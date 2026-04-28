Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026

Este oficial. Începând de marți, 28 aprilie 2026, toate laptopurile vândute în Uniunea Europeană trebuie să includă un port USB-C ca interfață de încărcare cu fir, indiferent de marcă, preț sau design. Practic, încărcătoarele clasice pentru laptopuri vor dispărea din UE, iar acest timp de încărcare, prin USB-C, va deveni obligatoriu.

Acest lucru se datorează faptului că, începând cu această dată, intră în vigoare Directiva UE 2022/2380, aprobată în decembrie 2022, după ce le-au acordat producătorilor mai mult de trei ani pentru a se adapta și a rezolva orice complexități tehnice ale încărcării de mare putere. Acest regulament stabilește obligativitatea ca toate dispozitivele electronice să aibă un încărcător comun, cel ales fiind USB-C. Motivul? „Consumatorii europeni au fost frustrați prea mult timp de încărcătoarele incompatibile care se îngrămădesc în sertare”, arată El Economista.

Laptopurile trebuie să aibă încărcător de tip USB-C

Există mai multe tipuri de încărcătoare care sunt utilizate chiar și în prezent. Însă, s-a decis se se impună o reglementare prin care să existe un încărcător comun. Acum, perioada de 3 ani care a fost pentru adaptare se încheie în curând. Astfel, orice dispozitiv nou vândut va trebui să aibă port USB-C ca port de încărcare.

Chiar dacă încărcătorul telefonului este de tip USB-C și poate fi conectat la un laptop nou, acesta nu va avea suficientă putere pentru a încărca dispozitivul. Cauza este simplă. Acest lucru se întâmplă pentru că un încărcător de telefon are de obicei o putere de ieșire de 20-30 de wați, în timp ce un încărcător de laptop necesită cel puțin 65 de wați, iar cele mai puternice modele între 90-100 de wați.

Față de cele specifice telefoanelor mobile, încărcătoarele de tip USB-C pentru laptopuri pot fi mai scumpe. Conform sursei citate, prețul pornește de la 40-50 de euro per bucată, în funcție de caracteristici.

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ