De ce nu este bine să lași încărcătorul în priză peste noapte. Cât curent electric consumă, de fapt

Pe lângă faptul că generează un „consum fantomă” de curent electric, păstrarea încărcătorului în priză prezintă și un risc de supraîncălzire. Iată când devine o problemă reală și ce ar trebui să faci pentru a evita riscurile, potrivit Mediafax.

Mulți obișnuiesc să lase încărcătorul conectat la priză peste noapte. Însă, tu știi cu adevărat ce costuri ascunde și care sunt riscurile la care te supui?

Cât curent consumă, de fapt

Orice încărcător lăsat în priză generează un „consum fantomă” de curent electric, chiar dacă nu are un dispozitiv conectat. Suma nu este uriașă pe factura lunară, dar la sfârșit de an poți avea o surpriză.

Dacă luăm în considerare că un încărcător conectat la rețea, fără a fi conectat la vreun telefon mobil, consumă în medie 0,00002 kWh și că, în medie, petrece 16 ore conectat (scăzând cele 8 ore pe care le petrecem dormind cu telefonul la încărcat) , vom cheltui, în medie, aproximativ 0,12 euro pe an.

Situația se complică dacă ai mai multe încărcătoare conectate simultan. O priză multiplă plină de încărcătoare înseamnă un consum multiplicat.

Atenție la supraîncărcare!

Dar, poate mai mult decât consumul contează siguranța. Iar aici deconectarea încărcătoarelor este cel mai bun lucru care poate fi făcut.

Curentul electric care trece continuu printr-un încărcător îl uzează treptat. Încărcătoarele moderne au componente de gestionare inteligentă, dar nu sunt indestructibile. Dacă un încărcător se încălzește anormal, face zgomot sau prezintă semne de deteriorare, trebuie înlocuit imediat.

Regula simplă pentru siguranță este că nu trebuie lăsat conectat la priză un încărcător nefolosit.

Așadar, data viitoare când mergi la culcare sau pleci din casă, amintește-ți să scoți încărcătorul din priză! Este un gest simplu care te ajută să economisești energie, bani și să ai grijă de telefonul tău pe termen lung.

Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent

Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 15 frigidere care merg simultan. Îți poate dubla factura la curent

Cât consumă aerul condiționat, când e dat pe căldură. Cum influențează acest aparat electrocasnic factura la curent, pe timp de iarnă

BREAKING NEWS Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
14:10
Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
ULTIMA ORĂ PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
14:10
PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
TEHNOLOGIE Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
13:47
Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
BILANȚ BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
13:28
BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
ULTIMA ORĂ Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
13:20
Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
PROTEST Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”
13:14
Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”
Mediafax
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează în interesul României. Peste 250 de semnături au fost strânse pentru demiterea actualului Executiv
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Influencerița celebră care a vrut să arate ca „Barbie” și a fost la un pas de moarte. Implantul din fesieri i-a explodat! Cât s-a chinuit bruneta
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Cum ne influențează sănătatea și viața profesională modul în care ne atașăm de oameni
NEWS ALERT Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
13:49
Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
CONTROVERSĂ Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
13:30
Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
INEDIT Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține
13:19
Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține
FLASH NEWS Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”
13:08
Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”
FLASH NEWS Mircea Dinescu îl ironizează în versuri pe Ilie Bolojan: „Și l-am văzut pe Domnul stând la masă/înconjurat de doișpe comuniști”
13:03
Mircea Dinescu îl ironizează în versuri pe Ilie Bolojan: „Și l-am văzut pe Domnul stând la masă/înconjurat de doișpe comuniști”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu nu își dă demisia de la Camera Deputaților: „Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu?”
12:58
Sorin Grindeanu nu își dă demisia de la Camera Deputaților: „Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu?”

