Adunăm din ce în ce mai multe dispozitive electronice: smartphone-uri, calculatoare, căști, ceasuri inteligente, iar lista continuă. Ca urmare, acumulăm și încărcătoarele aferente acestora, iar multe persoane au obiceiul de a le lăsa conectate la priză chiar și după ce dispozitivele s-au încărcat complet, scrie El Economista. Dar există vreun risc în acest obicei? Sau este doar un mit?

Există o practică foarte răspândită de a lăsa încărcătorul în priză tot timpul, indiferent dacă îl folosim sau nu. Dar este periculos acest lucru? Există costuri ascunse asociate cu lăsarea încărcătoarelor în priză permanent?

Trebuie să pornim de la ideea că rolul încărcătoarelor este de a transforma curentul alternativ din priză în curent continuu, cu voltajul necesar pentru a încărca dispozitivul fără a-l deteriora.

Ce se întâmplă dacă lași încărcătorul în priză toată ziua?

Este important de menționat că nu toate încărcătoarele sunt la fel. Puterea sau scopul pentru care sunt concepute face ca situațiile să difere. Nu este același lucru să lași în priză încărcătorul unei tablete și cel al unei biciclete electrice, la fel cum nu este același lucru să ai un singur încărcător conectat sau o priză multiplă plină de încărcătoare.

Dacă ai mereu ceva conectat, te confrunți cu așa-numitul „consum fantomă”. Deși acesta nu se reflectă, de obicei, într-o sumă mare pe factura lunară, în contextul costului ridicat al vieții, pe parcursul unui an poate însemna o economie. Iar totul ține de un gest simplu: scoaterea din priză.

Pe de altă parte, un alt motiv important pentru care ar trebui să scoți încărcătoarele din priză este riscul potențial de suprasarcină sau supraîncălzire. Chiar dacă încărcătoarele moderne au tehnologii care reduc consumul de energie și includ sisteme inteligente de gestionare, ele se uzează în timp atunci când curentul trece constant prin ele și devin mai predispuse la probleme.

Așadar, ce ar trebui să facem?

Deși încărcătoarele moderne sunt, în general, foarte sigure și consumă foarte puțină energie atunci când nu sunt folosite, este recomandat să iei în considerare scoaterea lor din priză. Totuși, în practică, nu se întâmplă nimic grav dacă le lași conectate.

În schimb, dacă un încărcător se încălzește mai mult decât normal, face zgomot sau este deteriorat în vreun fel, este momentul să îl înlocuiești și, mai ales, să nu îl lași în priză permanent.

Recomandarea autorului:

Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată

Elena Lasconi a postat un mesaj de ultimă oră, după luni de tăcere. Ce a vrut neapărat să transmită