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Tragedie la Spitalul Floreasca. Medic rezident găsit mort în baie, cauza ar fi o supradoză

Tragedie la Spitalul Floreasca. Medic rezident găsit mort în baie, cauza ar fi o supradoză
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Un medic rezident de anul V a fost găsit decedat în toaleta Spitalului Floreasca, în cursul după-amiezii de sâmbătă. Intrase în gardă de dimineață. Colegii au încercat să îl resusciteze, însă fără succes. Tragedia repune pe tapet o propunere mai veche de testare periodică antidrog a medicilor și polițiștilor. 

Tânărul medic ar fi suferit o supradoză

Din primele informații cauza morții ar fi o supradoză autoinjectată, relatează Observatornews. Alarma a fost dată în cursul după-amiezii de sâmbătă, 6 iunie, la Spitalul Floreasca din Capitală. Medicul, un rezident anul V, a fost găsit mort în toaletă de către colegi. În ciuda manevrelor de resuscitare, pentru cadrul medical al cunoscutului spital nu s-a mai putut face nimic. Cauza morții ar fi o supradoză autoinjectată.

Droguri în școli. DIICOT face percheziții în trei județe

Droguri în școli. DIICOT face percheziții în trei județe

Medicul era apreciat și nu ar mai fi cauzat probleme în spital. Acesta are doi copii cu vârste până în 3 ani.

Număr record de medici morți în timpul gărzii sau imediat după

46 de medici au murit până acum în timpul gărzilor, mai scrie sursa citată. Cel mai cunoscut este cel al medicului Ștefania Szabo, chirurg și director medical la Spitalul Județean Buzău, din octombrie 2025. Acesta intrase în gardă luni dimineaţă, 27 octombrie 2025 şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie. Colegii au intrat în Camera de Gardă, unde au găsit-o fără suflare, marți, 28 octombrie, în jurul orei 6.00. Ștefania Szabo (foto) avea 37 de ani și ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din 2021.

În mediul online circulă o listă, publicată în urmă cu ceva timp, care include de la tineri rezidenți la medici cu experiență, care și-au pierdut viața în timpul gărzii sau imediat după aceasta.

  • Dr. Ștefania Szabo – director medical și chirurg, Spitalul Județean Buzău (2025)
  • Dr. Emanuel Mirel Luca – rezident, Iași (2025)
  • Dr. Gabriela Ștefănescu – gastroenterolog, Spitalul „Sf. Spiridon” Iași / București (2024)
  • Dr. Carmina Schaas – obstetrică-ginecologie, Maternitatea „Cuza Vodă” Iași (2023)
  • Dr. Lucian Popescu – neurolog, București (2023)
  • Dr. Ionela Tănase – pediatru, Târgu Mureș (2024)
  • Dr. Roxana Moldovanu – rezident ATI, Cluj-Napoca (2025)
  • Dr. Cosana Claiciu – cardiolog, Spitalul Județean Arad (2018)
  • Dr. Adrian Fronea – ATI, Spitalul „Sf. Ioan” București (2018)
  • Dr. Marius Dan Roșoreanu – pediatru, Lipova (2018)
  • Dr. Grigore Lupescu – cardiolog, Spitalul Județean Târgu Jiu (2018)
  • Dr. Marlena Ștefan – ATI/SMURD Galați (2016)
  • Dr. Gabriel Jilavu – ortoped, Botoșani (2012)
  • Dr. Ionel Botezatu – radiolog, Iași (2012)
  • Dr. Cosmin Giubelan – chirurg, Târgu Jiu (2008)
  • Dr. Ovidiu Lucian Bumbea – psihiatru, Alba Iulia (2010)
  • Dr. Viorica Moglan – ATI, Roman (2003)
  • Dr. Szénpeteri [prenume necunoscut] – UPU, Bistrița (2010)
  • Dr. Adrian Stelian Comăniciu – chirurg, Sibiu (2006)
  • Dr. Iosif Sass – infecționist, Mediaș (2013)
  • Dr. Silviu Gotea – UPU, Târgoviște (2016)
  • Dr. Horia Georgescu – chirurg generalist, București (2015)
  • Dr. Mugur Timofte – chirurg, Slobozia (2008)
  • Dr. Mariana Popescu – medic de familie, Brașov (2018)
  • Dr. Sorin Ionescu – chirurg, Cluj (2018)
  • Dr. Radu Bălan – internist, Timișoara (2018)
  • Dr. Emilia Dumitrescu – pediatru, Pitești (2018)
  • Dr. Liviu Marin – cardiolog, București (2018)
  • Dr. Florin Gheorghe – ATI, Galați (2018)
  • Dr. Vasile Anton – chirurg, Craiova (2018)
  • Dr. Ioana Stoica – neonatolog, Iași (2018)
  • Dr. Cristian Dobrescu – ortoped, Brașov (2018)
  • Dr. Dan Cojocaru – medic de familie, Bacău (2018)
  • Dr. Alina Dobre – rezident, Constanța (2018)
  • Dr. Mihai Ionescu – neurolog, Suceava (2018)
  • Dr. Raluca Marinescu – pediatru, București (2018)
  • Dr. Tudor Gheorghe – radiolog, Cluj (2018)
  • Dr. Oana Popa – ATI, Târgu Mureș (2018)
  • Dr. Nicolae Voicu – internist, Buzău (2018)
  • Dr. Gabriela Enache – medic de familie, Iași (2018)
  • Dr. Valentin Moldovan – chirurg, Oradea (2018)
  • Dr. Camelia Stoian – medic de urgență, Timișoara (2018)
  • Dr. Dan Mihăilescu – ortoped, Galați (2018)
  • Dr. Irina Dumitrescu – neonatolog, București (2018)
  • Dr. Florentina Ilie – pediatru, Constanța (2018)
  • Dr. Viorel Filip – Chirurgie Generala, Iași (2012)

Medicii și polițiștii ar putea fi testați periodic antidrog

Consumul de droguri din România a devenit un fenomen cu impact de-a dreptul alarmant în ultimii ani. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a recunoscut că substanțele interzise au ajuns chiar și în instituțiile de forță, care se presupune că trebuie să limiteze traficul și consumul acestora.

„Noi nu consumăm la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii. Dar, devenind serioși acum, e o temă interesantă asta pentru că, într-adevăr, în multe instituții se consumă de către adulți, acesta e adevărul”, a declarat acesta în timpul unei dezbaterii organizate în Parlament.

Se lucrează la un proiect pentru testarea antidrog a medicilor și polițiștilor

Expertul antidrog Cătălin Țone a avertizat că amploarea fenomenului obligă autoritățile să ia măsuri ferme. Inclusiv în cazul celor care lucrează în structurile chemate să combată drogurile.

„Problema drogurilor a explodat în ultima perioadă. Iar domnul ministru Predoiu a atras un semnal de alarmă în special în urma apariției mai multor cazuri în spitale sau alte instituții. Vorbim despre consumatori care sunt dependenți, am avut și cazul unei judecătoare, dincolo de asistentul medical de la Suceava”, a declarat expertul antidrog Cătălin Țone pentru Fanatik.

În prezent există deja discuții privind introducerea unor verificări regulate în instituțiile de forță și în sistemul medical. „Există un proiect prin care să fie testați antidrog periodic angajații din cadrul instituțiilor care trebuie, în primul rând, să cerceteze fenomenul. Polițiștii, jandarmii, cei de la DIICOT ar putea fi testați din când în când, iar asta ar trebui să se extindă și la personalul medical”, a mai spus Cătălin Țone.

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