Câți bani câștigă un însoțitor de bord în 2025: „E o glumă?”

Un însoțitor de zbor a dezvăluit pe o platformă online câți bani câștigă lunar și a vorbit despre avantajele și dezavantajele acestei meserii.

O postare pe internet a stârnit discuții aprinse pe marginea subiectului cu salariul unui însoțitor de bord în 2025.

De altfel, meseria de însoțitor de zbor este una la care visează mulți români. Astfel că, cineva a întrebat pe Reddit dacă această meserie este într-adevăr atât de frumoasă precum pare și dacă se câștigă bine.

„Avem însoțitori de zbor pe aici? Vă place, merită? Aveți idee ce salarii sunt? Sau se moare de foame?”, a fost întrebarea pusă de un internaut pe platforma Reddit.

La scurt timp, a venit și răspunsul la întrebare, chiar de la un însoțitor de zbor.

„Da, îmi place foarte mult ceea ce fac, nu mă văd făcând altceva în viitor. Salariile sunt cuprinse între 7-8-9 mii de lei lunar, depinde de orele de zbor, destinații, vânzări la bord. Orar fain, lucru noaptea, ziua sau amestecat, cum doresc. La companiile low-cost ești acasă zilnic. La cele mari vezi lumea, faci escale”, a dezvăluit cineva care lucrează în domeniu, pe platforma online.

Acest răspuns a stârnit însă discuții aprinse în mediul online:

„Wait a sec… Lucrezi pe avion, pierzi ore bune din timpul personal dacă ai escală, lucrezi și noaptea, te supui unor eventuale probleme de sănătate datorită presiunii și a jet lag-ului și nici nu ai timp să vezi destinațiile alea în care zbori și te plătesc cu doar 7.000–9.000 lei?! Is it a joke?”, a fost comentariul lăsat de cineva.

Dar meseria de însoțitor de zbor vine la pachet atât cu avantaje, cât și cu dezavantaje. Unul dintre avantaje este, deci, programul flexibil: poți să lucrezi pe zboruri de noapte, pe cele de zi sau un mix între cele două, în funcție de preferințe.

Dar, chiar și așa, escalele și orele lungi de zbor pot să afecteze sănătatea. Alt avantaj ar fi și faptul că însoțitorii de zbor au posibilitatea de a vizita țări și orașe diferite, de a interacționa cu oameni din toată lumea și de a dobândi experiențe ce depășesc mediul de lucru obișnuit. La companiile mari, escalele internaționale permit și explorarea locurilor vizitate, deși timpul liber este limitat.

