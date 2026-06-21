Prima pagină » Actualitate » Ce boală are Cheloo, de fapt. Rapper-ul a scăpat de acuzații după scandalul cu poliția la spital

Ce boală are Cheloo, de fapt. Rapper-ul a scăpat de acuzații după scandalul cu poliția la spital

Ce boală are Cheloo, de fapt. Rapper-ul a scăpat de acuzații după scandalul cu poliția la spital
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rapperul Cheloo a fost imobilizat și încătușat de poliție vineri, apoi dus la spital. Cătălin Ștefan Ion ajunsese la Spitalul Municipal Câmpina, posibil sub influența unor substanțe psihoactive, apoi a încercat să fugă fără acordul medicilor.

Cheloo a scăpat de acuzații după scandalul de la spital

Cheloo și-ar fi provocat o leziune superficială la gât, fiind necesară deplasarea acestuia la o unitate de primiri urgențe. Puțini cunosc însă faptul că artistul suferă de o boală care îl pune în pericol.

În urma scandalului provocat vineri și după efectuarea vizitei medicale, Cheloo a fost transportat cu un echipaj la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas internat sub supraveghere.

Poliția Prahova a transmis că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională.

Cheloo imobilizat de polițiști. Sursa foto: România TV

Cheloo a recunoscut că suferă de o afecțiune

Cheloo, membru al trupei Paraziții, a dezvăluit că suferă de daltonism și are dificultăți în a distinge culorile verde și roșu.

Rapper-ul a „recidivat” după incidentul de la Catedrala Mântuirii Neamului

Episodul de vineri nu este singurul dintre Cheloo și poliția. În trecut, oamenii legii au fost sesizați că un individ se află la Catedrala Mântuirii Neamului, unde face scandal.

Ulterior, acesta ar fi parcat mașina personală în curtea bisericii și a plecat.

Bărbatul a fost identificat drept Cheloo. Rapper-ul a fost testat de un echipaj de la Brigada Rutieră, rezultatul fiind pozitiv la DrugTest și negativ la alcool.

Ulterior, artistul a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice.

„Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte”, a spus Cheloo.

Întrebat de ce nu a vrut să plece din parcare, Cheloo a spus că s-a dus să schimbe „niște argint în bani” și că nu și-a dat seama că nu poate parca mașina în curtea bisericii.

„Pe poartă doamnă, n-am intrat pe nicio barieră. În fața magazinului de unde doream să achiziționez o iconiță pentru a o face cadou unor oameni care veniseră să se împace în biserică”, a spus el.

Cheloo, unul dintre jurații emisiunii iUmor de la Antena 1 / sursă foto: captură YouTube

Artistul a transmis atunci un mesaj video

Ulterior, Cheloo a transmis un mesaj video, în care a spus că nu poate dovedi că este nevinovat, dar nu a încercat decât să facă bine.

„Eu sunt convins că pe data de pe data de 12 mai nu am consumat decât o bere și o gură de bere artizanală. Este tot pe ce am pus gura în viața asta. Jur pe tot ce mi-e mai scump în viața asta că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct. Ăsta e mesajul meu pentru oameni. Mesajul meu care spune că am fost îndepărtat de prieteni, că am fost îndepărtat de toți care îmi sunt dragi, încet și meticulos, și crezând în bunătate, am căzut în această chestie.

Este posibil ca singura dovadă pe care o am și să par nebun să fie ce am în sânge. Partea proastă este că nu am cum să vă demonstrez. Nu am cum să demonstrez. Este doar vorba mea contra tuturor. Îmi cer scuze, dar nu simt decât că am fost luat de prost și îmi pare rău că sunt în continuare un om bun așa cum mă cred de când mă știu. Ba chiar am fost înrăit și îndepărtat de tot ce am mai scump. Vă mulțumesc.

VIDEO | Cheloo concurează la Dakar: „Iau briceagul și tai roțile celor care par competitori” / Foto: Captură YouTube.com

Cheloo

Cheloo: „Am fost somatizat”

Am fost somatizat. Somatizat. Mi s-a dat de făcut o alegere. Indiferent de ce se va întâmpla, vreau să credeți că e de rău. Mi s-au dat două alegeri, două drumuri închise. E posibil să fiu într-o stare foarte gravă. Este foarte, foarte ciudat, complicat că lucrează de ceva timp sau de mult la mine. Vorba care a pornit tot ceea ce se întâmplă în momentul ăsta a fost ajutați-l, este singur, are o armată lângă el, dar este singur.

Toți cei care îmi sunt apropiați sunt implicați, avem două variante. În ambele variante voi fi umilit public, sunt lipsit de venituri, va trebui să trăiesc din mila altora. Este doar în mintea mea sau este ceea ce va urma? Vă rog frumos să distribuiţi acest mesaj. Atât. Și să credeți în tot ce am făcut în această viață. Nu știu de când se întâmplă chestia asta, aș vrea să mă creadă cineva. Au fost folosite cuvintele mele împotriva mea și consider că sunt în pericol sub toate formele. Incidentul de la Patriarhie este primul atac major la adresa Bisericii.

M-am trezit din hipnoză pentru că am refuzat să cred că eu sunt Iisus Hristos, iar cel care mă hipnotiza era Tatăl. Astăzi cred că urma să mi se dea ultima comandă să mă sinucid, să sar pe geam sau să iau ceva. Dragostea față de familia și copiii mei a fost cea care m-a luat din locul în care eram somatizat sau hipnotizat, nu știu încă. Toți prietenii mei sau mi se par ciudați sau sunt ciudați. Mă știi din 1995. Mă adresez oamenilor care mă știu de o viață, frate”, a explicat Cheloo de la „Paraziții”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ludovic Orban, discurs în răcnete la Congresul Extraordinar al PNL: M-am întors acasă/Inima mea bate pentru PNL/Am trăit aceeași dramă ca Ciprian Ciucu/Cred în nevinovăția lui
13:03
Ludovic Orban, discurs în răcnete la Congresul Extraordinar al PNL: M-am întors acasă/Inima mea bate pentru PNL/Am trăit aceeași dramă ca Ciprian Ciucu/Cred în nevinovăția lui
CONTROVERSĂ Ana Blandiana, atac devastator la Nicușor Dan: “N-am nicio îndoială că e bolnav, că e anormal, că capul lui funcționează altfel decât capetele noastre”
12:38
Ana Blandiana, atac devastator la Nicușor Dan: “N-am nicio îndoială că e bolnav, că e anormal, că capul lui funcționează altfel decât capetele noastre”
REACȚIE Toni Neacșu explică miza puciștilor din PNL la Congresul Extraordinar. Ce gafă ar fi făcut Nicușor Dan în ceea ce îl privește pe Bolojan
11:52
Toni Neacșu explică miza puciștilor din PNL la Congresul Extraordinar. Ce gafă ar fi făcut Nicușor Dan în ceea ce îl privește pe Bolojan
Gândul de Vreme Duminică stă sub semnul valului de caniculă. Zonele unde românii se vor topi de căldură, la 36 de grade la umbră, potrivit ANM
11:23
Duminică stă sub semnul valului de caniculă. Zonele unde românii se vor topi de căldură, la 36 de grade la umbră, potrivit ANM
FLASH NEWS Cutremur în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ce magnitudine a avut
11:06
Cutremur în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ce magnitudine a avut
AVERTISMENT Bonul cu 400 de lei un șezlong pe plaja din Mamaia. AI face ravagii la debutul sezonului estival
10:18
Bonul cu 400 de lei un șezlong pe plaja din Mamaia. AI face ravagii la debutul sezonului estival
Mediafax
CRIZĂ POLITICĂ în Marea Britanie? Keir Starmer ar fi „gata să demisioneze” din funcția de premier
Digi24
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați‼️
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă Putin nu ar mai conduce Rusia. Răspunsul unui politolog de la Princeton: „Întregul cerc din jurul lui este format din ultranaționaliști”
Mediafax
Pîslaru, primele EXPLICAȚII după intrarea în PNL: „Nu am fost obligat să devin membru”. Ce spune despre o fuziune REPER-PNL
Click
Ce trebuie să știți dacă vedeți în Grecia mașini cu un simbol în formă de pește
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Cancan.ro
AFECȚIUNEA de care suferă Cheloo, de fapt. Artistul și-a provocat o rană la gât și a fugit din Spitalul de Psihiatrie
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un risc surprinzător în dietele fără zahăr
REACȚIE Mesajul lui Rareș Bogdan, în timpul Congresului Extraordinar: De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR/Ce-ai făcut, Ilie?
14:06
Mesajul lui Rareș Bogdan, în timpul Congresului Extraordinar: De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR/Ce-ai făcut, Ilie?
BANI Salarii de până la 3.000 de euro în această destinație turistică din Europa. Angajatorii caută 2.600 de lucrători
14:02
Salarii de până la 3.000 de euro în această destinație turistică din Europa. Angajatorii caută 2.600 de lucrători
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, promisiune de pe scena Congresului Extraordinar: Vom reveni la guvernare ca un partid mare
13:51
Ilie Bolojan, promisiune de pe scena Congresului Extraordinar: Vom reveni la guvernare ca un partid mare
FLASH NEWS Ciprian Ciucu îl acuză pe premierul desemnat că este omul „sistemului”: „Cred că Adrian Veștea nu-și aparține”
13:28
Ciprian Ciucu îl acuză pe premierul desemnat că este omul „sistemului”: „Cred că Adrian Veștea nu-și aparține”
REACȚIE Călin Georgescu: „Suspendarea președintelui ilegitim nu poate să fie făcută de un singur partid și de un singur om”
12:52
Călin Georgescu: „Suspendarea președintelui ilegitim nu poate să fie făcută de un singur partid și de un singur om”
REACȚIE Absent de la Congresul PNL, Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan: USR-izarea PNL nu este o simplă acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă
12:48
Absent de la Congresul PNL, Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan: USR-izarea PNL nu este o simplă acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă

Cele mai noi

Trimite acest link pe