante

Anchetatorii au stabilit că doctorul era un consumator dedicat. Înainte de iunie 2025, medicul își procura droguri de mare risc de la un traficant din Iași, care între timp a fost închis.

La data de 26 mai 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava. A fost dispusă arestarea preventivă a unui inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare și deținere de droguri de mare risc pentru consumul propriu, fără drept, ambele în formă continuată.

Fentanyl, Morfină și Petidină

Din probele administrate a reieșit faptul că, inculpatul, în vârstă de 39 de ani, în intervalul cuprins între iunie 2025 și 24.04.2026 , dată la care a fost depistat în flagrant, la diferite perioade de timp, profitând de calitatea sa de medic anestezist, în realizarea actelor medicale pe care le-a prestat în cadrul unei unități medicale din municipiul Vatra-Dornei, și-a însușit din farmacia spitalului substanțe cu regim special (Fentanyl, Morfina și Petidina).

Ulterior, inculpatul a consumat drogurile de mare risc, prin injectare, inclusiv în incinta unității medicale și în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (intervenții chirurgicale).

Pauză de hidratare

Cercetările au reliefat că, inculpatul, contrar procedurilor medicale, părăsea în mod nejustificat sala de operație, deși pacientul era încă sub efectul anesteziei, iar intervenția chirurgicală era în desfășurare, se deplasa la un grup sanitar al spitalului și își administra substanța stupefiantă prin injectare.

De asemenea, în dimineața de 24.04.2026, în incinta unității sanitare, în timpul efectuării unei operații, inculpatul și-a însușit o fiolă conținând morfină și o fiolă de Mialgin. A părăsit sala de mai multe ori contrar normelor medicale și s-a deplasat la grupul sanitar unde și-a administrat prin injectare conținutul fiolei de Mialgin, fiind prins în flagrant în timp ce deținea asupra sa atât fiola utilizată, cât și pe cea sigilată.

La examinarea fizică exterioară a inculpatului s-a constat că acesta prezenta la nivelul antebrațelor câte o plagă înțepată, comunică DIICOT

