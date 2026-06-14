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Ce salarii au stewardesele de la Wizz Air, Ryanair, TAROM și HiSky în 2026. Câți bani câștigă lunar, cu tot cu sporuri și diurne de zbor

Ce salarii au stewardesele de la Wizz Air, Ryanair, TAROM și HiSky în 2026. Câți bani câștigă lunar, cu tot cu sporuri și diurne de zbor
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Ce salarii au stewardesele de la Wizz Air, Ryanair, TAROM și HiSky în 2026. Câți bani câștigă lunar, cu tot cu sporuri și diurne de zbor.

Stewardesele au, în general, salarii atractive. Totuși, această meserie are și dezavantaje. Faptul că presupune să fii foarte des plecat de acasă reprezintă un minus pentru multe persoane. Iată ce salarii au stewardesele de la Wizz Air, Ryanair, TAROM și HiSky în 2026.

Ce salarii au stewardesele

Stewardesele de la Wizz Air au un salariu de bază net între 3.000 – 4.500 lei (în funcție de vechime: junior sau senior). La această sumă se adaugă diurna de zbor: 200 lei pentru fiecare zi/sector de zbor. La o medie de 12-14 zile de zbor pe lună, se adaugă în jur de 2.400 – 2.800 lei. În plus, se mai adaugă și comision din vânzări, mai exact 10% din produsele vândute pe zbor (parfumuri, băuturi, mâncare), împărțit la membrii echipajului. Acesta aduce un plus de 500 – 1.000 lei lunar, mai ales în sezonul de vară. Total: 6.000 – 9.500 lei/lună.

Stewardesele de la Ryanair au un salariu de bază de aproximativ 4.500 de lei. Aici se adaugă bonusuri de eficiență și vânzări. Ryanair oferă bonusuri în tranșe în primul an (în valoare totală de până la 6.000 lei distribuite în primele luni) și comision din vânzările de la bord. Total: 7.500 – 8.500 lei/lună.

Stewardesele de la Tarom au un salariu de bază net de 3.500 – 4.500 lei. La această sumă se adaugă sporuri și ore de zbor. TAROM oferă sporuri de risc, spor de condiții grele și plata orelor de zbor. Acestea plusează cu aproximativ 2.000 – 3.000 lei. Pentru cursele externe și layovers (rămânerea peste noapte în alte țări), diurnele aduc un plus considerabil. Total: 6.000 – 8.500 lei/lună. În plus, veniturile pot trece de 10.000 lei în cazul șefelor de cabină sau al lunilor cu multe zboruri externe lungi.

Stewardesele de la HiSky au un salariu de bază net de 3.500 – 4.000 lei. Pentru zborurile transatlantice sau chartere lungi, diurnele zilnice sunt semnificativ mai mari decât cele standard de low-cost. Totalul (zboruri regulate) este, astfel, de 6.500 – 8.000 lei/lună. Poate ajunge și la 9.500 – 11.000 lei net datorită diurnelor mari din SUA (dacă există zboruri transatlantice, cursa București – New York, de exemplu).

Care este cea mai bună opțiune

Astfel, cea mai bună alegere pentru o stewardesă este HiSky, atât din punct de vedere al câștigurilor, cât și al oportunităților. Totuși, dacă principalul criteriu este stabilitatea lunară, atunci alegerea mai bună este Ryanair.

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