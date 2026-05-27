Prima pagină » Actualitate » Un medic anestezist din Suceava intra drogat în operații. Salvatorul de vieți dădea iama în farmacia cu stupefiante

Un medic anestezist din Suceava intra drogat în operații. Salvatorul de vieți dădea iama în farmacia cu stupefiante

Un medic anestezist din Suceava intra drogat în operații. Salvatorul de vieți dădea iama în farmacia cu stupefiante
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un anestezist din Suceava intra drogat în operații. Medicul a fost prins în flagrant de procurorii DIICOT în timp ce se droga cu stupefiante din farmacia unităţii sanitare.

Procurorii susțin că acesta s-ar fi drogat în timp ce intra în operații preia TVRInfo

Datele din ancheta procurorulor arată că în perioada iunie 2025-aprilie 2026 medicul și-a însușit din farmacia spitalului substanțe cu regim special, precum Fentanyl, Morfină și Petidină, pe care şi le-a injectat. Cercetările au arătat că bărbatul a părăsit sala de operație, deși pacientul era încă sub efectul anesteziei, pentru a se droga.

Un anestezist dependent de stupefiante

Anchetatorii au stabilit că doctorul era un consumator dedicat. Înainte de iunie 2025, medicul își procura droguri de mare risc de la un traficant din Iași, care între timp a fost închis.

La data de 26 mai 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava a  admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava. A fost dispusă arestarea preventivă a unui inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare și deținere de droguri de mare risc pentru consumul propriu, fără drept, ambele în formă continuată.

Fentanyl, Morfină și Petidină

Din probele administrate a reieșit faptul că, inculpatul, în vârstă de 39 de ani, în intervalul cuprins între  iunie 2025 și 24.04.2026 , dată la care a fost depistat în flagrant, la diferite perioade de timp, profitând de calitatea sa de medic anestezist, în realizarea actelor medicale pe care le-a prestat în cadrul unei unități medicale din municipiul Vatra-Dornei, și-a însușit din farmacia spitalului substanțe cu regim special (Fentanyl, Morfina și Petidina).

Ulterior,  inculpatul a consumat drogurile de mare risc, prin injectare, inclusiv în incinta unității medicale și în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (intervenții chirurgicale).

Pauză de hidratare

Cercetările au reliefat că, inculpatul,  contrar procedurilor medicale, părăsea în mod nejustificat sala de operație, deși pacientul era încă sub efectul anesteziei, iar intervenția chirurgicală era în desfășurare, se deplasa la un grup sanitar al spitalului și își administra substanța stupefiantă prin injectare.

De asemenea, în dimineața de 24.04.2026, în incinta unității sanitare,  în timpul efectuării unei operații, inculpatul și-a însușit o fiolă conținând morfină și o fiolă de Mialgin. A părăsit sala de mai multe ori contrar normelor medicale și s-a deplasat la grupul sanitar unde și-a administrat prin injectare conținutul fiolei de Mialgin, fiind prins în flagrant  în timp ce deținea asupra sa atât fiola utilizată, cât și pe cea sigilată.

La examinarea fizică exterioară a inculpatului s-a constat că acesta prezenta la nivelul antebrațelor câte  o plagă înțepată, comunică DIICOT

Recomandarea autorului: Medicul Radu Țincu dezvăluie efectele cocktailurilor de DROGURI. De ce nu a rămas RAREȘ internat în spital: “E un pattern al acestui tip de pacient”

INML acuză Guvernul de ignoranță și abandonarea problemelor medicinei legale. “Ministerul Sănătății nu poate pretinde că nu a știut!”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
16:30
Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
ANUNȚ DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
16:25
DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
ACTUALITATE Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
16:22
Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
VIDEO O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării
15:57
O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării
FLASH NEWS Sindicaliştii îl transmit lui Ilie Bolojan că Poşta Română „nu este proprietatea temporară a unui Guvern demis”
15:06
Sindicaliştii îl transmit lui Ilie Bolojan că Poşta Română „nu este proprietatea temporară a unui Guvern demis”
FLASH NEWS Premierul demis Ilie Bolojan, declarație surprinzătoare despre viața personală: „Soţia mea vorbeşte cu ea…”
15:06
Premierul demis Ilie Bolojan, declarație surprinzătoare despre viața personală: „Soţia mea vorbeşte cu ea…”
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Cercetătorii au detectat o structură uriașă care alimentează viitorul fenomen El Niño
EXCLUSIV Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
16:22
Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
PREVIZIUNI Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”
15:58
Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”
STATISTICĂ România, în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal. Ce arată datele Eurostat
15:45
România, în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal. Ce arată datele Eurostat
EXCLUSIV Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”
15:39
Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”
TENSIUNI POLITICO: SUA și Marea Britanie, în dezacord cu Franța privind protecția copiilor online în cadrul Summitului G7
15:25
POLITICO: SUA și Marea Britanie, în dezacord cu Franța privind protecția copiilor online în cadrul Summitului G7
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 27 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
15:11
Marius Tucă Show începe miercuri, 27 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu

Cele mai noi

Trimite acest link pe