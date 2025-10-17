Prima pagină » Actualitate » Câți bani câștigă un însoțitor de bord în 2025: „E o glumă?”

Câți bani câștigă un însoțitor de bord în 2025: „E o glumă?”

17 oct. 2025, 10:46, Actualitate
Câți bani câștigă un însoțitor de bord în 2025: „E o glumă?”
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un însoțitor de zbor a dezvăluit pe o platformă online ți bani știgă lunar și a vorbit despre avantajele și dezavantajele acestei meserii.

O postare pe internet a stârnit discuții aprinse pe marginea subiectului cu salariul unui însoțitor de bord în 2025.

De altfel, meseria de însoțitor de zbor este una la care visează mulți români. Astfel că, cineva a întrebat pe Reddit dacă această meserie este într-adevăr atât de frumoasă precum pare și dacă se știgă bine.

Avem însoțitori de zbor pe aici? place, merită? Aveți idee ce salarii sunt? Sau se moare de foame?”, a fost întrebarea pusă de un internaut pe platforma Reddit.

La scurt timp, a venit și răspunsul la întrebare, chiar de la un însoțitor de zbor.

„Da, îmi place foarte mult ceea ce fac, nu mă văd făcând altceva în viitor. Salariile sunt cuprinse între 7-8-9 mii de lei lunar, depinde de orele de zbor, destinații, vânzări la bord. Orar fain, lucru noaptea, ziua sau amestecat, cum doresc. La companiile low-cost ești acasă zilnic. La cele mari vezi lumea, faci escale”, a dezvăluit cineva care lucrează în domeniu, pe platforma online.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Acest răspuns a stârnit însă discuții aprinse în mediul online:

„Wait a sec… Lucrezi pe avion, pierzi ore bune din timpul personal dacă ai escală, lucrezi și noaptea, te supui unor eventuale probleme de sănătate datorită presiunii și a jet lag-ului și nici nu ai timp vezi destinațiile alea în care zbori și te plătesc cu doar 7.000–9.000 lei?! Is it a joke?”, a fost comentariul lăsat de cineva.

Dar meseria de însoțitor de zbor vine la pachet atât cu avantaje, cât și cu dezavantaje. Unul dintre avantaje este, deci, programul flexibil: poți să lucrezi pe zboruri de noapte, pe cele de zi sau un mix între cele două, în funcție de preferințe.

Dar, chiar și așa, escalele și orele lungi de zbor pot să afecteze sănătatea. Alt avantaj ar fi și faptul că însoțitorii de zbor au posibilitatea de a vizita țări și orașe diferite, de a interacționa cu oameni din toată lumea și de a dobândi experiențe ce depășesc mediul de lucru obișnuit. La companiile mari, escalele internaționale permit și explorarea locurilor vizitate, deși timpul liber este limitat.

Autorul recomandă:

ți bani au primit Cătălin Bordea și Nelu Cortea, de la Antena 1, pentru doar un episod la Asia Express 2025

Singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii

Citește și

ALERTĂ Cine e de vină? „Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic, piuiau senzorii și cu gazul oprit”
11:45
Cine e de vină? „Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic, piuiau senzorii și cu gazul oprit”
ACTUALITATE 5,5 milioane de locuitori ar putea fi adăpostiți în 50.000 de buncăre. Ce țară NATO își poate proteja populația în caz de război
11:35
5,5 milioane de locuitori ar putea fi adăpostiți în 50.000 de buncăre. Ce țară NATO își poate proteja populația în caz de război
SPORT Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid
11:30
Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid
ACTUALITATE Ce fel de modificări nu pot face șoferii pe mașinile lor. Se raportează obligatoriu la RAR, iar sancțiunile sunt dure
11:24
Ce fel de modificări nu pot face șoferii pe mașinile lor. Se raportează obligatoriu la RAR, iar sancțiunile sunt dure
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Imagini dureroase după TRAGEDIA din Rahova. Oameni aruncați dintr-un bloc în altul
11:22
Imagini dureroase după TRAGEDIA din Rahova. Oameni aruncați dintr-un bloc în altul
ACTUALITATE Cât este factura de energie electrică la Casa Poporului. Curentul consumat de clădire într-o lună ar putea alimenta 4.200 de apartamente
11:02
Cât este factura de energie electrică la Casa Poporului. Curentul consumat de clădire într-o lună ar putea alimenta 4.200 de apartamente
Mediafax
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Doi morți și 12 răniți | GALERIE FOTO-VIDEO
Digi24
ANALIZĂ Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta
Cancan.ro
Vedetă TV, ucisă de iubit! Vecinii au fost martori la chinurile trăite de tânăra de 29 de ani. Polițiștii au intrat cu forța în casa ei
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”
Digi24
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România
Cancan.ro
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul fiicei sale de 14 ani. Mărturiile incredibile ale vecinilor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Explozie în Rahova. Numărul morților urcă la trei. Sunt 13 răniți. Locuitorii blocului nu au voie să intre, clădirea e cu risc. Martori: Ieri a fost control de la gaze în bloc. Live text
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Filip, dezvăluire neașteptată în fața lui Ahmed! Ce i-a spus concurentul din Casa Iubirii colegului său nu poate fi uitat. Băieții, complet bulversați după ce au auzit discuția: "Ce?". Nu își reveneau din uimire
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este „efectul zilei de naștere”?
SPORT Ce spune Mihai Stoica despre Metaloglobus – CFR Cluj? Programul etapei 13 din Superliga
11:43
Ce spune Mihai Stoica despre Metaloglobus – CFR Cluj? Programul etapei 13 din Superliga
VIDEO Ion Cristoiu: Punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă
11:34
Ion Cristoiu: Punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă
LIVE UPDATE A 12-a zi de CRIZĂ în Franța. Un fost premier dezaprobă suspendarea reformei pensiilor. Philippe susține DEMITEREA lui Emmanuel Macron
11:15
A 12-a zi de CRIZĂ în Franța. Un fost premier dezaprobă suspendarea reformei pensiilor. Philippe susține DEMITEREA lui Emmanuel Macron
NEWS ALERT Elevii de la Liceul Bolinteanu, surprinși de explozie: „Au vrut să ne OMOARE copiii!” Câți sunt răniți
11:02
Elevii de la Liceul Bolinteanu, surprinși de explozie: „Au vrut să ne OMOARE copiii!” Câți sunt răniți
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „EUROPENII vor „saluta” conversația dintre Putin și Trump și vor repeta același narativ cu pacea justă”
11:00
Ion Cristoiu: „EUROPENII vor „saluta” conversația dintre Putin și Trump și vor repeta același narativ cu pacea justă”
EXCLUSIV Gândul a scris, Guvernul a reacționat. Declarațiile de avere și de interese ale Dianei Buzoianu, ministra Mediului, au fost publicate pe site
10:58
Gândul a scris, Guvernul a reacționat. Declarațiile de avere și de interese ale Dianei Buzoianu, ministra Mediului, au fost publicate pe site