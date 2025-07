Reacția lui CHELOO, după scandalul de la Catedrala Neamului: „Jur că trăiesc o mizerie bine pusă la punct. E posibil să par nebun”

Cheloo, solistul trupei Paraziții, a transmis un mesaj video după ce a fost implicat într-un scandal cu poliția în curtea Catedralei Mântuirii Neamului. Artistul hip-hop susține că de la o vreme trăiește o dramă personală caracterizată stilistic printr-o „mizerie bine pusă la punct”. De asemenea, liderul trupei Paraziții spune că nu are cum să-și dovedească nevinovăția.

Cheloo, cunoscutul membru al trupei Paraziții, a fost implicat marți seara într-un incident controversat în curtea Catedralei Mântuirii Neamului din București.

Artistul a fost testat de polițiști pentru consum de substanțe interzise, după ce ar fi devenit recalcitrant și ar fi refuzat să părăsească incinta lăcașului de cult.

Conform primelor informații, Cheloo ar fi parcat mașina în curtea Catedralei, iar comportamentul său ar fi atras atenția forțelor de ordine. Testul antidrog efectuat la fața locului ar fi indicat un posibil consum de substanțe psihoactive, în timp ce testul de alcoolemie a ieșit negativ.

Artistul a fost dus ulterior la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, care urmează să stabilească cu exactitate dacă a consumat substanțe interzise.

Drama personală prin care trece Cheloo

La scurt timp după incident, Cheloo a postat un mesaj video în care și-a exprimat frustrarea și dezamăgirea față de situația în care se află.

„Eu sunt convins că pe data de 12 mai nu am consumat decât o bere și o gură de bere artizanală. Este tot pe ce am pus gura în viața asta. Jur pe tot ce mi-e mai scump în viața asta că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct”, a declarat artistul.

Cheloo a adăugat că se simte izolat și manipulat, sugerând că incidentul nu este întâmplător și că face parte dintr-un proces mai amplu care l-a îndepărtat de cei dragi.

„Am fost îndepărtat de prieteni, că am fost îndepărtat de toți care îmi sunt dragi, încet și meticulos, și crezând în bunătate, am căzut în această chestie. Este posibil ca singura dovadă pe care o am – și să par nebun – să fie ce am în sânge. Partea proastă este că nu am cum să vă demonstrez”, a mai spus el în mesajul video.

Artistul susține că este victima unei neînțelegeri sau chiar a unei înscenări și că tot ce poate face este să ceară înțelegere din partea publicului.

„Îmi cer scuze, dar nu simt decât că am fost luat de prost și îmi pare rău că sunt în continuare un om bun, așa cum mă cred de când mă știu. Ba chiar am fost înrăit și îndepărtat de tot ce am mai scump. Vă mulțumesc”, și-a încheiat Cheloo mesajul.

Rezultatele analizelor toxicologice vor clarifica dacă acuzațiile de consum de substanțe interzise se confirmă sau nu. Între timp, cazul rămâne în atenția opiniei publice, mai ales în contextul în care Cheloo este o figură cunoscută pentru opiniile sale tranșante și aparițiile controversate.