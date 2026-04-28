De ce nu este bine să lași încărcătorul în priză peste noapte. Cât curent electric consumă, de fapt

Pe lângă faptul că generează un „consum fantomă” de curent electric, păstrarea încărcătorului în priză prezintă și un risc de supraîncălzire. Iată când devine o problemă reală și ce ar trebui să faci pentru a evita riscurile, potrivit Mediafax.

Mulți obișnuiesc să lase încărcătorul conectat la priză peste noapte. Însă, tu știi cu adevărat ce costuri ascunde și care sunt riscurile la care te supui?

Cât curent consumă, de fapt

Orice încărcător lăsat în priză generează un „consum fantomă” de curent electric, chiar dacă nu are un dispozitiv conectat. Suma nu este uriașă pe factura lunară, dar la sfârșit de an poți avea o surpriză.

Dacă luăm în considerare că un încărcător conectat la rețea, fără a fi conectat la vreun telefon mobil, consumă în medie 0,00002 kWh și că, în medie, petrece 16 ore conectat (scăzând cele 8 ore pe care le petrecem dormind cu telefonul la încărcat) , vom cheltui, în medie, aproximativ 0,12 euro pe an.

Situația se complică dacă ai mai multe încărcătoare conectate simultan. O priză multiplă plină de încărcătoare înseamnă un consum multiplicat.

Atenție la supraîncărcare!

Dar, poate mai mult decât consumul contează siguranța. Iar aici deconectarea încărcătoarelor este cel mai bun lucru care poate fi făcut.

Curentul electric care trece continuu printr-un încărcător îl uzează treptat. Încărcătoarele moderne au componente de gestionare inteligentă, dar nu sunt indestructibile. Dacă un încărcător se încălzește anormal, face zgomot sau prezintă semne de deteriorare, trebuie înlocuit imediat.

Regula simplă pentru siguranță este că nu trebuie lăsat conectat la priză un încărcător nefolosit.

Așadar, data viitoare când mergi la culcare sau pleci din casă, amintește-ți să scoți încărcătorul din priză! Este un gest simplu care te ajută să economisești energie, bani și să ai grijă de telefonul tău pe termen lung.

Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent

Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 15 frigidere care merg simultan. Îți poate dubla factura la curent

Cât consumă aerul condiționat, când e dat pe căldură. Cum influențează acest aparat electrocasnic factura la curent, pe timp de iarnă