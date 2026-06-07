Un medic rezident de anul V a fost găsit decedat în toaleta Spitalului Floreasca, în cursul după-amiezii de sâmbătă. Intrase în gardă de dimineață. Colegii au încercat să îl resusciteze, însă fără succes. Tragedia repune pe tapet o propunere mai veche de testare periodică antidrog a medicilor și polițiștilor.

Tânărul medic ar fi suferit o supradoză

Din primele informații cauza morții ar fi o supradoză autoinjectată, relatează Observatornews. Alarma a fost dată în cursul după-amiezii de sâmbătă, 6 iunie, la Spitalul Floreasca din Capitală. Medicul, un rezident anul V, a fost găsit mort în toaletă de către colegi. În ciuda manevrelor de resuscitare, pentru cadrul medical al cunoscutului spital nu s-a mai putut face nimic. Cauza morții ar fi o supradoză autoinjectată.

Medicul era apreciat și nu ar mai fi cauzat probleme în spital. Acesta are doi copii cu vârste până în 3 ani.

Număr record de medici morți în timpul gărzii sau imediat după

46 de medici au murit până acum în timpul gărzilor, mai scrie sursa citată. Cel mai cunoscut este cel al medicului Ștefania Szabo, chirurg și director medical la Spitalul Județean Buzău, din octombrie 2025. Acesta intrase în gardă luni dimineaţă, 27 octombrie 2025 şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie. Colegii au intrat în Camera de Gardă, unde au găsit-o fără suflare, marți, 28 octombrie, în jurul orei 6.00. Ștefania Szabo (foto) avea 37 de ani și ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din 2021.

În mediul online circulă o listă, publicată în urmă cu ceva timp, care include de la tineri rezidenți la medici cu experiență, care și-au pierdut viața în timpul gărzii sau imediat după aceasta.

Dr. Ștefania Szabo – director medical și chirurg, Spitalul Județean Buzău (2025)

Dr. Emanuel Mirel Luca – rezident, Iași (2025)

Dr. Gabriela Ștefănescu – gastroenterolog, Spitalul „Sf. Spiridon” Iași / București (2024)

Dr. Carmina Schaas – obstetrică-ginecologie, Maternitatea „Cuza Vodă” Iași (2023)

Dr. Lucian Popescu – neurolog, București (2023)

Dr. Ionela Tănase – pediatru, Târgu Mureș (2024)

Dr. Roxana Moldovanu – rezident ATI, Cluj-Napoca (2025)

Dr. Cosana Claiciu – cardiolog, Spitalul Județean Arad (2018)

Dr. Adrian Fronea – ATI, Spitalul „Sf. Ioan” București (2018)

Dr. Marius Dan Roșoreanu – pediatru, Lipova (2018)

Dr. Grigore Lupescu – cardiolog, Spitalul Județean Târgu Jiu (2018)

Dr. Marlena Ștefan – ATI/SMURD Galați (2016)

Dr. Gabriel Jilavu – ortoped, Botoșani (2012)

Dr. Ionel Botezatu – radiolog, Iași (2012)

Dr. Cosmin Giubelan – chirurg, Târgu Jiu (2008)

Dr. Ovidiu Lucian Bumbea – psihiatru, Alba Iulia (2010)

Dr. Viorica Moglan – ATI, Roman (2003)

Dr. Szénpeteri [prenume necunoscut] – UPU, Bistrița (2010)

Dr. Adrian Stelian Comăniciu – chirurg, Sibiu (2006)

Dr. Iosif Sass – infecționist, Mediaș (2013)

Dr. Silviu Gotea – UPU, Târgoviște (2016)

Dr. Horia Georgescu – chirurg generalist, București (2015)

Dr. Mugur Timofte – chirurg, Slobozia (2008)

Dr. Mariana Popescu – medic de familie, Brașov (2018)

Dr. Sorin Ionescu – chirurg, Cluj (2018)

Dr. Radu Bălan – internist, Timișoara (2018)

Dr. Emilia Dumitrescu – pediatru, Pitești (2018)

Dr. Liviu Marin – cardiolog, București (2018)

Dr. Florin Gheorghe – ATI, Galați (2018)

Dr. Vasile Anton – chirurg, Craiova (2018)

Dr. Ioana Stoica – neonatolog, Iași (2018)

Dr. Cristian Dobrescu – ortoped, Brașov (2018)

Dr. Dan Cojocaru – medic de familie, Bacău (2018)

Dr. Alina Dobre – rezident, Constanța (2018)

Dr. Mihai Ionescu – neurolog, Suceava (2018)

Dr. Raluca Marinescu – pediatru, București (2018)

Dr. Tudor Gheorghe – radiolog, Cluj (2018)

Dr. Oana Popa – ATI, Târgu Mureș (2018)

Dr. Nicolae Voicu – internist, Buzău (2018)

Dr. Gabriela Enache – medic de familie, Iași (2018)

Dr. Valentin Moldovan – chirurg, Oradea (2018)

Dr. Camelia Stoian – medic de urgență, Timișoara (2018)

Dr. Dan Mihăilescu – ortoped, Galați (2018)

Dr. Irina Dumitrescu – neonatolog, București (2018)

Dr. Florentina Ilie – pediatru, Constanța (2018)

Dr. Viorel Filip – Chirurgie Generala, Iași (2012)

Medicii și polițiștii ar putea fi testați periodic antidrog

Consumul de droguri din România a devenit un fenomen cu impact de-a dreptul alarmant în ultimii ani. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a recunoscut că substanțele interzise au ajuns chiar și în instituțiile de forță, care se presupune că trebuie să limiteze traficul și consumul acestora.