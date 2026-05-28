Andrew Tate, anchetat de procurorii DIICOT pentru instigare la ură împotriva femeilor. Avertismentul influencerului la adresa autorităților române

Ruxandra Radulescu
Andrew Tate - Foto: Profimedia images
Influencerul britanic Andrew Tate este cercetat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pentru incitare la ură sau discriminare, în formă, continuată împotriva femeilor. Amintim că Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, sunt anchetați de autoritățile române pentru constituire de grup infracțional organizat, trafic de minore și spălare de bani.

Procurorii DIICOT au existins ancheta în privința influencerului Andrew Tate, după ce britanicul a făcut, recent, o serie de declarații în pe plaformele de socializare și pe YouTube, considerate considerate instigatoare la ură împotriva femeilor.

Reacția lui Andrew Tate: „Ne vedem în instanță”

Influencerul britanic a reacționat la acuzații pe platforma X și susține că autoritățile române îi încalcă dreptul la liberă exprimare. De asememenea, britanicul avertizează că va da în judecată statul român.

„DIICOT din România încearcă să mă acuze de încălcarea dreptului la liberă exprimare pentru glumele pe care le-am făcut în podcasturile mele.

Un CETĂȚEAN AMERICAN este pus sub acuzare pentru libertatea de exprimare.

Ne vedem în instanță”, a scris Andrew Tate.

Ce acuză procurorii DIICOT

„La data de 28.05.2026, în continuarea activităților de urmărire penală ce se desfășoară în cauză, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus extinderea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la ură sau discriminare, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, un suspect (cetățean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 – 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor.
Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, a transmis DIICOT.

Frații Tate, anchetați într-un amplu dosar de constituire de grup infracțional organizat

În aprilie, anul acesta, justiția română a ridicat măsură preventivă a controlului judiciar care-i vizează pe Andrew Tate și Tristan Tate, acuzați într-un amplu dosar de constituire de grup infracțional organizat.

Fraţii Tate sunt acuzaţi de trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani în România. De asemenea, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi grup infracțional organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor într-un alt caz, care a fost retrimis procurorilor.

În Marea Britanie, Andrew Tate, în vârstă de 38 de ani, se confruntă în Marea Britanie cu 10 acuzaţii, printre care viol, vătămare corporală, trafic de persoane şi supervizare a prostituţiei în scopul obţinerii de profit, în legătură cu trei femei.

Fratele său, Tristan Tate, în vârstă de 36 de ani, se confruntă cu 11 acuzaţii legate de o femeie, printre care viol, vătămare corporală şi trafic de persoane, au anunţat, în august 2025, procurorii britanici.

